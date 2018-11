Az energiahálózat lehet a jövő idegrendszere

Mi az infrastruktúra valójában? - tette fel a kérdést. A jövő idegrendszere az energiát szállító hálózat, amely alapvetően meghatározza mennyire tudunk majd versenyképesek lenni, mert a vállalkozásokon keresztül az egész gazdaságot befolyásolja. Lehet, hogy ez a változás nem lesz olyan gyors, de a hatékony hálózatfejlesztés ennek a motorja lesz.A hálózatokon Kiss víziója szerint a jövőben robotok dolgoznak majd a szélsőséges időjárási viszonyok közt az emberek helyett, amik látnak a sötétben, egyből össze tudják vetni az adatokat a tavalyival és el tudják dönteni, hogy cserélni kell valamit, vagy nem. Akkor is tudják majd, hol fekszik a gázcső, ha nem néznek rá a térképre. Kiss az előadás közben felvette a Hololens virtuális valóság szemüvegét, amely szerinte meghatározó lehet majd a munkavégzéshez a jövőben. Az E.On vezérigazgatója egy kisfeszültségű üzemirányítás rendszert is bemutatott, amivel az ellátás biztonság növelhető.A személyre szabottság a cél az energiaszektorban is, ahogyan például a cipőgyártóktól is lehet olyan cipőt rendelni, amelybe a saját nevünk van beleírva. Szektorbeli példaként hozta fel a sharing rendszerben elérhető elektromos közrobogót, a Blinky-t, aminek 13 ezer felhasználója van Budapesten és naponta 400-an használják. Kiss hangsúlyozta az oktatás fontosságát is, amelyhez az E.On is hozzájárul két egyetemen is működő tanszékükkel.