Mindenkinél gyorsabban nő a Revolut-gyilkos fintech, és ez nem tetszik a hatóságoknak

A hagyományos bankok méltó kihívójukra akadtak a trendi neobankokban, amelyek rövid idő alatt óriási növekedést tudtak produkálni. Közülük is kiemelkedik az N26, amely Európa leggyorsabban növekvő digitális bankja. Az impozáns számok azonban még nem mutatnak jövedelmezőséget, amely a neobankok esetében egyáltalán nem különleges jelenség. Ami miatt az N26 mostanában komolyabb médiafigyelmet kapott, az a szabályozói hatóságok keményebb fellépése és a számtalan működési hiányosság, amelyet feltártak. Cikkünkben utánajártunk, mire képes Európa első és egyben legnépszerűbb neobankja, és milyen „ára” van a gyors növekedésnek?

Az N26 egy neobank, amely elsőként indított Európában kizárólag digitális csatornákon elérhető banki szolgáltatást. Az N26 Európa meghatározó neobankjaként képzeli el a jövőjét, amely ambiciózus vállalkozás egy olyan területen, ahol a legnagyobb ellenfelei a népszerű Monzo és Revolut. Az N26 7 millió ügyféllel rendelkezik 25 országból. A bank Franciaországban és Németországban a legnépszerűbb, amely piacokon a részesedése a 20 százalékot is eléri. Olaszországban, amely a neobank harmadik legnagyobb piacát jelenti, a szabadúszó, önfoglalkoztató fiatalok körében ért el komoly sikereket a Young, Smart and Freelance kampányával.

A bank európai sikerein felbuzdulva 2019-ben az Egyesült Államokban is megpróbált betörni, amely próbálkozása azonban kudarccal végződött, és végül 500 000 ügyfelet hátrahagyva vonult ki a helyi piacról. Az amerikai piac elengedéséhez vezető okokra később még kitérünk.

Az angolszász piacokon valamiért nagyon nincs szerencséje a német fintechsztárnak: hasonlóan járt ugyanis az Egyesült Királyságban. Valószínű azonban, hogy innen nem üzleti okok, hanem a Brexittel járó szabályozási változások miatt kellett távoznia.

Kreatív irányváltás: tini-appból digitális bank

Valentin Stalf és Maximilian Tayenthal 2013-ban alapították az N26 elődjét. A Papayer eredetileg egy prepaid hitelkártya volt, (előre fizetett kártya, amely nem igényel külön számlát) amelyet a szüleiktől anyagilag még függő fiataloknak szántak volna. A kártyához fejlesztettek egy applikációt is, amellyel a szülők nyomon tudták volna követni a gyermekeik költéseit, és bekapcsolódhattak volna a pénzügyek kezelésébe. Az alapítóknak azonban rövid időn belül azzal kellett szembesülniük, hogy a serdülőkorú célközönségük nem igazán lelkesedik az ötlet iránt. Vélhetően nem repestek az örömtől, hogy ezentúl a szüleik korlátlanul betekinthetnek a pénzügyeikbe.

Az üzletemberek legnagyobb meglepetésére azonban a szülők imádták a megoldást, és hamarosan egymás között kezdték el használni a költségeik kezelésére és pénzküldésre. A kényelmes és átlátható alkalmazást hamar megkedvelték, hiszen ekkor még nem létezett digitális banki alternatíva. Stalf és Tayenthal ekkor jöttek rá, hogy az ötletükben még nagyobb potenciál rejlik. Ezért 2015-ben létrehozták a Number26-ot (az új név a Rubik kockát alkotó 26 kisebb kockára utal). Az egyre népszerűbb startup végül 2016-ban kapott banki engedélyt, amellyel az első digitális bankká vált Európában. Ezt követően az alapszintű folyószámlaszolgáltatás mellett megtakarítási és biztosítási termékek is megjelentek a portfóliójában.

Brutális növekedés

A neobank azóta hatalmasat nőtt. Az N26-nak egy 80 nemzetiségből álló 1500 fős csapat dolgozik, 10 helyszínen szerte a világban: Amszterdam, Berlin, Barcelona, Belgrád, Madrid, Milánó, Párizs, Bécs, New York és São Paulo. Mindezt úgy, hogy az N26 kizárólag Androidon, iOS-en és asztali számítógépen érhető el, fiókhálózattal nem rendelkezik.

A több mint 9 milliárd dollárra értékelt N26 a fennállása óta közel 1,8 milliárd dollárt gyűjtött be a világ legnevesebb befektetőitől, akik között ott van a Dragoneer Investment Group, a Tencent és Peter Thiel nevével fémjelzett Valar Ventures-e is. A legújabb, 900 millió dolláros forrásbevonásával, amellyel elérte az impozáns értékeltséget, már Németország második legnagyobb tőzsdén jegyzett bankjának (Commerzbank) értékét is túlszárnyalta. Ezzel a hatodik legtöbbre értékelt neobank lett, közvetlenül a 12 milliárd dollárra értékelt amerikai SoFi után. A lista élén a Nubank áll, majd őt követi a Revolut és a Chime.

Az N26 küldetése bankolás monotóniájának megtörése díjmentes szolgáltatásokkal és jól megtervezett mobilalkalmazásokkal. A célja, hogy Európa domináns neobankja legyen, amely címért a Monzóval és a Revoluttal versenyzik.

A regionális pozícióból a páneurópai szolgáltatásig egy felhőalapú banki platform (Mambu) segítségével jutott el az N26, amely lehetővé tette számára a skálázhatóságot. A megoldással az N26 jelentősen csökkentette az alkalmazásfejlesztési és tesztelési időt, hiszen sikerült automatizálnia a mobilalkalmazások fejlesztésének egyes aspektusait. A berlini székhelyű bank fejlesztőcsapata 200%-kal növelte az alkalmazásboltok kiadásainak számát, miközben a tesztelési idő 80%-kal, a fejlesztési idő pedig 50%-kal csökkent.

A növekedésnek ára van, nem is kevés

Egy korábbi fintech buborékokról szóló cikkünkben már írtunk arról, hogy sok fiatal fintech számára a hangsúly a kezdeti időszakban a profitlabilitás helyett az ügyfélbázis növelésére helyeződik. A cél persze az, hogy a jövőben valamikor nyereségessé váljanak, de addig is a befektetői pénzt a terjeszkedésre költik el. Maximilian Tayenthal 2019-ben így fogalmazott:

Őszintén szólva, a nyereségesség nem tartozik a legfontosabb mérőszámaink közé.

Az N26 bevétele szép ütemben nő. A 2018-as 49 millió eurós bevételt 2019-re sikerült megdupláznia, és bár a növekedés üteme enyhén lassult 2020-ra, a bevétel így is 22%-kal, 112 millió euróra nőtt az előző pénzügyi évhez képest.

A bevétel- és felhasználói bázis impozáns növekedése ellenére az N26-ot egyelőre nem sikerült nyereséges pályára állítani. A nettó jövedelemarány éves szinten, a 2019-es pénzügyi évtől kezdődően javult, aminek köszönhetően a csoport nettó veszteségét 30,5%-kal 150,7 millió euróra sikerült csökkenteni 2020-ra.

2019-ben az N26 nettó díj- és jutalékbevétele nőtt nagyot, amelyek főként az előfizetésekhez köthető bevételek és a fizetési tranzakciós szolgáltatások révén 244%-kal nőttek, és összesen 47,5 millió eurót tettek ki. A nettó kamatbevételeit 82%-kal, 9,3 millió euróra növelte, a treasury tevékenység és a hitelalapú termékek, valamint szolgáltatások bővítése által. Az előfizetéses üzletág 2020-ban a jutalékbevételek 45%-át hozta egy fejlettebb monetizációs stratégiának köszönhetően.

A legnagyobb tételt még mindig a marketing és egyéb adminisztrációs költségek teszik, amit az erős növekedési kényszer magyaráz. Ebből 2019-ben 169,7 millió, 2020-ban pedig 114,1 millió euró gyűlt össze.

Szolgáltatások

Az N26 legnagyobb előnye, hogy nincsenek számlavezetési díjak, és hitelkártyadíjak sem. A bank egy úgynevezett páros-termék üzleti modell követ, vagyis magán- és üzleti ügyfelek számára is kínál banki termékeket. Az üzleti modellje azon alapul, hogy a magánfogyasztók és az üzleti tulajdonosok prémium előfizetési csomagokért fizetnek. Egyéb bevételi csatornák közé tartoznak a folyószámlahitelek díjai, a hitelek után fizetett kamatok, a cashback programok és a biztosítás értékesítéséért fizetett jutalékok.

