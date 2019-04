Újítanak a magyar gazdagok - Kevesebb idejük jut a pénzükkel foglalkozni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Kérem engedje meg, hogy több irányból is megközelítsem a kérdést. Elsődlegesen maga a kamatkörnyezet az, amely arra sarkallhatja a befektetőket, hogy professzionális befektetési szakembereket vegyenek igénybe, hiszen sokkal kevesebb triviális megoldás áll ma a földi halandó rendelkezésre, mint korábban. A régmúlt magas kamatkörnyezetében - és főként a gazdasági konjunktúra mindent jótékonyan befedő égisze alatt - szinte mindenki tehetségesnek érezhette magát, hiszen valamennyi eszközcsoport tartósan emelkedni tudott, nagyon nehéz volt tehát mellényúlni. Mára nyilvánvalóan megváltozott ez a helyzet. Másodsorban a befektetők is elfoglaltabbak lettek, ezért a legegyszerűbben delegálható mandátum kiszervezése mellett döntöttek. Harmadsorban a vagyoni koncentráció mértéke is megnövekedett, amely lehetőséget teremt a tudatosabb befektetési politika megteremtésére. Ma már nem csak azt látjuk, hogy ki-be ugrálnak az emberek valamelyik blue-chip részvénybe, hanem tudatosan választják szét a likviditási, megtakarítási, spekulációs vagy éppen a befektetési eszközeiket. Ezeknek mind - mind más a célja, más eszközök kellenek a megvalósításukhoz, más a kontroll intenzitása, időhorizontja stb-stb, ezért természetes, hogy legalább egy részt valóban érdemes olyan hozzáértő szakemberekre bízni, akik ezzel foglalkoznak kis túlzással a nap 24 órájában. Negyedsorban a generációváltás is érzékelhető nyomokat mutat a megváltozott hozzáálláson, ugyanis teljesen más egy vagyont megszerezni, mint működtetni.

A kockázatkerülés ma biztosan nem örömforrás, hiszen elképesztően kicsiny összegeket írnak ma jóvá még oly nagy banki betétek, vagy szabadon álló folyószámla állományok után is. A megnövekedett kockázatvállalási kényszer ugyanakkor biztosan nem kényelmes hadszíntér mindazoknak, akik ezeken a terepeken járatlanok.Természetesen nem megkerülhető kategóriát jelentenek az állampírok, de a legnépszerűbb fél - és egy éves helyett a Raiffeisenben inkább az inflációkövető, hosszabb távú, deviza alapú a keresett. Fontosak még az aktívan kezelt vegyes alapok, amelyek nem véletlenül pont a mai nehéz helyzetre kínálnak automatikus megoldást. Jól teljesít az ingatlanalapunk és a nemzetközi részvényalap is, de certifikátokban és vállalati kötvény ügyletekben is sikeresek vagyunk. Célunk, hogy minden ügyfelünknek a befektetési portfóliója több lábon álljon, eltérő devizákban, eltérő eszközcsoportokban és kedvező beszállási pontokon a portfólió egészét tovább színesítsük.Én inkább úgy fogalmaznék, hogy megszaporodtak, de ettől még nem értékelődtek fel. Mint korábban említettem, semmiféle racionális érv nem szól a folyószámla állományok felduzzasztása mellett, hacsak valami tartós beruházás mellett nem köteleződött el a befektető. Ha ilyen ok sincs, akkor megítélésem szerint még mindig azt a dermedt fázisát mutatja a szektor, amikor a tuti már nem nyilvánvaló, de a kockázati kitettséget sem merik még tudatosan megérteni, kezelni, megemelni.Hatalmas áremelkedés jellemezte az ingatlanpiacot Budapesten, így nagyon sok vidéki ügyfelünk is Budapesten lett ingatlantulajdonos. Tavaly havi szinten mintegy másfél milliárdos ellenszelet mértünk, amely gyakorlatilag a növekedésünk felét elvitte. Nem gondolom, hogy ez az állapot tartósan fennmaradhat, éppen a minap hallottam egy 30 milliós picurka panelről, amelyért szerintem a 15 millió is túlzás.

Bálint Attila, a Raiffeisen Private Banking üzletág vezetője, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója

Nekem a személyes kedvenceim az aktívan kezelt vegyes alapok, hiszen meggyőződésem szerint ez az, amire mindenkor minden befektetőnek szüksége van. Végső soron a Private Banking keretein belül is ezt biztosítjuk az ügyfeleinknek, hiszen különféle kötvény, részvény, árupiaci vagy éppen ingatlan kitettségekkel, a legkülönfélébb ágazatokban és devizákban, eltérő országokban és kontinenseken fektetünk be személyre szabottan, de mindig azzal a céllal, hogy egy jól diverzifikált, kockázattudatos és jól működő befektetési portfólióhoz jussunk.Meggyőződésem szerint befektetési alapokra mindig szükség lesz, hiszen ez az a befektetési forma, amely a legtranszparensebb módon szolgálja a befektetők valódi érdekeit. Sokan hajlamosak elfeledkezni arról, hogy a befektetési alapok hatalmas kényelmet, teljes átláthatóságot, napi szinten megvalósuló külső - belső kontrollt, mérethatékonyságot, adóoptimalizációt, kollektív döntéshozatalt, számonkérhetőséget, szakértelmet stb biztosítanak, amely szükségképpen több annál, mint amikor életünk megtakarítását Lajcsikára bízzuk, akinek már voltak szenzációs megérzései.