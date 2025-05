Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás

Az állampapírokat sokan a befektetések biztonságos bástyájaként emlegetik, miközben a tőzsdét a kiszámíthatatlansággal azonosítják. De valóban ennyire fekete-fehér a kép? A mai gazdasági környezetben érdemes új szemmel nézni a lehetőségeket.

Az elmúlt években az állampapírok iránti érdeklődés ugrásszerűen nőtt, amit a kedvező kamatok és az egyszerű hozzáférhetőség indokolt. Ugyanakkor a hozamok és az infláció közötti egyensúly törékeny, a pénz értékének megőrzése pedig összetettebb kérdés, mint valaha. A tőzsdei befektetés lehetőséget kínál a vagyon gyarapítására, de csak akkor, ha tudatos döntések és megfelelő stratégia áll mögötte.

Következő online előadásunkon összehasonlítjuk a két befektetési formát – nemcsak számok és grafikonok mentén, hanem a mögöttes logika, célok és kockázatok alapján is.

A cél: segítséget nyújtani a saját pénzügyi stratégiád kialakításához.

Az előadás főbb témái:

Milyen előnyöket kínál a tőzsde a jelenlegi gazdasági környezetben?

Mennyire biztonságos valójában az állampapír, és milyen kockázatokkal érdemes számolni?

Hogyan viszonyul egymáshoz a két forma inflációállósága és hosszú távú reálhozama?

Milyen szempontok szerint érdemes eldönteni, hogy mikor mibe fektetünk?

Hogyan lehet felelősen elindulni a tőzsdén, akár kisebb összeggel is?

Mikor érdemes kombinálni a különböző befektetési lehetőségeket?

Hogyan lehet elkerülni a tipikus hibákat a portfólióépítés során?

Az előadás nemcsak azoknak szól, akik már belekóstoltak a befektetések világába, hanem azoknak is, akik most keresnek alternatívát a jelenlegi pénzügyi döntéseik mellé. A cél nem a „mindent vagy semmit”, hanem a tudatos, rugalmas és hosszú távon is fenntartható vagyonkezelés.

A döntés a tiéd – mi segítünk, hogy jól informáltan hozd meg.

Időpont: 2025. május 04. 19:00 - 19:45

Időpont: 2025. május 04. 19:00 - 19:45

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

