Mi lesz a magyar bankokkal 2024-ben? - Elmondták nekünk a bankvezérek

Csányi Péter vezérigazgató-helyettes, OTP Bank

1. Igen vegyes év áll mögöttünk. A hazai gazdasági recesszió, a magas infláció és az azt kísérő kamatkörnyezet reálbércsökkenést és hitelkereslet-csökkenést vont maga után. Az EU-s pénzek elmaradása extra kormányzati elvonásokkal párosult, ez tovább nehezítette nemcsak a bankok, de az egész gazdaság helyzetét. Az OTP Bank egyedi jellemzője, hogy az eredménye egyre nagyobb részben a külföldi leánybankjainak teljesítményéből származik, az első háromnegyed évben ez az arány elérte a 66%-ot, így a bankcsoport ki tudja simítani az egyes országokban jelentkező átmeneti nehézségeket. Sokat jelentett 2023-ban, hogy az Ukrajnában folytatódó háború ellenére sikerült stabilizálni mind az ukrán, mind az orosz leánybankunk teljesítményét. Az OTP növekedése töretlen, az organikus fejlődés mellett idén két bankot vásároltunk, így már Szlovéniában is piacvezetők vagyunk, és beléptünk Üzbegisztán nagy és perspektivikus piacára is. Bankcsoportunk első háromnegyedéves profitja – jelentős részben az új bankvásárlásoknak köszönhetően – rekordszintet ért el, miközben a mérlegfőösszegünk átlépte a lélektani 100 milliárd eurót. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a növekedés és a kiemelkedő profitabilitás mellett az OTP az EU negyedik legstabilabb bankja az Európai Bankfelügyelet 2023-as stressztesztje alapján.

2. Továbbra is a digitalizáció az egyik legnagyobb kihívás az egész bankszektor előtt. A neobankok és fintech szolgáltatók által támasztott verseny jótékony hatással van a bankok fejlesztéseire is, ugyanakkor továbbra sem megoldott az „azonos tevékenység – azonos szabályozás” kérdésköre. Jól halad a párbeszéd a jogalkotó és a bankszektor között, hogy újabb és újabb akadályokat lehessen lebontani az ügyfelek mind gyorsabb és kényelmesebb digitális kiszolgálása elől. A gyorsaság és a kényelem mellett a biztonság a legfontosabb szempont, én azt várom, hogy 2024-ben sikerül megfékezni az adatlopásokra épülő bűncselekmények gyors terjedését. A tudatosságra ösztönző felvilágosító tevékenység és a bűnüldöző szervekkel való szoros együttműködés mellett az OTP saját fejlesztésekkel és szektorszintű együttműködésekkel (mint pl. a KiberPajzs program) is igyekszik megakadályozni azt, hogy az ügyfelektől ellopott adatokkal egyre nagyobb kárt tudjanak okozni a bűnözők. Gazdasági szempontból pozitív várakozásaim vannak. A külső ellenszél, ami lassítja a régió gazdaságait, csökken, hiszen a fejlett világban jöhetnek a kamatcsökkentések, az eurózóna gazdasága az energiakrízis és a monetáris szigor okozta stagnálás után növekedésnek indulhat. A régiós országokban is lecseng az inflációs sokk, a kamatszint várhatóan csökken, a reálbérek ismét emelkedő pályára álltak, így az eddigi lassuló trend után gyorsulhat a gazdasági növekedés, amit követhet a bankpiacok bővülése is. Mindez fokozottan igaz Magyarországra, ahol a 2023. évi recesszió után ismét növekvő pályára állhat a gazdaság, amit a már lehívható EU-s források is segíthetnek.

