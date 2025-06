Ezzel a magyar tervezőszoftverrel radikálisan csökkenthető egy új autómodell fejlesztési ciklusa

Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért válik egyre versenyképtelenebbé az európai autógyártás az ázsiai, főként kínai versenytárakkal szemben. Az okok szerteágazók, de egészen biztos, hogy jelentősen közrejátszik az új modellek fejlesztési ciklusideje, amely kétszer hosszabb, mint a kínai konkurenciáé. Ahhoz, hogy Európa is felvegye a tempót, új tervezési megközelítésre és a döntési folyamatok radikális újraszervezésére van szükség. Nem egyszerű ez a sokszor 30-40 éves alapokon működő, jelenleg általánosan használt CAD tervezőszoftverekkel, azonban egy hazai vállalat, a Sharp3D erre nyújt megoldást. 3D modellezéssel, a tervek gyors és felhasználóbarát megosztásával, virtuális valósággal dolgozik, és míg korábban egy adott terv 2 hét alatt készülhetett el, a magyar innovációval drasztikusan, napi 4-re nőtt a termelékenység. A megtakarítás költsége százezer dollárokban mérhető, ami az egyre feszesebb versenyben nem elhanyagolható tényező. A vállalat interaktív sajtóeseményén jártunk.

Míg Európában körülbelül 200 hét (~4 év) egy átlagosan egy új modell kifejlesztése, addig ez Kínában 100-150 (~2-3 év). Ahhoz, hogy az európai autóipar felvegye a versenyt az ázsiai konkurenciával, mindenképp gyorsítania kell a folyamatain. Nem is feltétlenül azért, mert egy 4 éves fejlesztési ciklusban tervezett autó rosszabb lenne, mint egy 2 éves, hanem mert

a trendek megváltozásával a „jó autó – rossz autó” fogalmi kerete is megváltozott.

Míg korábban az általános autómérnöki tudás, és az ezzel a know-how-al létrehozott termék minősége adta meg az európaiaknak a globális versenyelőnyt, addig mára az autók guruló számítógépekké váltak. Az IT fejlesztők pedig nem várják be az autómérnököket. Ha egy 4 éves modell a hagyományos attribútumok (menetteljesítmény, biztonság stb.) nem is rosszabb egy 2 évesnél, az infotaintment rendszere, a digitális felhasználói élménye valószínűleg bőven elmarad tőle. Nincs kínosabb, mint a folyamatosan akadozó központi kijelző, a lefagyó szoftver, az esetleges okostelefon-csatlakozás vagy tükrözés hiánya.

Mit lehet tenni?

Az európai autógyártók versenyképességének egyik kulcsa a fejlesztési ciklusidők jelentős csökkentése. A Renault éves jelentése alapján a fejlesztési időt például 200 hétről 100 hétre csökkentenék, 3 milliárd euró költségmegtakarítás mellett. Mivel a biztonságból, műszaki jellemzőkből engedni nem lehet, a döntéshozatali időket kell rövidíteni, és a folyamatokat gyorsítani.

Az autóiparban általánosan használt CAD tervezőszoftverek múltja egészen az 50’-es évekig nyúlik vissza,

és talán nem túlzás kijelenteni, hogy a működésükön ez mai napig is látszik. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az autótervezés, -gyártás során ne lennének alkalmasak a legfontosabb feladatok ellátásra, azonban a modellek fejlesztési ciklusidejének radikális csökkentéséhez újfajta megközelítésre és új szoftverekre van szükség.

A Sharp3D pedig pont erre nyújt megoldást az autóipari szereplők számára. Intuitív, iPadre, macOS-re, Windowsra és Apple Vision Próra optimalizált tervezőszoftverével lehetővé teszi a gyors iterációt, a házon belüli tervezést, és a gyártósoron dolgozók bevonását a térbeli együttműködésbe, így a design nem a mérnöki szobában, hanem a valóságban is működik. Lakossági, hobbi felhasználók is tervezhetnek az otthoni eszközeiken,

jelenleg 50 ezer ügyfele van a vállalatnak, akik havonta 700 ezer tervet készítenek a szoftver segítségével.

“A világ GDP-jének 16 százaléka a gyártásból származik és ezek a cégek sokszor több évtizedes, örökölt szoftvereken dolgoznak. A mi célunk az, hogy egy újgenerációs, mindenki számára érthető tervezőeszközt adjunk a kezükbe, amellyel akár 6 százalékkal is növelhetik a hatékonyságukat. Ha ez sikerül, az világszinten 1 százalékpontos GDP-növekedést jelenthet” - mondta el a sajtóeseményen Csanády István, a Shapr3D alapító-vezérigazgatója.

A 3D modellezés lehetővé teszi a fizikai modellek számának, és ezáltal költségeinek jelentős szűkítését. Nincs szükség a fejlesztőközpont és a döntéshozatal helyszínei közötti utaztatásra, a költséges és időigényes gyártásra. A szoftver hatását már konkrét gyártási eredmények is mutatják: egy ügyfélnél a prototípus-tervezés egyik szakasza két hétről két órára csökkenthetővé vált, míg egy másik gyártó évi 300 000 dollárt takarít meg azzal, hogy egy gyakran cserélendő alkatrészt a saját karbantartó csapata tervez meg és 3D-ben nyomtat ki.

Az ilyen típusú átalakulás már stratégiai szükséglet.



A Shapr3D ma már több globális autógyártó partnere. A cég jelenleg 16 vezető járműipari OEM közül héttel áll tárgyalásban, és több már aktívan használja a szoftvert. A BMW a hivatalos közösségi médiacsatornáján is megmutatta, hogyan alkalmazzák a Shapr3D-t a formatervezési folyamatokban, például az új Panoramic Vision rendszerhez kapcsolódóan.

A vállalat budapesti központtal működik, és Magyarországon is kíván maradni, az USA-ban pedig idén nyitottak irodát, amellyel az amerikai kontinens üzleti potenciálját szeretnék kihasználni. Több egyetemi együttműködésben is részt vesznek, ezek közül is a BME-vel a legszorosabb a kapcsolat, ahonnan évi 4-5 fejlesztőmérnök csatlakozhat a csapathoz.

Címlapkép és fotó forrása: Sharp3D