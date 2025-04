Elnapolódhat az újabb háború kitörése: áttörés a tárgyalásokon

Irán és az Egyesült Államok közötti nukleáris tárgyalások előrelépést mutatnak, a felek több alapelvben is közeledtek egymáshoz a római egyeztetéseken. A következő fordulóra április 26-án kerül sor Ománban, ahol a technikai részletek kerülnek napirendre – számolt be a Bloomberg

Az iráni és amerikai delegációk közötti tárgyalások szombaton Rómában folytatódtak, ahol a felek – Irán külügyminisztere szerint – „jobb megértésre” jutottak több alapelv és cél tekintetében.

A több mint háromórás megbeszélés után Abbász Aragcsi bejelentette, hogy a technikai részletek megvitatása jövő szerdán Ománban folytatódik, a következő fordulót április 26-ra tűzték ki.

Irán álláspontja szerint a tárgyalások konstruktív légkörben zajlanak, és Teherán hajlandó érdemi párbeszédre, amennyiben az Egyesült Államok hiteles garanciákat nyújt a szankciók feloldására. Ugyanakkor továbbra is éles nézetkülönbség van az urándúsítás kérdésében:

míg Washington annak teljes leállítását szorgalmazza, Irán ragaszkodik a civil felhasználású urándúsításhoz.

A háttérben zajló diplomáciai egyeztetések részeként Abbász Aragcsi Moszkvában is tárgyalt Putyinnal, míg az NAÜ vezetője Teheránban figyelmeztetett arra, hogy kifutnak az időből a megoldás megtalálásához. Az olasz külügyminiszter is bekapcsolódott az egyeztetésekbe, jelezve, hogy a konfliktus rendezése európai érdek is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images