3. Az innovációk terén a bankszektor számára is a mesterséges intelligencia (MI) lesz 2024-ben a slágertéma. Mind a háttérfolyamatokban, mind a szolgáltatásokban fel fog erősödni az MI használata, és az OTP Bank saját (az illetékes minisztériumokkal közös) K+F projektjén keresztül úttörő szerepre törekszik nemcsak Magyarországon, de az egész régióban ezen a területen. A kamatok csökkenése mind a lakossági, mind a vállalati hitelezésre jótékony hatással lesz, miközben a növekedés élénkítése érdekében nagy szükség van továbbra is a célzott, államilag támogatott konstrukciókra. Tovább fog erősödni a zöldfinanszírozás. Valamennyi bank egyre komolyabban veszi a fenntartható gazdaság kiépítésében vállalt felelősségét, és az OTP Bank ebben is piacvezetőhöz méltó szerepet tölt be. Amiben nemcsak elsők, de különlegesek is vagyunk, az a bankoláson túli ökoszisztémák kiépítése, ezen a területen a fizetési, magánegészségügyi, otthonteremtési megoldásaink után további jelentős eredményekre számítok 2024-ben.

Egerszegi Ádám vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

1. Az MBH Csoport működése során minden kétséget kizáróan kiemelkedő év volt 2023. A májusban zárult, banktörténeti jelentőségű, Kelet-Közép-Európában is egyedülálló hármas bankfúziót rekordidő alatt valósítottuk meg, és megkerülhetetlen szereplők lettünk a hazai bankszektorban, új időszámítást indítva a piacon. Már az idei évben is megmutatkozott, hogy a fúzió révén nemcsak egy, a korábbiaknál jóval nagyobb, de hatékonyságát tekintve is fejlettebb új hitelintézet jött létre, amely stabil működés és tőkehelyzet mellett képes növelni eredményeit, és közben organikusan és akvizíciókkal is gyarapítani piaci részesedését. A gazdasági kihívások és a lassuló hitelezés ellenére az első három negyedévben rekordmértékű eredményt ért el a magyar hitelintézeti szektor, amelyhez az MBH Bank is nagy mértékben hozzájárult, hiszen szeptember végéig 272,3 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt értünk el.

2. Ha a nagy és ismert külső konfliktusok nem eszkalálódnak, és a pozitív folyamatok velünk maradnak, akkor a pénzügyi szektorban is kedvező időszakot várok a gazdaság újra növekedési pályára állásától. Be fog indulni a hitelezés, de továbbra is azt látjuk, hogy 2024 végére, 2025 elejére fogjuk újra elérni a 2022-es szinteket például a jelzáloghitelezésben. A fő célunk a jövő évben az, hogy tovább építsük az MBH Bankot: folyamatosan megújítjuk fiókhálózatunkat, megduplázzuk az ATM-jeink számát, amivel a miénk lesz a legnagyobb, több mint 1600 egységből álló hálózat, valamint új, egységes digitális csatornákat vezetünk be a lakossági és a befektetési banki ügyfélkörnek. Továbbá azzal a szisztematikus belső és külső építkezéssel, amely az elmúlt időszakot jellemezte, ideértve az akvizíciókat is - például a Fundamenta felvásárlását - még tovább tudjuk majd erősíteni piaci pozícióinkat.

3. Sokat várunk 2024-től és magunktól is, a fúziót magunk mögött hagyva, a szinergiák kiaknázása tovább folytatódik, előtérben lesz a folyamatok és a kiszolgálás még inkább ügyfélközpontú kialakítása. Folytatjuk a megkezdett építkezést a digitalizáció területén. Új szolgáltatásainkat már az új, felhőalapú rendszerben építjük. A mesterséges intelligencia már most elkezdte átrajzolni a bankpiacot, a jövőben pedig kétségkívül még markánsabban fogja meghatározni az ügyfélkiszolgálási trendeket, valamint a bankolással kapcsolatos igényeket, elképzeléseket. Az első generative AI fejlesztések élesítése már az év első időszakában megtörténik. A daily banking és befektetési szolgáltatások terén tovább bővülnek az online szolgáltatásaink. További jelentős előrelépést várok az online hitelezés területén.

