Egészen más most a helyzet, mint a 2008-as volt: se pénzügyi, se ingatlanpiaci válságnak nem mondhatjuk

A korábbi válságokhoz képest egy egészen más krízishelyzetet éltünk, és élünk át jelenleg is, most a fókusz a járvány ellen hozott intézkedéseken van, ezzel kell szembenéznie az ingatlanpiacnak, illetve a gazdaság egészének. Másként alakul az is, hogy az egyes szereplőket és szegmenseket milyen mértékben, illetve kedvezően, vagy hátrányosan érintette az elmúlt időszak. Bár még sok a bizonytalanság és a megválaszoltalan kérdés a jövőre nézve, az biztos, hogy a már folyamatban lévő trendek az ingatlanpiacon felgyorsultak, és egy részük talán nem is fog visszatérni a korábban megszokottakhoz. A jelenlegi fejlesztésekről, az ingatlanpiac újdonságairól, és a válsághelyzet kezeléséről beszélgettünk Noah Steinberggel, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatójával.Ez az interjú is az idén már online megjelenő „TOP 50 ingatlanos” különkiadásunk , vagyis a hazai ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőit összegző kiadványunk része.

Mik a legfontosabb tapasztalatok az elmúlt 8 hónapból a járvány hazai kitörése óta a WING és az ingatlanpiac számára?

Vállalati filozófiánk alappillére, hogy minden piaci helyzetben lehet hatékonyan dolgozni. Racionális célkitűzéssel, gyors helyzetfelismeréssel és agilis döntéshozatallal menet közben is lehet úgy programot módosítani, hogy az alapcélok továbbra is teljesülhessenek.

A jelen piaci helyzet eltér a 2008-astól, se pénzügyi, se ingatlanpiaci válságnak nem mondhatjuk, mivel ma elsősorban a koronavírus-járvány ellen hozott intézkedések hatásaival kell szembenéznünk.

Ugyanakkor tény, hogy ezek az intézkedések érezhető hatást fejtenek ki az ingatlanpiacon, eltérő formában és eltérő mértékben érintve a különböző ingatlantípusokat és ingatlanpiaci szegmenseket. Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt időszakban a már folyamatban lévő trendek gyorsultak fel, például az otthoni munkavégzés részlegesebb formában és kisebb mértékben már eddig is jelen volt, most viszont hirtelen az alapműködés részévé vált. Az online kereskedelem évek óta folytonos fejlődésen megy keresztül, az idei év során még ehhez képest is ugrásszerűen megnövekedett a webshopok forgalma. A növekvő e-kereskedelem pedig új raktár és logisztikai igényeket generált, így az ipari szegmensben például kifejezett növekedés figyelhető meg a jelen körülmények között is. Az elmúlt hónapokban több új csarnokfejlesztést tudtunk elindítani és előkészíteni, illetve jól teljesít a lakópiac is, ahol idén adtuk át az első, 232 lakásos lakóparkunkat.

Hogyan változott az üzleti év a tervezetthez képest? Melyek voltak azok területek, amik túlteljesítettek (ha volt ilyen), és melyeket érintette negatívan a krízis ?

Elmondhatjuk, hogy a WING Csoport a 2020-as üzleti tervében kitűzött célokat teljesíteni fogja. Még idén átadjuk a Duna-parti Siemens-evosoft székházat és a folyamatban lévő fejlesztéseink is a tervek szerint folytatódnak, a Telekom székház mellet épülő Liberty irodaház, a Gizella Loft irodaház, vagy a LIVING fejlesztői márka alatt épülő lakóprojektjeink. A tranzakciós területet illetően pedig elmondhatjuk, hogy a járvány tavaszi időszakával ellentétben, jelenleg több befektetővel is folyamatos kapcsolatban állunk és ígéretes tárgyalásokat folytatunk. Konzervatív, megfontolt befektetési politikát követünk, amely az elmúlt 20 év során jövedelmezőnek bizonyult számunkra, és még a 2008-as gazdasági válság során is tudott növekedni a vállalat. Ezt a stratégiát alkalmazzuk a jelenlegi helyzetben is, számos eshetőségre felkészítjük a céget, hogy a lehető legmegfelelőbb döntést tudjuk meghozni.

Hogyan változik a bérlő és tulajdonos viszonya a jövőben, főleg az irodapiacon?

Az idei év rendkívüli viszonyainak a piaci szereplőkre gyakorolt hosszú távú hatásairól még korai lenne nyilatkozni, hiszen néhány hónap telt csak el és az sem egyértelmű, hogy a következő időszakban mi várható. Számunkra mindig is elsődleges szempont volt, hogy olyan épületeket építsünk, amelyek megfelelnek az azokat használó vállalatok igényeinek, valamint azoknak a személyeknek, akik otthonként, üzlethelyiségként vagy bármi másként szeretnék használni őket. Ennek a törekvésünknek az elmúlt időszakban meghatározó elemévé lépett elő az egészségtudatosság és a fenntarthatóság. Ezt tovább erősítette, hogy a közelmúlt hatásai alapján az irodapiacon felerősödött a korábbi évek egyik meghatározó trendje, a humán fókusz, és ennek részeként az igény a kollaboratív munkaterek iránt. Az aktuális járványhelyzet elleni intézkedéseink között pedig a speciális, új technológiák alkalmazása és a fokozott higiéniás elvárásoknak megfelelő, gyakoribb takarítási szolgáltatás szerepelnek. Alapvetően nem a tevékenységünk változik, hiszen eddig is környezettudatos és emberközpontú épületeket hoztunk létre, hanem a hangsúlyok változnak és a tudatosság szintje nő.

Hogyan teljesített a lengyel operáció?

Egy éve vásároltuk meg az egyik piacvezető lengyel ingatlanfejlesztő, a Varsói Értékpapír Tőzsdén jegyzett Echo Investment többségi részesedését. A cég az eddigi elvárásainkat felülmúlta, ami részben a lengyel piac dinamikájának, részben pedig annak a teljesítménynek köszönhető, amit az Echo lengyelországi csapata folyamatosan nyújt.

Hogyan alakulnak a folyamatban lévő vagy tervezett projektek a WING-nél? Minden folytatódik a korábbi tervek szerint, vagy van, ami lassul, esetleg leáll, illetve gyorsul, vagy előre kerül?

Az idénre tervezett fejlesztések, akár az irodapiacot, akár a lakóingatlan piacot, vagy épp a logisztika területét nézve, az ütemterveknek megfelelően haladnak, és az építkezéseink is folyamatosak maradtak az egészségügyi és higiéniás előírások betartásával. Nincsen olyan projekt, amit leállítottunk volna.

Sőt, mivel a válsághelyzetnek köszönhetően a piacon szabadultak fel építőipari kapacitások, van olyan fejlesztésünk, amit a tervezettnél korábban tudtunk befejezni.

A WING legújabb zászlóshajója, a 40 négyzetméter alapterületű Liberty elérte a szerkezetépítés szakaszát, így a mélyépítési szakasz befejezésével az ütemterveknek megfelelően a következő fázisba lépett az építkezés. Mindeközben, reagálva a piacon érezhető keresletbővülésre és az East Gate Business Park iránti fokozott érdeklődésre, több mint 9 ezer négyzetméter alapterületű csarnok fejlesztését kezdtük meg, melynek 30 százaléka máris kiadásra került. A jelenleg futó LIVING lakóprojektek is mind az ütemtervek szerint haladnak. A Kassák Residence megkapta használatbavételi engedélyét, a beköltözések folyamatban vannak, a projekt folytatása, a Kassák Passage területén pedig a szerkezetépítés már az első emeletnél tart. A Metropolitan Garden lakásait várhatóan 2021 első negyedévében vehetik használatba a lakók. a Park West 1 építési munkálatai is az ütemtervek szerint haladnak, és szeptemberben pedig az első ütem sikerére való tekintettel elindult a projekt második üteme, a Park West 2.

Lakáspiacon egyre jelentősebb a WING szerepe Budapesten. Az árak stagnálást mutatnak, úgy tűnik, hogy elértük a maximumot egy időre az új építéseknél. Ilyen árszinten tartható hosszabb távon a piac?

A hazai lakóingatlanpiac stabil. Kínálati szinten a piac érésével együtt egyre inkább a valóban erős, professzionális fejlesztő cégek válnak meghatározóvá. A keresleti oldalon pedig a lakás mindig olyan biztos befektetési lehetőséget jelent, amelyben a pénz megőrzi értékét. Ezeken túlmenően lakásra mindig szükség lesz, ezért a lakásállomány megújulásának van egy természetes üteme, amihez mi örömmel biztosítjuk a kínálatot. A piaci árazást a kereslet és kínálat szabja meg. A lakópiacra történő belépés a WING számára fontos stratégiai lépés volt, ami eddig az általunk elvárt eredményeket hozta. Fontos, hogy jó helyszíneken, jó minőségű lakásokat és azokhoz kapcsolódó magas színvonalú szolgáltatásokat kínáljunk a vevőinknek, és ezen keresztül tudjunk nyereségesen működni. A lakások bekerülési költségét részben általunk kontrollálható tényezők határozzák meg, részben pedig központi intézkedések vagy piaci folyamatok. A mai magyar piacon, az elmúlt évtized átlagát tekintve még mindig kevés lakás épül, így a jelenlegi építési ütem akár hosszabb távon is fenntartható.

Mire számítanak 2021-ben?

Bizakodóan tekintünk 2021 elé, hiszen a magyar és lengyel piaci pozíciónk, pénzügyi erőnk és a hozzáértő helyszíni csapatok jó alapot biztosítanak ahhoz, hogy kiemelkedő teljesítményt tudjunk elérni mindkét országban és összességében meghatározó szereplőként működjünk a régióban.