Lakossági szolgáltatási üzletágában az N26 két prémiumcsomaggal rendelkezik, a standard csomagjuk viszont díjtalan. Az N26 You csomag havi 9,90 euróba kerül, és olyan további előnyökkel jár, mint az extra kártya, a biztosítás és a partnerüzletekben felhasználható kedvezmények. Az N26 Metal csomag havi 16,90 euró kerül, és olyan előnyökkel jár, mint az elsőbbségi ügyfélszolgálat.

A vállalkozási üzletágban két csomagot kínál az N26 az ügyfeleknek: ingyenes alapcsomag és az N26 Business You havi 9,9 euróért. A prémium csomagban nincs készpénzfelvételi díj semmilyen pénznemben, ráadásul 0,1 százalékos készpénzvisszatérítés, biztosítás, választható kedvezmények és egy extra kártya is jár hozzá.

A havi csomagdíjak mellett az N26 még számtalan fizetős szolgáltatást kínál:

Az N26 kártyakibocsátóként bankközi jutalékot kap az ügyfelei kártyás forgalma alapján, ennek pontos összegét nem hozzák nyilvánosságra.

Az ügyfelek legfeljebb 10 000 euró folyószámlahitelhez férhetnek hozzá. Ha a számla negatív tartományban kerül, a fogyasztóknak a limit meghosszabbításáért folyószámlahitel-díjat kell fizetniük. Az N26 8,9 százalékos kamatot alkalmaz a folyószámlahitel egyenlegére.

Az N26 Credit a bank hitelterméke, amely egy 1000 és 50 000 euró közötti személyi kölcsönt jelent. A törlesztési idő 6 és 48 hónap közötti időtartamra szól. A kamatláb évi 1,99 és 19 százalék között mozog.

Az N26 más vállalatokkal, például a Lime, a Booking vagy a Headspace partnereként készpénz-visszatérítési ösztönzőket kínál a teljesített vásárlásokért. Ha az ügyfelek N26-fiókjukkal tranzakciót hajtanak végre valamelyik partnerüknél, különböző kedvezményeket kapnak. Bár erről nem hoztak nyilvánosságra információt, feltételezhető, hogy az N26 jutalékot kap minden egyes sikeres, a cashback programon keresztül végrehajtott tranzakció után is.

Ha az ügyfelek N26-fiókjukkal tranzakciót hajtanak végre valamelyik partnerüknél, különböző kedvezményeket kapnak. Bár erről nem hoztak nyilvánosságra információt, feltételezhető, hogy az N26 jutalékot kap minden egyes sikeres, a cashback programon keresztül végrehajtott tranzakció után is. Az N26 biztosítással a felhasználók a laptopjukat, a mobiljukat vagy okosórájukat fedezhetik lopás, meghibásodás, folyadékkár, vagy véletlen károk ellen. Érdekes módon kerékpárra és háziállatokat is lehet biztosítást kötni. Hacsak a felhasználó nem fizetett elő az N26 Metal szolgáltatásra, amely már alapértelmezetten tartalmazza a biztosítást, a felhasználó külön is fizethet érte. A biztosításnál az N26 minimum havi 4,76 eurót számít fel termékenként.

Sok fintech kínálatában található meg BNPL, így az N26 sem maradhatott ki a vásárlási őrületből. Az N26-nál legfeljebb 500 euróig 3-6 hónapos részletekben oszthatják fel az ügyfelek a kiadásaikat. A neobank ezen úgy keres pénzt, hogy a felhasználó belső hitelpontszámától függően 7,49% és 11,99% közötti éves kamatot számít fel.

Az N26-nak egyelőre nincs kriptokereskedelmi szolgáltatása, és a kisbefektetői piac robbanásából is kimaradt, hiszen online brókerszolgáltatást sem indított.

A BANK EZT ORVOSOLVA IDÉN KRIPTOKERESKEDELMI, A JÖVŐ ÉVTŐL KEZDVE pedig RÉSZVÉNYKERESKEDELMI PLATFORMMAL BŐVÍTené A PORTFÓLIÓJÁT.

A mobilbanki funkciók

A fiókok regisztrációja és a hitelesítés teljes mértékben online történik, a felhasználóknak általában 15 percig sem kell bajlódniuk a regisztrációs folyamattal. A sikeres regisztrációt követően az ügyfelek különböző árkategóriák szerint igényelhetnek maguknak csomagot.

Az applikáció a következő elsődleges funkciókkal rendelkezik:

Az N26 Spaces egy olyan funkció, amellyel a felhasználó könnyen készíthet magának megtakarítási tervet. Ha például valaki egy nyaralásra szeretne félretenni, létrehozhat magának egy Space-t, ahova rendszeresen különíthet el magának pénzt.

