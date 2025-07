Kőkeményen üzen a NATO egyik legerősebb tagja: félelmetes fegyver épül Oroszország szomszédjában

A török Roketsan védelmi vállalat által fejlesztett Tayfun Block 4 robbanófeje 2300 kilogramm, hossza 6,5 méter, hatótávolsága pedig 800 kilométer, valamint képes az ötszörös hangsebesség elérésére. A rakétát kiemelkedő sebessége és fejlett manőverezőképessége teszi különlegessé - emelte ki a vállalat.

A Roketsan közleménye szerint a több mint 7 tonnás Tayfun Block 4 képes lesz számos stratégiai célpont, például légvédelmi rendszerek, parancsnoki és irányítóközpontok, katonai hangárok és kritikus katonai létesítmények megsemmisítésére.

Recep Tayyip Erdogan török elnök az IDEF 2025 megnyitóünnepségén hangsúlyozta, hogy a kiállítás Törökország szuverén védelmi hatalommá válását mutatja be. Az elnök szerint az ország leküzdötte az "embargókat, kettős mércéket és diplomáciai nyomást", és

védelmi iparával globális szereplővé vált.

A hatnapos eseményen, amely kedden kezdődött, több mint 900 hazai és 400 külföldi védelmi cég vesz részt 44 országból.

On the first day of #IDEF2025, we unveiled six new systems that will further strengthen the power of our defense industry.Each system, developed through national engineering and indigenous capabilities, reflects the level we have reached in generating advanced technologies and… pic.twitter.com/bPEI5QBQFK https://twitter.com/hashtag/IDEF2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw