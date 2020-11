Az ingatlanpiac láthatatlan területe volt, de a járvány mindent megváltoztatott

Korábban az ingatlanpiac „láthatatlan” területeként beszéltek róla, a járvány kapcsán azonban előtérbe került az épületüzemeltetés. Hogy pontosan milyen hatása volt a szektorra a koronavírusnak, milyen ma a szakma megítélése és jövedelmezősége, valamint melyek a legfontosabb technológiai újítások, arról Vágó Lászlóval , a NEO Property Sevices Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk, aki azt is elmondta, hogyan sikerült a vállalatnak a tavalyi brand- és névváltás.Ez az interjú is az idén már online megjelenő „TOP 50 ingatlanos” különkiadásunk , vagyis a hazai ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőit összegző kiadványunk része.

Nagy volt az ijedség márciusban, de úgy fest az FM szektor ezt a válságot is állja. Így van ez, vagy azért nem ilyen vidám a kép?

Előre bocsátom, hogy jelenleg csak a márciustól napjainkig eltelt időszak tényeiről és tapasztalatairól tudok beszélni. Azt mondhatjuk, hogy ezt az egészségügyi válságot az FM szektor összességében eddig elég jól átvészelte. Nyilván most is – mint a korábbi válság idején – azoknak a szolgáltatóknak könnyebb, akiknek diverzifikált a portfoliója mind a szolgáltatások, mind az ügyfélkör tekintetében. A márciusi hirtelen „országos nagy leálláskor” a szektor szinte minden területére a visszaesés volt jellemző, ezt rövid stagnálás majd viszonylag gyors felfutás és az eredeti szintre történő visszaállás követte. Kivételt képeznek azok az FM-szolgáltatók, akik a vendéglátáshoz, turizmushoz kötődnek, vagy olyan gyárakat, beszállítói telephelyeket üzemeltetnek, amelyek a járvány miatt leálltak, illetve nehéz helyzetbe kerültek.

Ezt a válságot is a többlábonállással lehet kezelni illetve leküzdeni.

Többlábonállás a szolgáltatások területén és többlábonállás a megbízók tekintetében is. Az, hogy eredményesek maradhassunk, rengeteg munkával jár, több fronton kell egyszerre „harcolni”. Fontos az ügyfelekkel történő aktív egyeztetés, a kieső bevételek pótlására új piaci lehetőségek feltárása, és a szolgáltatóképesség folyamatos fenntartása az egészségügyi veszélyhelyzet idején is.

A szektor teljesítménye igaz a NEO teljesítményére is, vagy a cég még erősebb lett, esetleg egyes területeken nagyobbak a mínuszok, mint az átlagnak?

A válságot természetesen mi is megéreztük, de könnyítette a helyzetünket a diverzifikált portfoliónk, a megerősített ügyfél-kommunikáció. Pontosan megértjük megbízóink változó igényeit, és gyorsan, rugalmasan képesek vagyunk kielégíteni azokat. Megváltoztak a tennivalóink. A karbantartási munkákat a tömeges home office idején is változatlanul el kellett végezni, az eseti megrendelések, opcionális munkák minimálisra csökkentek, közben új igények jelentek meg, például a fertőtlenítési szolgáltatások.

Bár a takarítási üzletágunk szerepe érzékelhetően megnőtt a járvány időszakában, mi első sorban műszaki fókuszú, TFM cég vagyunk, egyre erősebb fit-out ágazattal. Mérnök csapatunkat folyamatosan bővítjük, már most egyre több építőipari megbízásunk van és folyamatosan pályázunk újabbakra.

Hogyan sikerült a vállalatnak a brand-váltás, név-váltás? Tudja-e már minden piaci szereplő, hogy a NEO Property Services Zrt.-t 2019 elején még STRABAG PFS-nek hívták?

