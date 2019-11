A fenntartható befektetésekkel is lehet annyit keresni, mint a hagyományosakkal

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Utánajártunk a manapság egyre divatosabb impact investment fogalmának, különösképpen a társadalmi és környezeti hasznosságot is hozó beruházások megtérülésének a fókuszával. Találtunk egy kiváló magyar példát is az Alteo személyében, és még olyan befektetési alapot is, amely a fenntarthatósági kritérium teljesítése mellett a hozamban sem marad alul az S&P 500 indexhez képest.