Egeret sem szültek az uniós hegyek

Az Európai Tanácsnak első nekifutásra nem sikerült megtalálnia azt a személyt, akit a luxemburgi Jean-Claude Juncker utódjának szánnak az Európai Bizottság élére. Az EU28-ak csütörtökön a vacsoraasztalnál tettek kísérletet az uniós intézményi csúcsposztokra esedékes jelölésekre, ám több órás vitát követően dolgavégezetlenül álltak fel az asztaltól.Az állam- és kormányfők megállapodtak, hogy június 30-án újra összeülnek, hogy meghozzák a személyi döntéseket. Tusk közölte, hogy folytatni fogja a konzultációkat. Ezek egy részét óhatatlanul a tengerentúlon kell megejtenie, mivel a G20-ak vezetői jövő héten Osakában tárgyalnak."Teljes körű vitát folytattunk az általam lebonyolított konzultációk alapján. Egyetlen jelölt körül sem jött létre többség" - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az éjjel 2 óra körül véget ért találkozó után."Örömmel és büszkeséggel tölt el az, hogy úgy látszik, mégsem olyan könnyű pótolni engem és megtalálni az utódomat" - jelentette ki félig-meddig viccesen Jean-Claude Juncker.Angela Merkel, német kancellár is megerősítette, hogy egyik jelölt sem kapott többséget. Hozzátette, hogy az Európai Parlamenttel egyetértésben kell megtalálni a jelöltet. "Nem akarunk semmilyen körülmények között válságot a Parlamenttel" - mondta. Arra a kérdésre, hogy kész-e ejteni honfitársát, Manfred Webert, a kancellár a választ megkerülve rámutatott, hogy Tusk jelentése kihívást jelent, de csak a folyamat végén kíván választ adni a kérdésre.Ha egyik jelölt sem kapott többséget, Juri Ratas, észt miniszterelnök szerint egyik jelöltet sem zárták ki az ülésen. Azaz, továbbra is minden opció az asztalon van. Emmanuel Macron, aki a néppárti csúcsjelölt, Manfred Weber jelölésének egyik legelszántabb ellenzője, úgy vélte, hogy a döntésnek a jelöltek rátermettségén kellene alapulnia.Az ülésről egyetlen név sem szivárgott ki, így továbbra is csak találgatni lehet arról, hogy Donald Tusk kiket javasolt az uniós intézmények (Európai Bizottság, Európai Tanács, Európai Központi Bank és kül- és biztonságpolitikai főtárgyaló) élére.Az MTI tudósítása szerint Mark Rutte holland miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az uniós tagországok vezetői "egyáltalán nem tettek előrelépést a hosszú órákon át tartó tárgyalás során". A folyamat lassú, "egy kis időt igénybe vesz, éppúgy, mint egy kormányalakítás" - fogalmazott.Az EP-választásokon győztes Európai Néppárt csúcsjelöltjének, Manfred Webernek az esélyei megfigyelők szerint jelentősen megcsappantak azt követően, hogy az EP-ben a szocialisták és a liberálisok, és visszafogottabban a zöldek sem támogatták.Juncker mindenesetre azt mondta, hogy egyik csúcsjelöltet sem kell temetni, "majd meglátjuk a boncolásnál".