Guy Libot vezérigazgató, K&H Bank

1. Az egy évvel ezelőtti várakozásainkhoz képest 2023-ban magasabb lett az infláció és a költségvetési hiány, míg az energiaárak és a külkereskedelmi hiány alacsonyabbak voltak. Most optimistábban látjuk a következő évet, hiszen az infláció és a kamatok csökkennek, a forint viszonylag stabil, a munkanélküliség alacsony, a gáztározók fel vannak töltve. Természetesen a gazdasági körülmények a bankszektorra és a K&H-ra is hatással voltak: a jelzáloghitelezés a magas kamatok miatt megtorpant, míg a vállalati oldalon szép növekedést tudtunk elérni többek között az államilag támogatott hitelprogramokból. Az alacsony munkanélküliség miatt a nem teljesítő hitelek aránya a lakossági szektorban alacsony maradt. Míg a betéti oldalon a magas kamatok segítették a szektor jövedelmezőségét, addig a bankok jelentős szerepet játszottak a magas költségvetési hiány finanszírozásában az extra adókon keresztül, és a moratórium meghosszabbításával, illetve a kamatstoppal segítették át az ügyfeleket ezen a nehéz időszakon. A K&H 2023-ban ismét szilárd teljesítményt nyújtott. Az eredményeket a növekvő ügyfélkör, a befektetési alapok értékesítése és a növekvő hitelportfólió táplálta. Összességében a magyar bankrendszer továbbra is szilárd, erős és egészséges mérlegekkel, és a magyar pénzintézetek legfontosabb pénzügyi mutatói robusztus képet mutattak.

2. 2024-ben a legnagyobb kihívást továbbra is a digitális és a zöld átállás jelenti majd. Ezen belül vannak jogszabályi kötelezettségek, mint például az AFR 2.0, de ezen túlmenően természetesen szeretnénk még több új digitális szolgáltatást nyújtani lakossági, kkv és vállalati ügyfeleinknek, valamint továbbfejleszteni az ország egyetlen hangalapú digitális asszisztensét, Kate-et.

3. Tovább építjük és gazdagítjuk új mobilbanki alkalmazásunkat banki, biztosítási és azon túli banki termékekkel és szolgáltatásokkal. Elsődleges célunk mindig is az volt és az is marad, hogy egy jövőbiztos bankot fejlesszünk. Ennek érdekében tovább gyorsítjuk az ügyfeleinknek nyújtott zöldhitelezési és befektetési tevékenységünket, segítve a magánszemélyeket és a vállalkozásokat egyaránt a zöld átállásban. Az energiahatékony lakásfelújítások folytatódására és növekedésére számítunk, így a zöldhitelek iránti kereslet növekedésére számítunk. A klasszikus termékoldalon arra számítunk, hogy a közeljövőben ismét élénkülni fog a lakáshitelek piaca, de hogy ez milyen mértékben fog bekövetkezni, az számos körülménytől függ, többek között az inflációtól és az MNB alapkamatától, a lakásárak alakulásától és a reálbérek alakulásától.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Erste Bank

1. Az állampapírok hozamának jelentős csökkenése miatt a szektor a körülményekhez képest jó évet zárt. A magasabb kamatszinten jelentősen csökkent a hitelezés, az államilag támogatott konstrukciók tartották életben a vállalati finanszírozást, és a feltételek változásai mozgatták meg érdemben a piacot egész évben. A lakossági üzletágban a csökkenő kamatkörnyezet és az önkéntes kamatstop hozott érezhető változást. Az Erste például októberben az előző hónaphoz képest 10 százalékkal növelte az új lakossági hitelkihelyezéseit. Mindeközben a nehézségek a szektor számaiban még nem látszanak. Az Erste profitja papíron az ötszörösére emelkedett az első kilenc hónapban ám, ez javarészt egyszeri hatások, a támogatott hitelek átértékelődése, a Sberbankkal kapcsolatos OBA-visszatérítés okozták, amelyek nélkül a profit valójában csak a tizedével nőtt volna. Hasonló helyzetben van a hazai bankok többsége is. Ám a szektor jövedelmezőségét a már felsorolt két tényezőn kívül javította az OTP külföldi leányvállalatainak eredménye: a profit közel felét ők hozták ugyanis össze.

