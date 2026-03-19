Kiderült, mi lapult a föld alatt: azonnal léptek a hatóságok, embereket kellett kimenekíteni

A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállítják a budapesti Infoparknál talált robbanóeszközöket: a területen szovjet rombológránát és lőszer, valamint német páncéltörő gránát került elő - közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredének tűzszerész ügyelete az MTI-vel csütörtök délután. A rendőrség feloldotta a tűzszerészművelet idejére elrendelt lezárást.

A rendőrségtől szerda reggel érkezett a bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően második világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette az érintett területet.

A tűzszerész járőr több robbanóeszközt is talált, így egy 203 milliméteres szovjet rombológránátot, egy 7,5 centiméteres német páncéltörő gránátot, valamint egy 14,5 milliméteres szovjet lőszert. A két gránát kilőtt állapotban került elő.

A robbanószerkezeteket elszállítják, és később megsemmisítik azokat.

Hozzátették: március 10-én szintén le kellett zárni a területet az Infoparknál, akkor nyolc második világháborús robbanótestet találtak az építkezésen, amelyet szintén elszállítottak.

Emlékeztettek: a főváros budai oldalán 1945. február 16-án kezdődött a lőszermentesítés, az összegyűjtött lőszereket, bombákat a lágymányosi gyűjtőhelyre, a mai Infopark területére vitték. A most előkerült robbanóeszközök a munkagépek tevékenysége nyomán bukkantak felszínre. Az érintett építkezési területet már egy civil, lőszerfelkutatással foglalkozó cég átvizsgálta, de a mérésüket befolyásolhatta a terület rendkívüli fémszennyezettsége.

