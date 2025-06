Gyűlnek a bizonyítékok: folyamatosan érkeznek az orosz katonák a NATO határára

Az nyílt forráskódú adatok (OSINT) elemzésével foglalkozó milblogger, a GeoInsider tett közzé több műholdfelvételt is arra vonatkozóan, hogy az orosz hadsereg egyre inkább mozgolódik a Szentpétervár és Murmanszk közötti területen. A YLE képein kiszúrható, hogy egyre több támaszpont jelenik meg ebben a zónában, valamint megerősítik a már jelenleg is létező állásokat.

A stratégiai erősítést jelzi, hogy Szapjornoje és Petrozavodszk városokban növekszik a katonai jelenlét, míg Lupcse-Szavinóban teljesen új infrastruktúra kiépítése zajlik.

Luptsche-Savino (Kandalaksha)Large-scale construction of a new military town for an artillery brigade and engineer troops.Earthmoving over 1.4 km, forest cleared, old buildings demolished.About a dozen new buildings planned: barracks, dormitories, weapons & fuel depots, HQ,…