A legtöbb fontos piaci szereplő biztosan tudja, mert – ahogy említettem - számos új megbízással találnak meg bennünket. A tavalyi év második felében intenzív rebranding kampányt folytattunk, hogy ezt a névváltozást tudatosítsuk. Izgalmas és tanulságos időszak volt a nagy STRABAG-család tagjának lenni. A NEO az FM szektor meghatározó, országos szolgáltatást nyújtó szereplője, nevünket az elmúlt 20 évben nyújtott teljesítményünk alapján jegyzik. Ismertségünkre, elismertségünkre jó példa, hogy idén mi nyertük „Az év FM cége” díjat, amit ezúton is nagyon köszönünk a zsűrinek, és a Portfolio-nak.

A korábbi problémák, hogy szinte minden cégvezető főidőben HR-es mára megoldódott, vagy közel sem ilyen egyszerű a helyzet?

Nem egyszerű a helyzet, sőt egyre inkább igaz, hogy minden cégvezetőnek egyre több a HR-feladata.

Bár a munkaerőpiacon nőtt a kínálat, jó szakembert továbbra sem könnyű találni.

Egészségügyi veszélyhelyzet van, a munkatársak egyre több figyelmet igényelnek. Érthető, hogy mindenki aggódik, egyrészt saját maga és családja egészségéért, másrészt a munkahelye, jövedelme megtartásáért.

Minden cégvezetőnek egyéni, személyes felelőssége egyrészt az, hogy a munkahelyek a lehető legbiztonságosabbak legyenek, másrészt az, hogy a munkatársak minél kevesebbet érzékeljenek a válság gazdasági vetületéből. Ne legyen elbocsátás vagy fizetés-csökkentés, ne legyen bizonytalan a munkahelyi légkör. Meg kell értenünk és el kell fogadnunk, hogy néhányan érzékenyebbek, idegesebbek ebben a helyzetben, mert az átlagnál jobban tartanak a betegségtől. Nekünk cégvezetőknek egy kicsit családfőnek is kell lennünk most, egyedi megoldást kell találni mindenkinek a saját problémájára, úgy hogy közben a nagyobb közösség, a vállalat érdekei se csorbuljanak.

Az FM szakma megítélése, szerepe és jövedelmezősége a vírus alatt változott, stagnált, visszaesett vagy növekedett?

A létesítménygazdálkodás, az ingatlanüzemeltetés azok közé a szolgáltatások közé tartozik, amelyre azt szokták mondani, akkor jó, ha a megrendelő észre sem veszi. Az a természetes, hogy jól működik a szellőzés, kellemes a hőmérséklet, folyik a víz a csapból és tisztaság van mindenhol. Mindez általában szót sem érdemel.

Az egészséges munkakörnyezet fontossága, presztízse sokat emelkedett a veszélyhelyzet idején.

Az FM szolgáltatás a fertőzések megelőzésében stratégiai fontosságot nyert, a pandémia a létesítménygazdálkodást kihozta a „láthatatlanságból”.

Hogy mi lesz később? Ez nagyban függ attól, mi marad meg a járvány ideje alatt bevezetett szokásokból, mennyire lesz általános a home office, mennyire lesznek megtöltve az épületek, általános marad-e a Skype és Zoom értekezlet, stb.

A járvány lecsengése után várható gazdasági növekedés valószínűleg pozitívan fog hatni az iparág jövedelmezőségére is. Ebbe az irányba hat várhatóan a PropTech térnyerése is a létesítménygazdálkodás területén. A járvány - többek között a kontaktusmentes ügyintézés igényével - fellendítette a digitalizációt, mindez az FM területre is hatással van, és lesz is.

Megértik a szereplők, hogy minőségi szolgáltatást csak megfelelő javadalmazás mellett lehet elvárni, vagy ez a válság/krízis ugyanúgy a kiadási oldalt szorítja be, és továbbra is gyilkos az árverseny?

Mindkettő igaz, az árverseny is és a minőségi szolgáltatást megfizetni hajlandó, igényes ügyfelek is.

Elképzelhető, hogy az eddig is erős árverseny tovább fokozódik,

mivel akárcsak az építőiparban, az FM területén is lesznek olyan cégek, akik munka reményében akár öngyilkosan alacsony árszinten is elvállalnak egy-egy megbízást. Csak remélni merem, hogy a felelősségteljes megbízók ezeket a mélyrepülőket hamar kiszűrik a piacról.

