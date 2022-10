Teljesen új modellben kaphatják hamarosan a zöldáramot a vállalatok

Az energiaválság és a működési biztonság iránti igény hatalmas lökést adott az egyébként is fenntarthatóbb energiaforrási lehetőséget kutató vállalatoknak. Európa bizonyos részein már bevált modellnek számít, hogy egy vállalat közvetlenül az erőművel köt megállapodást zöldáram vásárlására. Ezt a megoldást gondolta újra a naperőmű fejlesztő magyar Solar Markt és az E.ON terméke, amellyel egy szolgáltató biztosítja a termelőtől közvetlenül beszerzett zöldáramot a szerződött mennyiségben, elkerülve, hogy a fogyasztó megújuló forrásokkal járó volatilitási kellemetlenséget tapasztaljon. A négy, egyenként margitszigetnyi méretű napelempark előkészítését az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures társfinanszírozza. Bár az első erőmű 2024 elején áll üzembe, a Solar Markt már most több ügyféllel előrehaladott tárgyalásokat folytat a jövőbeni zöldenergia biztosítására.

Portfolio Future of Finance 2022 Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója előadást tart a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján, október 18-án.

Európában az elmúlt években indultak el a piaci alapú naperőmű-fejlesztések, ahogy vállalati oldalról – a fenntarthatóság jegyében – egyre nagyobb lett a kereslet a zöldenergia iránt. Mécs Imre, a Solar Markt Csoport elnöke szerint a magyar piac 2015-16-ban jutott el oda, hogy már a magyar KÁT-környezetben megérte naperőművet piaci alapon fejleszteni. Az erőművekben megtermelt energiát jellemzően hosszú távú szerződéssel, úgynevezett PPA keretében értékesítik a vállalatoknak, amely a beruházó számára megteremti a finanszírozhatóságot.

PPA – Power Purchase Agreement



A PPA a termelő és a fogyasztó között létrejövő kereskedelmi megállapodás, melynek lényege, hogy a vásárló hosszútávon elkötelezi magát a zöldenergia vásárlása és fogyasztása mellett. Ugyanakkor a megújuló forrásokra jellemző termelésingadozás kezelése a fogyasztó feladata: többlettermelés esetén értékesíti a számára fölösleges áramot, hiány esetén pedig más forrásokból egészíti ki energiaigényét.

Európára az úgynevezett physical PPA-k jellemzők, amik a „pay as produced” rendszerben működnek: a vállalat leszerződik egy erőművel, és annak a teljes kapacitását megveszi, annak volatilitásától függetlenül, vagyis akkor is, ha a nyári csúcskapacitásra nincs szüksége, és akkor is, amikor télen nem elégíti ki az energiaigényét. Ebben az esetben a fogyasztó a nyári többletet eladja a piacon, a téli hiányt pedig más forrásból fedezi.

"Ahhoz, hogy ezt az ingadozást egy vállalat kezelni tudja, egyben energiakereskedővé is kellett válnia" – mondta a Portfolio-nak Mécs Imre. Hozzátette: mindez nagyban megnehezíti a vállalatok zöldülési és dekarbonizációs törekvéseit.

Ezért hozta létre a Solar Markt az E.ON-nal együttműködésben a Green Cloud platformot, amely hazai naperőművekből szállít zöldenergiát az ügyfeleknek, miközben az E.ON hálózata garantálja az ellátásbiztonságot még kedvezőtlen időjárási körülmények között is.

Az ügyfélnek azon kívül, hogy meghatározza, hogy mennyi zöldenergiát szeretne kapni a teljes energiafogyasztásán belül, mással nem kell foglalkoznia, éves szinten a kívánt arányban kapja a zöldáramot.

Itt az az újdonság, hogy a teljes ellátást biztosítjuk, ezért az ügyfélnek nem kell a zöldenergia volatilitásával foglalkozni. Tudomásom szerint, ilyen komplett szolgáltatás nemcsak Magyarországon, de egész Európában unikális

– tette hozzá Mécs Imre.

A projekt idén tavasz végén indult el, amelynek keretében négy, egyenként 50 megawatt maximális teljesítményű naperőműparkot épít fel a Solar Markt, amelyből az első várhatóan 2024. elején áll üzembe, onnantól kapják a vevők a zöldenergiát. A szolgáltatás kapcsán már több nagy cég is a tárgyalási folyamat sikeres lezáráshoz közelít.

Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója és Mécs Imre a Solar Markt Csoport elnöke.

„Víziónk szerint, egy regionális zöldenergia platformot szeretnénk építeni, ami Közép-Kelet-Európában egyedülálló kapacitásokat kínálhat ügyfeleinknek. Ez most az építkezés kezdete, amihez a Hiventures-ben partnerre találtunk” – tette hozzá a csoport elnöke, aki azt is elárulta, hogy 2030-ra az országos zöldenergia igény 20 százalékát ők szeretnék kielégíteni.

