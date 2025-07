Lengyelország hadüzenettel felérő lépést tett a magyar kormánnyal szemben

Szabó Dániel 2025. július 16. 17:57

Lengyelország hivatalosan is hazarendelte Magyarországra akkreditált nagykövetét, ezzel formálisan is alacsonyabb szintre helyezve a kétoldalú diplomáciai kapcsolattartást – közölte hétfőn Magyar Levente külügyminiszter-helyettes. A kapcsolatok már folyamatosan romlottak az elmúlt években, miután az előző kormány több minisztere is Magyarországon talált menedéket, miközben nyomozást folytattuk ellenük Lengyelországban.