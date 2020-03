10% feletti hozamok a nyugdíjpénztáraknál, de most érdemes a legrosszabbra készülni

Átlagosan közel 10%-ot értek el tavaly a nyugdíjpénztárak, a többféle portfóliót kínáló szolgáltatóknál sok esetben két portfólió is 10% felett teljesített. Az idei évet viszont nagyon megnehezítheti hozamszerzési oldalról a koronavírus, egyetlen részvényindexet vagy kötvénypiacot sem hagy érintetlenül a járvány terjedése, ilyen pánikra hajazó környezetben pedig nagyon nehéz pénzt keresni.

Mint azt a lenti adatok is bizonyítják, tavaly jó évet zárt az önkéntes pénztári szektor: az önkéntes nyugdíjpénztárak 9,84 százalékos vagyonnal súlyozott átlagos nettó hozamot értek el. Ez 5,62 százalékos infláció feletti reálhozamnak felel meg.

Tavaly rendkívül nagyot mentek a világpiaci és a hazai részvények, így nem meglepő, hogy ilyen szépen hoztak a nyugdíjpénztári portfóliók, azok között is inkább a nagyobb kockázatot vállalók. Csakhogy idén jelentősen átírta a játékfeltételeket a koronavírus, a járvány ilyen gyors ütemű terjedése aggodalommal tölti el a tőkepiacokat is, nem véletlenül, hiszen megbénul a világgazdaság, ennek jeleit már most is látjuk.

Visszatérve a tavalyi évre, azt lehet látni, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások szépen gyarapodtak, voltak olyan portfóliók az Allianznál és az OTP-nél, amelyek 20% feletti hozamot értek el, de a 10% feletti növekedés szinte minden, portfóliókkal rendelkező pénztárra igaz volt.

Hiába a tavalyi jó befektetési teljesítmény, az önkéntes pénztárak taglétszáma 2019-ben is csökkenő pályán volt az MNB adatai szerint. A tagok száma szektorszinten, december végén 1,11 millió főt tett ki, év eleje óta ez több mint 2,3%-os visszaesést jelentett a létszámban.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 27. Gyönyörű hozamot villantottak a nyugdíjkasszák, mégis csökken a taglétszám

Az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan a magánnyugdíjpénztárak is jól vizsgáztak tavaly, a négy megmaradt szolgáltató közül mindnek volt legalább egy olyan portfóliója, kivétel nélkül a kockázatvállalóbb, amely 10% feletti nettó hozamot ért el tagjainak.

Címlapkép: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images