A cégcsoport az E.ON-nal közösen készített egy piaci szegmentációt, ami szerint, ha 2030-ig a magyar vállalati szektor 30 százaléka kizöldülne, és megújuló forrásból szeretné fedezni energiaigényét, akkor ehhez 15 ezer megawatt beépített erőművi kapacitásra lenne szükség. Ezt több mint 200 darab olyan 50 megawattos erőmű tudná biztosítani, amiből most 4-nek az építésébe kezdenek bele. Ennyi naperőműnek már a terület biztosítása is kihívás, ugyanis

egy ilyen, 50 megawattos kapacitású erőmű 100 hektárt foglal el, ami a Margitsziget méretének megfelelő terület. Ebből kétszáz pedig a Balaton kétharmadát borítaná be.

Ráadásul nem mindegy a terület fekvése, illetve fontos, hogy közel legyen a hálózati csatlakozási lehetőség, aminek megfelelő a kapacitása, és az elosztóhálózat állapota is, mindemellett olyan földet kell hozzá találni, amit meg is lehet venni. „Ez az előfejlesztési fázis, ami egy nagyon nehéz folyamat” – tette hozzá Mécs.

Hiánypótló finanszírozási megoldás

Azonban nemcsak a megfelelő terület kiválasztása kíván speciális megoldásokat, hanem a projekt finanszírozása is, ezért 4,5 milliárd forintos keretösszeggel kötött hosszútávú stratégiai megállapodást a cégcsoport a Hiventures tőkealap-kezelővel. Ez az együttműködés a legelső lépésre, a projektek tervezésére és engedélyezésére, az úgynevezett „ready to build” fázis elérésére vonatkozik.

„Normál piaci körülmények között a banki hitel egy olcsóbb finanszírozási forma, mint a tőkebefektetés, de a hasonlóan tőkeigényes projektek kezdeti fázisában még nincsen olyan fedezeti érték vagy olyan szerződésállomány a fejlesztők kezében, amire egy bank tudna forrást biztosítani. Itt jön a képbe a tőkebefektetők szerepe, hiszen mi teljesen más értékelési módszer, illetve kockázatkezelési módszertan alapján működünk” – mondta Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója, és hozzátette, hogy addig a pontig szoktak benne lenni ezekben a projektekben, amíg azok el nem érik a banki finanszírozhatósági állapotot, ilyenkor jellemzően a projekttulajdonosok refinanszírozzák a tőkebefektetőket. A tervezett naperőművek beruházási igénye egyenként 25-30 milliárd forint, amely a tervek szerint 12 év alatt térül meg, a napelemek élettartama pedig 30 év körüli.

Ha valaki akkora léptékben akar fejlődni, mint a Solar Markt, ott elengedhetetlen a külső tőke szerepe, hiszen elképesztő mennyiségű önerőre lenne szükség az újabb és újabb erőművek építésénél, amit nem biztos, hogy a piacról biztosítani tudnának

- tette hozzá Katona.

A Hiventures startup területen már 2016 óta finanszíroz energetikai fókuszú techcégeket, 2019-ben pedig elindult a klasszikus vállalatokat célzó üzletága is, amely keretében private equity típusú modellel segíti többek között a cégvásárlást, beruházást, piacbővítést vagy kapacitásnövelést, de kifejezetten zöldenergia, illetve energetikai típusú vállalatok finanszírozásában is partnerek.

Októbertől új, energetikai tőkeprogram indult a közép- és nagyvállalatoknak



A hazai kkv és vállalati szektor energiahatékonyságát, energiafüggetlenségének a megteremtését és ezen keresztül az energiaköltségek csökkentését vagy az észszerű keretekben tartását célozza a Hiventures új tőkeprogramja, amely nagyobb méretű, alapvetően gyártó cégeknek, termelő vállalatoknak szól. A pályázóknak legalább 1 milliárd forint árbevétellel kell rendelkezniük a lezárt üzleti évben és minimum 500 millió forint értékben kell energiahatékonysági beruházást elvégezniük.

Az alapkezelőnek ráadásul nemzetgazdasági és stratégiai célkitűzései is vannak, ezért piacfejlesztő szerepet is vállal, ami abban nyilvánul meg, hogy alacsonyabb a hozamelvárásuk, szemben egy piaci befektetővel.

Úgy tudjuk érvényesíteni az állami szerepvállalásunkat az ilyen típusú projekteknél, hogy az alapvető piaci befektetői logika mentén hozamminimumra törekszünk

– mondta a Hiventures vezérigazgatója, aki szerint a jelenlegi energiaválság megmutatta azt, hogy nemzetbiztonsági, gazdasági szempontból az energia kulcskérdés. Hozzátette: mindenképp szempont kell, hogy legyen az, hogy egy ország minél előbb önellátó legyen villamos energiában, vagy legalábbis ennek a kitettségnek a minimalizálása.

A forgatós, visszaverődő besugárzást hasznosító panelek 1-2 éve jelentek meg a piacon, Magyarországon nem nagyon terjedtek el, de a Solar Mark már ilyenek telepítését tervezi. Mécs Imre szerint, ha idővel ezeket meg is haladja a technológia, onnantól, hogy a beruházás megtérül, már nincs olcsóbb energia.

Portfolio Future of Finance 2022 Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója előadást tart a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján, október 18-án.

A cikk megjelenését a Hiventures támogatta.