2. Az államilag támogatott konstrukciók feltételeinek változása és a kamatok csökkenése miatt változni fog a bankrendszer karaktere. Egyrészt nagyobb szerepe lesz a bankok saját piaci alapú kínálatának és megoldásainak, így lehetnek valós különbségek egyes ajánlatok között. De a kamatbevételek csökkenése a szolgáltatási versenyre is hat: mivel a kényelmes bevétel eltűnik, a díjemelés pedig az infláció mértékében korlátozott, új termékek, nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások kellenek ahhoz, hogy eredményes legyen a működés. Ugyanakkor óriási kihívást jelent majd minden banknak az információbiztonság magas szintű biztosítása. A digitalizáció terjedésével egyre több a támadási felület, ugrásszerűen nőtt a pénzügyi visszaélések, adathalász támadások, csalási kísérletek száma az idén. Egyrészt versenyt futunk a bűnözőkkel a fejlesztésekben, másrészt folyamatosan fel kell hívnunk az ügyfelek figyelmét arra, hogyan tudnak védekezni, mit tudnak ők tenni, milyen új megoldások állnak a rendelkezésükre.

3. Jövőre több, csalásmegelőzési célokat szolgáló fejlesztésünk lesz, az egyik a napi átutalási limitek rugalmas beállításának lehetősége minden ügyfélszegmensben. A fejlesztéseket a következő évben is meghatározzák a szabályozói elvárások – az egységes QR-kódos fizetés bevezetése februártól kötelező lesz. Reméljük, ez valóban ad akkora lendületet a készpénzkímélő fizetés elterjedéséhez, mint várják tőle. Mi a digitális fejlesztéseinkben az egyénre szabott megoldásokban gondolkodunk. Ilyenek az automatikus pénzügyi tanácsok, amelyeket a számlaforgalom elemzése után tud adni George, vagy a pénzügyi egészséget felmérő és javító külön modul. A digitálisan igényelhető termékek köre is folyamatosan bővül. Ilyen az, amikor a hitelbírálatot már kizárólag a gép végzi az alacsony összegű gyorshitelnél. De januárban jön az instant hitel- és bankkártyánk is, ami azt jelenti, hogy az igénylés végén azonnal tokenizálható, vagyis a telefonba illesztve használható lesz a kártya, és lehet vele fizetni.

Tóth Balázs elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank

1. Amire nagyon büszke vagyok: idén az UniCredit nyerte az MNB Zöld Bank díját. Azért nyertünk, mert hosszú távon gondolkozunk. A hosszú táv egyik alapja pedig az, hogy amit teszünk, azt fenntarthatóan tegyük. Ezt figyelembe véve hitelezünk, így végezzük a napi munkánkat. De idén több olyan esemény is volt, melyek reményeim szerint csak átmenetiek. A magas infláció, a gazdasági bizonytalanság, a háborúk. A szektor mindezek ellenére és a többletadók mellett is kiemelkedően teljesített – de a sikernek sok egyedi, csak rövid távú alapja van. Ilyen a magas kamatkörnyezet, de ez a jövőben várhatóan csökken. Sokszor pedig most tudtak felszabadítani olyan céltartalékokat a bankok, amelyeket a szomszédos háború vagy a moratórium miatt kellett korábban képezniük. Emellett értékelési tényezők és egy koncentrált tétel is hozzájárult az eredményhez. Ha ezektől megtisztítjuk a képet, már nem kiugró a szektor teljesítménye. Kollégáim rugalmassága, nagyfokú alkalmazkodóképessége az idei kihívások közepette is biztosította ügyfeleink számára a minőségi kiszolgálást, és hozzájárult bankunk rendületlen profitabilitásához.

2. Az infláció várhatóan csökken, a gazdasági kilátások pedig javulnak, ezért reményeim szerint több kormányzati átmeneti intézkedés változik vagy kivezetik majd, néhányról pedig már tudjuk is, hogy megszűnik. Ez kulcskérdés a kiszámítható működés szempontjából. További kérdés, hogy az infláció csökkenésével a kamatpálya, illetve a rövid és hosszú távú forrásköltségek hogyan alakulnak. Közös érdek ugyanis a hitelkereslet élénkülése. A zöld átállás finanszírozása lehet a vállalati hitelpiac egyik legnagyobb kihívása 2024-ben. E területen ugyanis nemcsak tőkére, hanem korábban nem ismert szakmai tudásra is szükség van. A csökkenő kamatok mellett vállalati ügyfeleink továbbra is számítanak a támogatott hitelprogramok folytatására, kibővítésére. De az „örökzöld” digitalizáció is folyamatos kihívás, különös tekintettel a digitális állampolgárság kínálta új megoldásokra, valamint a jelzáloghitel- és földhivatali folyamatok digitalizálásában rejlő lehetőségekre.