Hogyan alakult a fit out üzletág éve? Most gondolom sok cég újratervez inkább. Igaz ez? Mik a jellemző magatartások a cégek részéről?

A fit-out munkák mindig is fontos szerepet töltöttek be cégünk életében. Ez különösen igaz azóta, amióta a fit-out a NEO egyik stratégiai alappillére lett, a fő tevékenység, a műszaki és infrastrukturális üzemeltetés mellett. Mérnökcsapatunk folyamatosan bővül, a fit-out megbízásaink volumene is folyamatos növekedést mutat. Az elmúlt 2-3 évben megdupláztuk bevételünket ezen a területen.

A megbízói oldalon sokan kivárnak, visszafogják a beruházásokat, nem költenek. Lassult az új bérleti szerződések megkötése, ez is csökkenti a fit-out igényt. Ugyanakkor többen úgy döntöttek, felújításra használják azt az időt, ameddig üresen állnak az ingatlanok, több éttermet, irodát, orvosi rendelőt, szállodát is felújítottak, ezzel növelve a keresletet fit-out tevékenységünk iránt.

A technológiai újításokat mindig megemlítjük, de kívülről nézve nem látszik az áttörés. Készül, van már áttörés? Vagy valóban lassú a folyamat és nehezen digitalizálódik a szektor?

Válasszuk ketté a kérdést. A digitalizáció ütemesen zajlik. Cégünknél erre legjobb példa az NMBS, saját fejlesztésű, internet alapú, folyamatosan az aktuális igények szerint tökéletesített CAFM rendszerünk.

Az FM, mint iparág rendkívül élőmunka-igényes, a műszaki üzemeltetés, a fit-out és a takarítás is. Ugyanakkor sorra jelennek meg a gyakorlatban is jól használható PropTech megoldások, ilyen a takarító robot, a drónos fertőtlenítés, szenzorokkal vezérelt rendszerek, épületek, de kiváló példa a kiterjesztett valóság (augmented reality) szemüvegek használata is.

Nagy áttörés egyelőre valóban nincs. Ennek az egyik oka talán az, hogy sokan kizárólag a kész megoldásokat keresik, amelyek nem minden esetben adaptálhatók könnyen, és azokat próbálják rátukmálni az ügyfélre. Mi egy ennél időigényesebb, de sokkal inkább ügyfélbarát megoldásra törekszünk, amely a végeredmény tekintetében is hatékonyabb lehet: az ügyféllel közösen akarjuk megkeresni és számára testreszabottan kidolgozni az új innovatív PropTech megoldásokat.

Mi lesz jövőre? Hogyan változhat a piac és mi vár a NEO-ra?

A folyamatos fejlesztés modellje a válságkezelésben is kiválóan működik: Azonosítsd a vállalatod legfőbb értékeit (emberek, szolgáltatások); tekintsd át és optimalizáld a folyamatokat! Amikor kész vagy, kezdd elölről!

Ami biztos: a Covid-19 velünk marad, akár lesz vakcina, akár nem. Az óvintézkedések jelentős része megmarad továbbra is. Valószínűleg fokozódni fog a bizonytalanság,

ami azt jelenti, hogy a megbízói igények is gyakran változnak, ezért fokozódni fog a rajtunk lévő nyomás is. Erre úgy tudunk felkészülni, hogy megőrizzük, sőt fokozzuk rugalmasságunkat.

Ez a helyzet nagy lehetőségeket is rejt, de csak azoknak, akik hajlandók megdolgozni érte. Én bízom a már meglévő ügyfeleink hűségében, bízom új ügyfelek meggyőzésében, és mindenekelőtt bízom a munkatársaim szakértelmében, szorgalmában, kitartásában. A ránk váró kemény munkát közösen el tudjuk és el is fogjuk végezni.

A cikk megjelenését a NEO Property Services Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images