Ha például valaki egy nyaralásra szeretne félretenni, létrehozhat magának egy Space-t, ahova rendszeresen különíthet el magának pénzt. Az N26 Statistics segítségével a felhasználók betekintést nyerhetnek kiadási szokásaikba. A felhasználók nyomon követhetik a költéseiket, és világos áttekintést kaphatnak a közelgő rendszeresített kifizetéseikről is.

A felhasználók nyomon követhetik a költéseiket, és világos áttekintést kaphatnak a közelgő rendszeresített kifizetéseikről is. Költségmegosztási funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az N26 számlákról történő fizetéseket megosszák barátaikkal vagy családtagjaikkal, még akkor is, ha azok nem N26 ügyfelek.

A felhasználók az N26 MoneyBeam segítségével valós idejű, ingyenes banki átutalásokat indíthatnak, amelyekkel azonnal pénzt küldhetnek, kérhetnek vagy fogadhatnak más N26-felhasználóktól, csupán egy e-mail vagy telefonszám megadásával.

A felhasználók ingyenes virtuális betéti kártyát kapnak, és havonta háromszor ingyenesen vehetnek fel készpénzt NFC-kompatibilis ATM-ekből.

Magánbiztosítások vásárlása és kezelése.

Az üzleti felhasználók további funkciókat is élvezhetnek: vállalati költségkezelő; egységesített tranzakciós lista, amely az adóügyek intézését hivatott elősegíteni.

Balhé a hatóságokkal és az amerikai kudarc

Az N26 gyors növekedése aggodalmat ébresztett az európai pénzügyi szabályozó hatóságokban, és fokozottabb vizsgálatoknak vetették alá a neobankot. Az átvilágítások során számos olyan hiányosságot fedeztek fel, amely kétségesség teszi, hogy a trendi bank valóban komolyan veszi-e a törvényi megfelelőségi kötelességeit.

2019-ben például a BaFin (német pénzügyi hatóság) arra kötelezte az N26-ot, hogy pótolja az IT-monitoring hiányosságait és csatoljon leírásokat a munkafolyamataihoz. Az előírás azt is tartalmazta, hogy a hitelintézetnek még egyszer le kell ellenőriznie a felhasználói egy részének a személyazonosságát, hogy kiszűrjék a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményeket.

Emlékezetes, hogy tavaly a német pénzügyi felügyelet 4,25 millió eurós büntetést szabott ki az N26-ra a pénzmosási gyakorlatának hibái miatt. Ősszel pedig egy újabb szigorításként

Európa leggyorsabban növekvő neobankjának a havi ügyfélszerzési limitjét 70 000 új felhasználóban állapította meg,

az eddigi 170 000-rel ellentétben, egészen addig, amíg nem javítja ki felügyelő szervezet által feltárt működési hibákat.

Nemrég egy hackertámadás során több bankszámlához is hozzáfértek a bűnözők, és sikerrel emeltek el jelentős összegeket az ügyfelektől. Más felhasználók pedig hetekig nem tudtak hozzáférni a számláikhoz. Az N26 válaszul egy kiberbiztonsági laboratóriumot nyitott Bécsben, amely az alkalmazás biztonságának javítására fog összpontosítani.

Jóllehet, a bank történelme tele van hasonló kétes ügyekkel, úgy tűnik, az N26 azért igyekszik eleget tenni a hatóságok kérelmeinek. A bank mögött ráadásul egy stabil intézményi védőháló is áll: az N26 számláin lévő pénzeszközök 100 000 euróig a német betétbiztosítási rendszer által védettek.

Az Európában közkedvelt sztárbank az Egyesült Államok piacán azonban kudarcot vallott: 2022 január 11-től a bank maga mögött hagyta a piacot és 500 000 felhasználóját. Az N26 szerint a kivonulás oka az volt, hogy ezentúl több figyelmet szeretne fordítani az európai piacaikra.

A szakértők szerint az eset azonban megerősíti azt a tapasztalatot, hogy az európai fintechek csak nehézkesen tudnak terjeszkedni az egyesült államokban.

A fintechnek ugyanis olyan ellenfelekkel szemben kellett helytállnia, mint a JPMorgan Chase, a Bank of America, és olyan startupok, mint a Chime és a Varo. Ráadásul a járvány sem bánt kesztyűs kézzel a neobankkal, és a lezárások kezdetén a vállalatnak a New York-i alkalmazotti állományának 10%-át el kellett bocsátania.

Címlapkép forrása: Getty Images