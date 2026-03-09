A mesterséges intelligencia nem varázslat, hanem kemény üzleti eszköz – most dől el, ki marad talpon a piacon

A mesterséges intelligencia alkalmazásában új, józanabb korszak köszöntött be, a kezdeti hype-ot felváltja az üzleti értékre koncentráló megközelítés – mondta a Portfolio-nak Bánhegyi Csanád, a Telekom AI portfolio managere, aki kitért arra is, hogy a nemzetközi trendekhez hasonlóan Magyarországon is konszolidálódik a piac, a vállalatok a felszínes kísérletezés helyett átfogó AI-stratégiákat dolgoznak ki. Nem is tehetnek másként, aki most kimarad, az behozhatatlan versenyhátrányba kerülhet. A szakértő szerint az AI-alapműveltség fejlesztése elengedhetetlen, amely négy pillérre épül: gyakorlati AI-írástudásra, kritikai gondolkodásra, adattudatosságra és együttműködési rutinra. A következő időszakban a legnagyobb üzleti értéket a back office és ügyfélszolgálati területeken várják a technológiától.

A mesterséges intelligencia vállalati alkalmazásában a kezdeti felhajtást egyre inkább egy józanabb, kifejezetten üzleti értékteremtésre fókuszáló megközelítés váltja fel – és ez inkább a piac érésének, semmint a technológia kifulladásának a jele. Bánhegyi Csanád, a Telekom AI-portfolio menedzsere a Portfolio-nak elmondta, a generatív AI 2022 őszi berobbanása óta folyamatosan emelkedő adaptációs arány tavaly augusztusban először megtorpant, globálisan 14 százalékról 12 százalékra csökkent. A fordulat azonban szerinte nem visszalépés, hanem konszolidáció. A cégek a sokszor céltalan kísérletezés helyett most kezdenek ráfordulni azokra a megoldásokra, amelyek skálázhatók, beágyazhatók és mérhetően javítják a működést.

Magyarországon is hasonló a minta, a korábbi két véglet – a feltétlen csodavárás és a teljes elutasítás – helyett egyre inkább a tudatos stratégiaalkotás kerül előtérbe.

A helyes sorrend a stratégia és kultúra megteremtésével indul – világos üzleti célok megfogalmazása, vállalaton belüli népszerűsítés, képzések és versenyek az AI‑tudatosság építésére. Erre épül az infrastruktúra réteg, a szükséges szerver‑, hálózati és adat‑hátországgal, biztonsággal és megfeleléssel. A csúcsán pedig az alkalmazások állnak, amelyek kézzelfoghatóan illeszkednek a munkafolyamatokba vagy váltanak ki folyamatokat, mérhető hatékonyság‑ és bevételcélokkal

– mondta a szakember. A mostani időszak kritikus fontosságú a cégek életében, mert

aki most kimarad a fejlesztésekből, az könnyen behozhatatlan versenyhátrányba kerülhet a régiós versenyképességi nyomás alatt álló piacon.



A nagyvállalati szektorban már elindultak a széles körű felmérések, az AI-projektek a marketing- és értékesítési területekről egyre mélyebbre hatolnak, például a nagyobb integrációt igénylő back office-folyamatok vagy az ügyfélszolgálat felé.

Bánhegyi Csanád

A következő 12 hónapban az AI legnagyobb üzleti hozadéka a back office és az ügyfélszolgálat területén várható. Utóbbi esetében ugyanis a megkeresések nagyjából 70%-a ismétlődő, sablonos kérdés, amit megbízhatóan automatizálni lehet, a maradék 30% a komplexebb ügy, amire a kollégák koncentrálhatnak

– mondta Bánhegyi. A cél nem a munkaerő „kiváltása”, sokkal inkább a kapacitások felszabadítása: a repetitív, adminisztratív feladatok automatizálása enyhítheti a munkaerőhiányt és segíthet a demográfiai nyomás kezelésében, miközben a dolgozók több időt fordíthatnak a nagyobb hozzáadott értékű, összetettebb ügyekre.

A gyors terjedés ugyanakkor kockázatot is hoz. Ha a vállalatok nem építenek keretrendszert, könnyen kialakulhat a "shadow AI", vagyis a szabályozatlan, ellenőrizetlen használat, amely adatszivárgási és megfelelőségi problémákat okozhat. Ezzel párhuzamosan a munka jellege is átalakul.

Az AI nem egyszerűen feladatokat vesz át, hanem átrendezi a munkát

– hangsúlyozta a szakember, aki szerint a munkavállalóknak lényegében meg kell tanulniuk „vezényelni” a párhuzamosan futó asszisztenseket. Ehhez pedig elvárható egyfajta AI-alapműveltség, amely négy pillérre épül: gyakorlati AI-írástudás, kritikai gondolkodás, adat- és kockázattudatosság, valamint együttműködési rutin.

A nyelvi minőség és a hallucinációk minimalizálása különösen ott döntő, ahol ügyfélkommunikációról van szó – a magyar nyelv pedig a nagy nemzetközi modelleknél sokszor még gyengébb pont. Erre a Telekom saját fejlesztéssel is reagál. A CoMind egy zárt tudásbázison működő üzleti asszisztens, amely kizárólag hitelesített vállalati dokumentumokból dolgozik, ezzel csökkentve a téves vagy kitalált válaszok kockázatát. A következő látványos lépcsőfok pedig a hangalapú megoldások és az ügyfelek hangulatát is érzékelni képes AI-ügyintézők széles körű elterjedése lehet – vagyis azok a rendszerek, amelyek nemcsak válaszolnak, hanem a helyzethez igazodva kommunikálnak.