3. Bevezettük a Digitális Dokumentum Megosztó Alkalmazásunkat, ami a 2023-as új, innovatív megoldásaink egyike. Célunk, hogy 2024-ben egyre több ügyfelünk ismerje ezt meg. Csak nyerni lehet vele: az üzleti ügyfeleink ezzel biztonságos módon oszthatnak meg elektronikus dokumentumot a bankunkkal, és írhatnak alá szerződéseket fizikai jelenlét és papírfelhasználás nélkül. Tehát a digitalizáció is komoly szerepet kap a zöld gondolkodásunkban jövőre is. A megtakarítási lehetőségeket kereső ügyfeleink pedig a onemarkets Fund novemberi bevezetésével egyedi, a világ legprofibb alapkezelői által menedzselt befektetési alapok széles kínálatából választhatnak; ez csak az UniCredit Banknál érhető el. A statisztikák szerint a magyar háztartások megtakarításai növekszenek, van megtakarítási potenciál, így ebben az üzletágban is növekedést várunk. A vállalati hitelezésnél ismét a zöldfinanszírozást emelem ki, itt az átlagosnál jelentősebb növekedési lehetőséget látunk, de az állami ösztönzőknek is komoly szerep juthat.

Zolnai György vezérigazgató, Raiffeisen Bank

1. Büszke vagyok arra, hogy a Raiffeisen Bank fenntartható növekedési pályára állt, és a tavalyi évhez hasonlóan 2023-ban is várhatóan erős eredménnyel fog zárni. Ami ennél talán fontosabb, a független (NPS) mérések szerint az ügyfelek is velünk a legelégedettebbek. Ugyanakkor a külső piaci bizonytalanságok markánsan jelen vannak: a geopolitikán túl a hazai bankszektort érintő kormányzati beavatkozások erősödtek, például a megemelt extraprofitadó, a meghosszabbított kamatsapkák és a kamatplafon. A pozitív oldalon említendő, hogy a vállalati hitelezési aktivitás ez évben is tud növekedni (+10%), köszönhetően a támogatott konstrukcióknak. Lassult a lakossági hitelpiac növekedése (+3%), de az év második felévben itt újra javulás volt tapasztalható. Nagy örömömre szolgál, hogy a Raiffeisen Banknál a piacnál erősebben növekedett a betétállomány és a kezelt vagyon. A digitalizáció terén pedig hat jelentős fejlesztésünket adtuk az ügyfelek kezébe, mint például a régi videós helyett NFC-s számlanyitás, mobilappon kezelhető befektetési portfólió és részvénykereskedés.

2. A gazdaságot és a bankszektort tekintve elsősorban a hitelezés újraindulása lenne kívánatos, amihez fontos feltétel a szektor működését befolyásoló intézkedések (vállalati, lakossági kamatsapkák és az extraprofitadó) terv szerinti teljes kivezetése 2024 végére. Nagy várakozás van a támogatott hitelprogramok jövő évi folytatásával kapcsolatban, amelynek indulására mi is – ügyfeleinkhez hasonlóan - ugrásra készen állunk. A csökkenő kamatpálya a portfóliók átrendezését okozhatja, remélhetőleg a fenntartható befektetési termékek felé, amelyekből a Raiffeisennél többfélét is kínálunk. Nem szabad megfeledkezni az ügyfelek átverésével megvalósuló kibercsalások ez évben tapasztalt növekedéséről sem. Mi sok megelőző technikát alkalmazunk a Raiffeisen Bankban, de a teljes megállításhoz erős ügyfélkommunikációra és további, összehangolt banki és bűnüldözési technikák alkalmazására lesz szükség.

