Hatalmas katonai sikert jelentett be Izrael: megölték Eszmail Hatibot az éjjel

Megölte az izraeli légierő Eszmail Hatibot, Irán hírszerzési miniszterét – jelentette be ma délelőtt Izrael Katz védelmi miniszter.

A csapás éjjel történt, röviddel azután, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök szabad kezet adott az izraeli hadseregnek abban, hogy bármely iráni vezető likvidálását elvégezzék, ha ezt szükségesnek ítélik.

Katz miniszter arról is beszélt, hogy a nap folyamán „lesznek még meglepetések,”

vélhetően arra utalva ezzel, hogy más iráni vezetőket is célba vettek, de halálhírükről még megerősítést várnak.

Az Irán elleni csapások intenzitása csak növekedni fog”

– mondta Katz.

