Már döntően exportra termel a Hell Energy

Másfél évtized kellett a Hell Energynek ahhoz, hogy családi vállalkozásként induló hazai energiaital-gyártóból 50 országban jelenlévő, árbevételének döntő részét már az exportpiacokról szerző, több országban piacvezető FMCG-céggé váljon.

Az energiaital-gyártó idén 15 éves, és ezalatt a viszonylag rövid idő alatt piacvezetővé vált több régiós országban, valamint több mint 50 exportpiacon van jelen világszerte. A teljes egészében magyar tulajdonú energiaital brand 2006-ban jött létre, és néhány év elteltével, már 2010-re piacvezető lett Magyarországon. A cég ma már nemzetközi színtéren is meghatározó szereplő – Magyarországon kívül például Bulgáriában, Romániában, Horvátországban és Görögországban is piacvezető.

A cég forgalmának több mint kétharmadát az exportárbevétel teszi ki

Italgyártás egy kézben

A növekvő gyártási volumen és az export piacok biztonságos kiszolgálása érdekében épült fel 2017 tavaszára, a Hell cégcsoport tagjaként Magyarország első alumínium italdobozgyára, a Quality Pack. A 42 ezer négyzetméteren elterülő üzemben jelenleg évi 1,5 milliárd 250 ml-es italdoboz és doboztető készül újrahasznosított alumínium alapanyag felhasználásával, azonban a közelmúltban bejelentett bővítésnek köszönhetően ez a kapacitás idén ősszel megduplázódik.

A másfél évtized alatt elért pozíció részben abból adódik, hogy a Hell Energy az italgyártás teljes spektrumát lefedi.

A vállalat az italt és a csomagolást, vagyis az aludobozt is saját hatáskörben gyártja, amely kedvező helyzetet jelent a cégnek a költséghatékonyság, a rugalmasság és a termelésbiztonság szempontjából is. Mindez különösen a koronavírus járvány és a nyomában érkező ellátási zavarok, logisztikai nehézségek időszakában mutatkozott meg leginkább. Míg több élelmiszer-feldolgozó került nehéz helyzetbe 2020-ban olyan, korábban nehezen elképzelhetőnek tartott problémák miatt, mint egyes csomagolóanyagok szűkössége, a Hell Energy gyártása és exportja is folyamatos maradt.

Már nem csak energiaital

A cég az elmúlt másfél évtizedben a termékfejlesztésre is igyekezett nagy figyelmet fordítani, vagyis a fogyasztók elvárásainak megfelelő új ízeket, cukormentes változatokat és extra összetevőket tartalmazó energiaitalokat is kínál. Magyarországon elsőként vezettek be a klasszikus tuttifrutti mellé új ízváltozatot, tilletve a Strong termékcsalád révén magasabb koffeintartalommal is megjelent a boltok hűtőiben a Hell. Kategóriájában mindössze egy év alatt vált piacvezetővé aludobozos tejeskávéjuk, az Energy Coffee, mely termékcsaládot szintén továbbfejlesztették a bevezetés óta. 2013-ban igazán komplex és nehéz piacot kezdett ostromolni a Hell – ekkor jelentkezett először üdítő márkájával, a XIXO-val, melynek portfolióját szénsavas üdítők és jegesteák alkotják. A termékkör 2018-ban már a leggyakrabban vásárolt jegestea volt a hazai kiskereskedelemben, és vezető pozícióját azóta folyamatosan tartja.

Legújabb termékfejlesztései pedig már a fenntarthatóságért tett törekvéseivel összhangban valósulnak meg

– a Hell csomagolásmentes, szűrt és kezelt prémium ivóvize, a Floewater, június óta található meg az éttermekben, illetve szállodákban.

Bevállalós marketing

A Hell Energy ismertségét a kezdetektől fogva egyedülálló és magyar viszonyok között kifejezetten merész marketingtevékenység támogatja, amely a nemzetközi terjeszkedést is meg tudta alapozni. Ennek első lépése volt 2009-ben az AT&T Williams Forma 1-es csapattal kötött kétéves együttműködés, amellyel a Hell magyar cégként elsőként, az energiaitalok között pedig másodikként jelent meg a Forma-1 szponzorai között. 2018-ban a brand reklámkampánya az egyik legnagyobb hollywoodi sztárral, Bruce Willisszel együttműködésben készült.

A tapasztalatok jók voltak, a visszajelzések szerint a kampány olyanokkal is elfogadtatta az energiaitalokat, akik korábban nem fogyasztottak ilyen termékeket

Kötvénykibocsátás és új termékkategória

A társaság az elmúlt hónapokban is újabb tervekről számolt be.

A 2021-2023 időszakban kapacitásbővítő beruházásokat tervez végrehajtani a cég, összesen 79,5 milliárd forint értékben.

Ehhez kapcsolódóan a Hell Energy Magyarország a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának keretében 67 milliárd forint névértékű zöldkötvényt bocsátott ki sikeresen, amely az NKP program alatt eddig lezajlott legnagyobb zöldkötvény-kibocsátás itthon.

A bevont forrásokat a társaság a meghirdetett beruházási programja finanszírozására fordítja.

Korábban a Hell nagy sikerként könyvelte el az Európai Unió Bíróságának a döntését, amellyel zöld utat kaptak az Energy Coffee estében is a védjegy használatára, ennek köszönhetően pedig új kapuk nyílhatnak meg a tejeskávé-ital előtt az exportpiacokon. A cég termékkínálatába továbbá az év elején kerültek a Swiss Laboratory Kft. DeLaVie és Fizzy szénsavmentes és szénsavas vitaminitalai, melyek az elmúlt 6 évben elsősorban Magyarországon voltak elérhetőek, azonban a Hell portfólió részeként mostantól több mint 10 országban lesznek kaphatóak.

