Megvásárolja a Diófa Alapkezelőt Jellinek Dániel

Jellniek Dániel, a tavaly novemberi Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2019 konferencián elmondta, hogy terveznek még vásárlásokat, de annak pontos részleteit akkor még nem közölte. Az Indotek Csoport legutóbb megvásárolta a Sofitelt, előtte számos vidéki pláza, illetve a Corvin pláza is a tulajdonukba került, csak úgy mint a Gellért Hotel.

Jellinek Dániel Indotek, vezérigazgató Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing Tovább … Tovább Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing

Az Index szerint a mindig is magyar tulajdonú Diófa Alapkezelő (volt tulajdonos az Évgyűrűk Nyugdíjpénztár, Lantos Csaba, majd az átalakuló FHB-Takarék világ) körülbelül 400 milliárd forint vagyont kezelhet, legismertebb termékei a Diófa, Takarék és Magyar Posta márkanevekkel jellemzett befektetési alapok, de vélhetően kezel nyugdíjpénztári és biztosítói vagyont is.

Építőipar 2020 A hazai építőiparról beszélnek majd a szakértők a február 27-én megrendezésre kerülő Építőipar 2020 konferencián.

Az alap méretét jól mutatja, hogy az Erste és az OTP után a Diófa Alapkezelő rendelkezik a legnagyobb hazai nyilvános és nyíltvégű ingatlanalappal. Az elmúlt fél évben azonban a MÁP Plusz népszerűsége is hozzájárult ahhoz, hogy a befektetők jelentős tőkét vontak ki a befektetési alapokból, így az ingatlanalapokból is. Feltehetően ez sem teremtett könnyű helyzetet a Diófánál, ráadásul a Magyar Posta és a Takarékbank hálózatában eladott alapokat a posta már nem is értékesíti.

A Diófa Alapkezelő által kezelt alapokban található többek között

az Alkotás Point irodaház

a Dél-Pesti Ipari Park,

az Óbuda Gate irodaház

a Váci 17. irodaház és a

Shopmark bevásárlóközpont (korábban Europark).

Az Index információ szerint a vevő az Indotek Csoport egyik projektcége lesz, az eladó pedig vélhetően minden eddigi tulajdonos, vagyis elsősorban az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt, de kisebbségi tulajdonosként az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. és a Status Capital Zrt. Jellinek Dániel a hazai ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőinek egyike, aki a Portfolio által összeállított top 50-es listán is szerepel.