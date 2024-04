Begyújtotta a rakétákat a forint!

Hétfőn délután már a 391-es szint közelében is volt az EUR/HUF kurzusa, végül azonban érdemben erősödni tudott a forint: a hazai fizetőeszköz pedig az euróval mellett a dollárral szemben is egy fontos technikai szintet szakított le. A forint piacán ma elsősorban az előzetes államháztartási adatok hozhatnak nagyobb elmozdulásokat.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt