Tőzsdére segítené a vállalatokat a megújult Széchenyi Alapok

A Széchenyi Alapok egy év alatt megötszörözte befektetési aktivitását, és tovább növelné a tőzsdén megjelenő hazai vállalatok számát. Átlagosan 1 milliárd forint tőkét biztosít tőzsdei kibocsátási tranzakciók esetében, azonban ez vállalatonként akár 10 milliárd forintos befektetés is lehet.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Széchenyi Alapok, amely hat alapban 103 milliárd forintot kezel, iparágtól függetlenül, magyarországi székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térségben székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társaságoknak biztosít tőkét. A meglévő termékkel vagy szolgáltatással, kialakult szervezeti felépítéssel rendelkező, a piacon már bizonyított, stabil bevételtermeléssel bíró vállalatokat keresi, de azoknak a cégeknek is kínál megoldást, melyek ahhoz még nem kellően érettek, hogy azonnal a tőzsdén keresztül vonjanak be forrást, azonban céljuk, hogy egy-két éven belül odáig eljussanak.

A befektetés minden esetben magánbefektetővel együttes társbefektetés formájában valósul meg. Fiatal vállalkozás esetében akár 10%-os magánbefektetői hozzájárulás is elégséges, de arra is van lehetőség, hogy az alapkezelő a vállalat életkorától függetlenül 30%-os magánbefektetői hozzájárulással, úgynevezett pari passu – egyenrangúsági – elv mentén fektessen be.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 22. Nevet vált a Széchenyi Tőkealap-kezelő: már a nagyvállalatokat is célozzák

A Széchenyi Alapok szoros szakmai együttműködést alakított ki a Budapesti Értéktőzsdével az aktív projektkeresés, illetve a befektetési lehetőségek szűrése kapcsán. Emellett a tőzsdei megjelenést előkészítő támogató programok, illetve szolgáltatások igénybevételére, valamint nyilvános kibocsátással kapcsolatos feladatok és követelmények rögzítésére vonatkozóan folyamatos az egyeztetés.

„Az utóbbi két évben közel 2 milliárd forintot fektettünk tőzsdei kibocsátásokba, az eddig megvalósult négy Xtend tőkebevonásos kibocsátásból három esetben (Megakrán, DM-Ker és Gloster) töltöttük be a vezető befektető szerepét. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokból további befektetéseket valósítsunk meg. A Széchenyi Alapok eddigi legnagyobb, tőzsdefejlesztést támogató tranzakcióját idén augusztusban zárta, melynek során 2 milliárd forintot fektetett a vasúti áruszállítást végző CER Csoportba. A közeljövőben több hasonló tranzakciót tervezünk” – mondta a Portfolio-nak Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 23. A Széchenyi Alapok segítségével vinnék tőzsdére a CER Csoportot

A Széchenyi Alapok 260 millió forinttal szállt be Moldován András, a népszerű startup befektető agrárinformatikai rendszerfejlesztő cégébe. Az Animalsoft Kft. a Livestocker precíziós állattenyésztési szoftver platformját fejleszti tovább az összegből.

A pre-IPO és IPO termékkel is rendelkező Széchenyi Alapok esetében a jellemző tranzakció méret tőzsdei kibocsátási tranzakciók esetében átlagosan 1 milliárd forint, vállalatonként azonban akár 10 milliárd forint is lehet. Az alap relatíve magas befektetési összeg ellenére kizárólag kisebbségi tulajdonrészt kér a finanszírozott társaságokban és stabil pénzügyi befektetőként viselkedik az átlagosan 5 évesre tervezett befektetési időtávon.

Jobbágy Dénes

Jobbágy szerint a vállalatok számára a tőzsde számos, a jelenlegi gyorsan változó piaci környezetben talán még inkább felértékelődő lehetőséggel kecsegtet:

azok a cégek, amelyek tőkeerősek, a bizonytalan periódusokat is könnyebben képesek átvészelni, majd a gazdasági növekedés újra indulásával a versenytársaikat lekörözve bővülni.

A tőzsdei jelenlét további előnye, hogy transzparenciát és – hosszabb távon – fenntartható működést követel meg, ami igen fontos plusz pontot jelent a vállalat partnereinek, akár bankokról, beszállítókról, vevőkről, vagy a saját munkavállalókról legyen szó.

Mindezek hatása az elnök-vezérigazgató szerint túlmutat a közvetlen hasznokon: a támogatás hozzájárul a tőkepiaci infrastruktúra, know-how kiépítéséhez, a vállalatok tőkepiaci likviditás növeléséhez, ezen keresztül pedig összességében a minőségi tőzsdei bevezetések száma is növekedni fog.

A cikk megjelenését a Széchenyi Alapok támogatta.