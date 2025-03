Ez most az egyik legzöldebb részvény a tőzsdén: hulladékból állítanak elő magas hozzáadott értékű műanyag termékeket

Portfolio 2025. március 17. 09:00

Két éve lépett tőzsdére a VERTIKAL Group Nyrt., amely az egyike azon kevés hazai vállalatnak, amely képes megvalósítani a körforgásos gazdálkodást. Több régióban látnak el komplex hulladékgazdálkodási feladatokat, gyűjtenek, szortíroznak, komposztálnak, hasznosítanak, ártalmatlanítanak. Mindezek mellett továbbra is növekszik a gyártói, ipari tevékenységük. A hulladék jelentős részét feldolgozzák és saját fejlesztésű, magas hozzáadott értékű terméket gyártanak. 2024-ben jelentős beruházást hajtottak végre dombóvári telephelyükön, amivel meghatározó mértékben fejlesztették és növelték a gyártási kapacitásukat. Termékeik számos gyártói szegmensben megjelennek, a háztartási kisgépek alkatrészeitől egészen a légiközlekedésben alkalmazott berendezésekben található műanyag alkatrészekig. A vállalat meghatározott célok és stratégia mentén növekszik, folyamatosan fejlesztik a feldolgozókapacitásukat, miközben erősödő K+F tevékenységet is folytatnak, és a már tőzsdére lépéskor is megfogalmazott Standard kategória mielőbbi elérését is megcélozhatják. A Portfolio Ferencz Kornélt, a VERTIKAL Group meghatározó tulajdonosát kérdezte a tőzsdei működés kihívásairól, körforgásos gazdálkodásról, és arról, hogy hogyan értékelődik fel évről évre az újrahasznosított műanyag a piacon.