Videó: lecsaptak a thai F-16-osok, szétlőtték a főhadiszállást

Thaiföld légiereje nyilvánosságra hozta a hajnali bevetés felvételeit.

Alig néhány órával az első bevetést követően a thai légierő nyilvánosságra hozta az F-16-os vadászgépek akciójáról készült felvételeket.

A csatolt leírás szerint a kambodzsai 8. és 9. gyalogsági támadó hadosztály főhadiszállására mértek csapást.

Bangkok szerint az ellenséges erők innen indították a határon átnyúló tüzérségi támadásokat.

#BREAKING : Thailand releases images of F-16 jets striking Cambodian military posts tied to deadly cross-border shelling HQs of Cambodia’s 8th & 9th Infantry Support Divisions accused of bombing Thai civilian zones#F16 #ประเทศไทย #กัมพูชา #กัมพูชาเปิดไฟร์ #กัมพูชาเปิดไฟ… pic.twitter.com/cPURYVJdti https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — upuknews (@upuknews1) July 24, 2025

A július 24-én váratlan intenzitással kirobbanó háború eddig legalább 12 halálos áldozatot követelt a thai oldalon, köztük 11 civilét. Azt továbbra sem tudni, hogy Kambodzsában milyen károkat szenvedett a hadsereg, vagy meghaltak-e civilek támadások során. Mindkét fél azt állítja, hogy a másik indított akciót először. Korábban olyan felvételek érkeztek, amelyeken egy égő szupermarket látható a thai oldalon, de Phnom Penh is civilek támadásával vádolja Bangkokot. Az összecsapások egy apró terület ellenőrzéséért kezdődtek, a két ország már évtizedek óta vitatkozik az ősi buddhista templom romjainak ellenőrzésért. Korábban is történtek már összecsapások a felek között, de ez tűnik egyelőre a legdurvábbnak. A legfrissebb, meg nem erősített térképek szerint egyelőre a thai katonák vették át a felügyeletet a korábban már többször is Kambodzsának ítélt apró területen:

War: Thai military troops have crossed into Cambodia and have captured the Preah Vihear Temple, as well as Route 62's Thai-Cambodian border crossing point. pic.twitter.com/HPt9y4XE3x https://t.co/HPt9y4XE3x — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 24, 2025