3. Kötelezővé válik az AFR 2.0, ennek köszönhetően a különféle újgenerációs fizetési megoldások elterjedése felgyorsulhat: a QR-kódos technológia nagyon egyszerűvé teszi majd a tranzakciókat. A Raiffeisen Bank egy innovatív, kombinált QR – és - kártyaelfogadási szolgáltatás bevezetésére készül. Nagyvállalati ügyfeleink számára pedig az API ökoszisztéma szolgáltatásaival kiegészülő, azonnali fizetési rendszeren alapuló megoldásokkal a legmagasabb szintű szolgáltatást tudjuk majd nyújtani. Jelentősen erősíteni fog a Raiffeisen Lízing és fókuszban marad, sőt erősödik a zöld hitelezés, amely már lakossági célokra is igényelhető. A csökkenő kamatpálya mellett reménykedni lehet az ingatlanpiac újraindulásában és ezáltal a jelzáloghitelezés felfutásában. Bár a támogatási feltételek átalakultak, részünkről mindent megteszünk, hogy az igénylési folyamat még gyorsabb és gördülékenyebb legyen, igénybe véve a videós, online vagy az automatizált csatornákat is.

Simák Pál elnök-vezérigazgató, CIB Bank

1. 2023 a magyar bankszektor jövedelmezősége szempontjából sikeres évnek ígérkezik. Ebben alapvető szerepe van a magas kamatkörnyezetnek még úgy is, hogy a reálgazdaság és a lakossági fogyasztás támogatása érdekében a bankszektor önkéntes áldozatot vállalt a hitelkamatok csökkentésével, lemondva ezzel jövedelmezőségének egy részéről. Ami a CIB-et illeti: az idei év történetünk egyik legsikeresebb éve lesz az adózás utáni eredményünk jelentős növekedésével. Kiváló minőségű portfólióval az egyik legdinamikusabban növeltük hitel- és megtakarítási portfóliónkat és ezáltal piaci részesedésünket. Mi a CIB-ben, anyavállalatunkhoz hasonlóan hiszünk abban, hogy a sikereink nagyban függenek attól, hogy kollégáink hogy érzik magukat.

2. 2024-re a bankszektor számára a legnagyobb kihívás a normalizálódó kamatkörnyezet miatt kieső bevételek tompítása, kompenzálása lesz. A csökkenő forintkamatok miatt minden bank a bevételeinek zsugorodásával néz majd szembe, míg költségoldalról jelentkezni fog az elmúlt évek magas inflációjának áthúzódó hatása. A hitelezés fellendülésének időzítése még mindig bizonytalan, jövőre stagnálás körüli állapotot várunk, így volumen oldalról is kihívást jelent kompenzálni a csökkenő marzsokat. A kamatplafon elvásárok eszköz oldalon tovább mérséklik a marzsot, forrás oldalon pedig a vállalati kamatstop elfordíthatja az ügyfeleket a banki betétektől, ami ronthatja a hitel/betét mutatót. Rengeteg új jogszabálynak kell megfelelnie a szektornak: az egyik legnagyobb léptékű az ESG-vel kapcsolatos feladatok. Meg kell említenem a csalásmegelőzést is, ami mindannyiunk érdeke. Természetesen a CIB felkészült a 2024. évi kihívásokra, sikeres évre számítunk jövőre is.

3. A legkézenfekvőbb válasz az MI-ben rejlő lehetőségek, a digitalizáció továbbfejlesztése lehet. Természetesen ezek az irányok a CIB-ben is napirenden vannak. Vizsgáljuk, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan tudnánk a lehető leghatékonyabban alkalmazni a működésünkben figyelembe véve azt is, hogy ennek milyen HR-szempontú hatásai lehetnek. A CIB-ben új irány, amitől sokat várunk, az a lakossági oldalon az új bankbiztosítási illetve affluens-privátbanki ügyfélköri kiszolgálási modellünk bevezetése, vállalati oldalon pedig a Confirming szolgáltatásunk és az új lízing folyamataink. Mindkét ügyfélkörben arra törekszünk, hogy teljessé tegyük a digitális banki ökoszisztémát. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy fenntartsuk: a CIB a digitális penetrációban élenjár a magyar bankszektorban, amit jól jelez, hogy a minap haladta meg a 100 000-et a mobil wallettel fizető ügyfeleink száma. És természetesen jó munkahely szeretnék lenni továbbra is, mert a sikereinknek a kollégáink a letéteményesei.

Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató, Gránit Bank

1. A Gránit Bank, mint ahogy az elmúlt 13 évben, idén is gyorsabban növekedett a bankszektorhoz képest az október végi adatok alapján, a mérlegfőösszeg, a hitelek és betétek vonatkozásában. Ez év október végéig a bankok által folyósított lakossági hitelállomány 2,6%-kal bővült, míg a Gránit Bank 31,1%-os növekedést tudott elérni. A lakossági betétállomány a hitelintézetek esetében ugyanezen időszak alatt 12%-nál nagyobb mértékben csökkent, a Gránit Bank pedig 4,3 %-os növekedést tudhat magáénak. A vállalati szegmensben is lényegesen attraktívabb a teljesítményünk a versenytársainkhoz képest. A hatékonyságot, jövedelmezőséget kifejező mutatók tekintetében is jobban állunk a bankszektor átlagához viszonyítva, a költség/bevétel mutató a bankszektorban 41,9%, a Gránit Bank esetében ez az érték 32,2%, a működési költség/mérlegfőösszeg a Gránit Banknál 1,2 %, amíg a versenytársaink átlaga 2,1%. A fenntartható növekedésre épülő digitális stratégiának köszönhetően a Gránit Bank 2023 végén várhatóan a kilencedik legnagyobb bank, kb. 1200 milliárd forint mérlegfőösszeggel és több mint 21 milliárd forint adó előtti eredménnyel zárjuk az évet, továbbra is rendkívül alacsony, 0,03 % NPL mellett.

2. Várakozásaink szerint az infláció és a kamatok mérséklődése a jövő év második felétől segíteni fogja a piaci hitelek bővülését, a meghirdetett állami programok pedig addig is támogatják a hitelezést. Erősödő versenyre számítok, amit kifejezetten jónak tartok, hiszen az többlet teljesítményre inspirál, és 2024-ben is dinamikus bővülést tervezünk. Ma már a hazai bankok is kínálnak digitális szolgáltatásokat, de én bízom abban, hogy az innovációk bevezetésében meglévő gyorsaságunkra, agilitásunkra, tapasztalatunkra építve továbbra is meg tudjuk őrizni a versenyelőnyünket. A tudatos építkezés, a digitális és egyben konzervatív üzleti stratégia következetes végrehajtásával a Gránit Bank nagybankká vált. A folyamatos profittermelés, az eredmények visszaforgatása lehetővé tette az Equilor és a Diófa tranzakciót, és jelenleg is közel járunk egy újabb akvizíció zárásához, miközben további terjeszkedésen is dolgozunk. Szóval lesz feladat bőven, és a tudásunk, tapasztalatunk, tőkehelyzetünk képessé tesz arra, hogy a jövő évben tovább növeljük a bank részvényesi értékét.

3. 2024-ben várhatóan tovább gyorsul majd a banki szolgáltatások digitalizációja, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázása is teret nyerhet. A Gránit Bank nem csupán a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó innovációkat tartja fontosnak, habár ezen a területen több elsőséget jelentő szolgáltatással léptünk piacra, hanem mind a lakossági, mind a vállalati hitelezési folyamatban is az end-to-end megoldásokat preferáljuk. A pénzügyi szolgáltatások digitalizációjának folytatása, a szolgáltatások kiterjesztése mellett a mesterséges intelligencia és egyéb technológiák felhasználásával digitális ökoszisztémát építünk az elkövetkező évben. A jövő évben a hitelintézeti és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz hasonlóan a befektetési szolgáltatásainkat is komplexszé tesszük, ezért az ügyfelek igényeire szabott, magas UX-élményt biztosító mobilbanki applikációval jelenünk meg, emellett tervezzük a lakossági fedezetlen hitelek piacán történő megjelenést és a lízing üzletág bővítését.

A válaszokat a bankcsoportok 2022. végi konszolidált mérlegfőösszege alapján állítottuk sorrendbe.

