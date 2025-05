Az energiatároló piacon a söptei projekt hozhatja el a nyarat

Erdei Gabriella 2025. május 22. 09:00

A Vas vármegyei Söptén egy olyan innovatív hibrid erőművi egységet avattak fel, amely a napelemes energiatermelést Vanadium Redox Flow technológián alapuló energiatárolással egészíti ki. A projekt előremutató példája annak, hogyan kapcsolható össze a megújuló alapú energiatermelés – jelen esetben egy fotovoltaikus rendszer – ipari léptékű, korszerű tárolási megoldással. Az 5,8 millió eurós beruházás nemcsak technológiai mérföldkő, hanem választ ad a hazai villamosenergia-rendszer egyik legnagyobb kihívására is: miként hasznosíthatók hatékonyan és rendszerszinten a megújuló energiaforrások. Bár egyre több naperőmű működik, a termelés időbeli ingadozása és az ehhez kapcsolódóan hiányzó tárolási kapacitás továbbra is szűk keresztmetszetet jelent, amely a villamosenergia-piac áringadozásaiban is érezhető. A Portfolio ennek kapcsán Mihalovics Pétert, az Ideona Zrt. igazgatóságának elnökét kérdezte, aki a projekt szakmai hátteréről és a rendszerintegrációs kihívásokról is beszélt.