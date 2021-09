Tíz év után szűnik meg az egykulcsos adó Magyarországon? - Megvan, kik nyerhetnek vele

Új konkrétumokkal került elő ismét a nulla százalékos személyi jövedelemadó lehetősége Magyarországon. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője üdvözlendő lépésnek tartja, és egyúttal úgy vélekedett, hogy nem csak átmeneti jelleggel kellene bevezetni az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók számára.

Néhány hét leforgása alatt másodszor került elő a nulla százalékos személyi jövedelemadó ügye Magyarországon. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnökének nyilatkozata után Bánki Erik, kormánypárti képviselő beszélt a lehetőségről, fontos részletekkel kiegészítve az elképzelést.

Nulla százalékos szja-kulcs, de

csak átmeneti jelleggel képzeli el a kormánypárti képviselő,

bizonyos bérszintig biztosítani.

Az újabb adópolitikai lépés és annak megoldása egyrészt valóban nem áll távol a kormány eddigi adópolitikájától, elég csak ha a 25 év alattiak, vagy 4 gyermeket nevelő anyák szja-mentességére gondolunk, vagy a 2021-es év után tervezett szja-visszatérítés módszerére, ahol a visszatérítés összegének lesz egy felső határa, az átlagjövedelemnél. Az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnökének legutóbbi nyilatkozata is erre rímel. Másrészt viszont a nulla százalék beemelése az szja-rendszerbe a gyakorlatban az egykulcsos adó megszűnését is jelentené.

Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője megkeresésünkre nagyon jó ötletnek nevezte a belengetett adóintézkedést, azzal a kiegészítéssel, hogy álláspontja szerint

ezt nem ideiglenes, hanem állandó jelleggel tartom szükségesnek bevezetni.

Arra is emlékeztetett, hogy az alacsony jövedelműek korábban is jelentős adókedvezményt kaptak az adójóváírás 2012-es eltörléséig, bár az nem biztosított teljes adómentességet számukra. Az RSM partnere szerint ezzel a rendelkezéssel nagyon jól célzottan lehetne támogatni azt a munkavállalói réteget, akinek leginkább szüksége van rá, akik helyzete a legnehezebb.

Az ő helyzetük független a koronavírus válságtól, előtte is nagyon sok nehéz sorsú, alacsony jövedelemből élő család élt Magyarországon, akiknek az adójóváírás eltörlése, a 15% mértékű szja megfizetése is komoly probléma, ugyanis az egykulcsos szja annál nagyobb mértékű terhet jelent egy munkavállalónak, egy családnak, minél alacsonyabb a jövedelme.

Az adószakértő úgy vélekedett, hogy ezért fontos és helyes az a korlátozás is, hogy tényleg az alacsony keresetűek kapják meg az adómentességet és egy bizonyos jövedelem felett ez már ne járjon, tehát ne egy mindenkinek járó nulla százalékos adókulcs kerüljön be a rendszerbe.

"Álláspontom szerint egy ilyen intézkedés már csak azért is fontos lenne, mert bár a 25 év alattiak számára jövő évtől a jelenleg 440.600 forintos bruttó átlagkeresetig adott adómentesség – ami ráadásul azoknak is jár akik még ennél az átlagkeresetnél is többet keresnek - egy érthető intézkedés a fiatalok itthon tartására, azonban azt gondolom, hogy

a 25 év feletti, ennél jóval kevesebbet kereső munkavállalókra is ugyanúgy szükség van, akik ráadásul nehezebb helyzetben vannak,

ha még a felét sem keresik az átlagkeresetnek, nem beszélve arról, hogy nekik nagyobb eséllyel már egy nagyobb családot, gyerekeket is el kell tartaniuk" - magyarázta a szakember.

Érdemes azt is felidézni, hogy ha - ugyan csak bizonyos jövedelemhatárig de - életbe lép a nulla százalékos szja-kulcs, akkor hivatalosan is megszűnhet az egykulcsos személyi jövedelemadó, ami 2011-től van érvényben (ezt megelőzően két kulcs volt érvényben). 2012-től vált végül teljesen tisztán egykulcsos szja-vá a hazai rendszer, kezdetben 16%-os kulcs mellett, 2016 óta pedig 15%.

