Keresi az új akvizíciós lehetőségeket a Duna House

Guy Dymschiz kedvezően értékelte a társaság tőzsdére lépését, azonban a Duna House társ-vezérigazgatója szerint a cég jelenlegi részvényárfolyama nem tükrözi a társaság valódi értékét. A cégcsoport track record építése továbbra is zajlik, és a menedzsment reményei szerint a Duna House-nál a folytatódó növekedés a későbbiekben még vonzóbbá teheti a kisbefektetők szemében a társaság részvényeit. Guy Dymschiz mindemellett kiemelte, hogy a Duna House a későbbiek folyamán is évről-évre növelni kívánja majd a kifizetett osztalék mértékét.A Duna House esetében meglehetősen mozgalmasan telt az elmúlt két év, a társaság 2017-ben megvásárolta a MyCity ingatlanfejlesztőnek további 50 százalékos részesedését, így a tranzakció lezárását követően a Duna House annak 100 százalékos tulajdonosává vált. A cégcsoport a lengyel és a magyar hitelvolumenét megduplázta, míg a cégcsoport lengyel leányvállalata, a Metrohouse a múlt héten vásárolta meg a lengyel piac meghatározó hitelközvetítőjét, a Gold Finance-t.Guy Dymschiz szerint a cégcsoport növekedése folytatódik, és a Duna House célja, hogy a magyar alaptevékenység esetében tovább növelje a piaci részesedését, akár az ingatlan-, akár a hitel oldalról, és a társaság a kieső LTP-bevételek pótlására koncentrál majd. A további ingatlan-fejlesztésekkel kapcsolatban a Duna House társ-vezérigazgatója kiemelte, hogy a cég bár nem minden áron, de továbbra is keresi az üzleti lehetőségeket, és megfontolja az új projektek elindítását.A Duna House további akvizícióival kapcsolatban Schilling Dániel kiemelte, hogy a cégcsoport továbbra is keresi az új lehetőségeket, és a Duna House számára az ideális célpont ingatlanközvetítő társaság, ami nem végez hitelközvetítői tevékenységet. A Duna House gazdasági igazgatója szerint a cégcsoport Európán belül aktívan keresi a bővülési lehetőségeket, és a vállalat Nyugat- vagy Dél-Európában is keresi az akvizíciós lehetőségeket, 2 millió és 20 milliós euró közötti nagyságrendben. Schilling Dániel szerint a cégcsoport nem elsősorban piacot, hanem felvásárlási célpontot keres, ahol a társaság értéket teremthet, és a potenciális szinergiahatások is érdemben kihasználhatók.