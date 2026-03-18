  • Megjelenítés
Hatalmas katonai sikert jelentett be Izrael: megölték Eszmail Hatibot az éjjel
Globál

Megölte az izraeli légierő Eszmail Hatibot, Irán hírszerzési miniszterét – jelentette be ma délelőtt Izrael Katz védelmi miniszter.

A csapás éjjel történt, röviddel azután, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnök szabad kezet adott az izraeli hadseregnek abban, hogy bármely iráni vezető likvidálását elvégezzék, ha ezt szükségesnek ítélik.

Katz miniszter arról is beszélt, hogy a nap folyamán „lesznek még meglepetések,”

vélhetően arra utalva ezzel, hogy más iráni vezetőket is célba vettek, de halálhírükről még megerősítést várnak.

Az Irán elleni csapások intenzitása csak növekedni fog”

Még több Globál

– mondta Katz.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

2026. március 18.

2026. március 19.

2026. március 22.

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility