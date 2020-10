Jobb, ha felkészülnek a cégek arra, hogy nem lesz V-alakú kilábalás

Már szinte egyértelmű, hogy nem számíthatunk V-alakú kilábalásra, a közép- és kelet-európai régió cégeinek elhúzódó válsággal kell számolniuk. Ilyen helyzetben a digitalizáció és a költség-optimalizáció mellett fontos az üzleti partnereink fizetőképességére való különös odafigyelés is. A 2020-as Budapest Economic Forumon nemzetközi credit management szakértők adtak hasznos tanácsokat a vállalkozóknak.

Robert Dyrcz, Polish Institute of Credit Management elnöke a koronavírus közép-európai régióra gyakorolt hatásairól beszélt. Az EU-tag közép- és kelet-európai régióban Magyarországon volt a második legnagyobb GDP-visszaesés 2020 második negyedévében, egyedült Horvátországban volt nagyobb. Több területen is látható már javulás, például a gyártásban, de még közelben sincs a 2019-es szint. Sajnos nem valószínű a V-alakuló kilábalás, amit még nyáron reméltünk. Inkább W-alakú kilábalásra lehet számítani - mondta el a szakember.

Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója úgy látja, még nincs vége a Covid-válságnak, most egy hosszabb nehéz időszak fog következni, erre pedig a vállalatvezetőknek is fel kell készülniük. Q3-ban már ismét több cég alakult, mint szűnt meg, sok munkanélkülivé vált ember kezdett el vállalkozni. Kérdés, hogy ezek a vállalatok mennyire állják majd ki az idő próbáját. Fontos egy ilyen környezetben, hogy a cégek fizetőképességét felmérjük, különösen beszállítóként. Az elhúzódó válságon kívül érdekes, hogy mit hoz majd a hiteltörlésztési moratórium kifutása és az alkalmazotti létszámok alakulása.

Sáska Zoltán, a Credit Management Group informatikai vezetője az agilitásról, digitalizációról beszélt, amely sok szempontból választ adhat a Covid-krízis sajátos kihívásaira. Az agilis módszertan 2-3 hetes sprintekben kerül implementációra, adaptív, a csapat bevonásával együtt történik. Sáska Zoltán a sprintek négy fázisát is kifejtette. A szakember elmondta: az agilis módszertan lényege, hogy az elvárás és a megvalósítás ne távolodjon el magától, hiába nem feltétlen kényelmes, az ügyfél és a vállalat számára is elégedettséget fog hozni.

Az előadást követő panelbeszélgetést Boór Klára, a svájci Klass Academy managing directora moderálta.

A koronavírus miatt romlott a produktivitás, rengeteg embert el kellett bocsátani, a kliensek pedig egyre később fizetnek. Mit lehet tenni a helyzet orvoslására?

Gary Steadman, az Associated British Ports vezetője azt tapasztalja, hogy az ügyfelek valójában gyorsabban fizetnek. Ennek az az oka, hogy sokkal több időt töltenek ügyfélkapcsolat-tartással és például a fizetési emlékeztetőket is elektronikusan intézik. Kovács Péter, a BP GBS head of creditje elmondta, hogy bár az elején romlott a fizetőképesség, egy hatékony portfóliót tudtak felépíteni a helyzet menedzseléséhez. Ők is a kommunikáció javításával oldották meg a helyzetet: ügyfeleikkel és a cégen belül is sokkal több tanácskozást folytattak le, elektronikusan és személyesen is.

Mit lehet kezdeni a romló fizetésképességi helyzettel?

Danny Kaltenborn, a Swiss Credit Association elnöke elmondta: kvantitív és kvalitatív szempontból is lehet csökkenteni a kockázatokat. Ilyen például a scoring modellek, hitelbiztosítási cégek bevonása. Fontos megérteni főleg a nagyobb kliensek kockázati modelljét, mert ha bedőlnek, akkor dől vele a saját céged is. Kovács Péter (BP) úgy látja, a legnagyobb kihívás most az, honnan jut az ember megfelelő adatokhoz, hiszen ebben az esetben nem lehet egy cég tavalyi eredményeire támaszkodni. Most érdemes az ügyfelekkel kommunikálni, hogy megértsük a helyzetüket.

Hogy lehet motiválni a csapatot online csatornákon keresztül?

Danny Kaltenborn (Swiss Credit) úgy látja, ez most egy rendkívüli helyzet, de a megbízható és hiteles vezetők szerepe ebben a helyzetben felértékelődött. Fontos a megértés és az alkalmazottakkal való előzékeny közlésmód is. Kovács Péter (BP) elmondta: a home office nem újdonság a cégénél, de most extrém szituáció adódott. A BP-nél külön program van a rendkívüli helyzet koordinálására, ennek a célja többek közt az is, hogy elmagyarázza az alkalmazottaknak, hogy mit miért csinálnak.

Hogy lehet költségeket spórolni a mostani válságban?

Gary Steadman (ABP) elmondta: náluk még nem kellett senkit elbocsátani, pedig a kereskedelem jelentősen visszaesett. Viszont a capex-költéseket szabályozták és új embert sem vesznek fel.

Hogy lehet a mostani krízisből nyertesként kijönni?

Kovács Péter (BP): ez egy nehéz idő, különösen az olajcégeknek. Kétség kívül átalakítja még a BP-t is a válság, de ez az átalakulás pozitív és történelmileg szignifikáns. Gary Steadman (ABP) úgy látja, nehéz a jövőt megjósolni, de a kommunikációval és a bizonytalanságok eloszlatásával sokat lehet tenni. Fontosak a tréningek is. Danny Kaltenborn (Swiss Credit) úgy látja, fontos a szokásosnál nagyobb likviditás és a pénzciklusok hatékony kezelése is.

Címlapkép: Stiller Ákos