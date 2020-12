Lesznek változások, de az emberek a jövőben is fognak ingatlanokat használni

Az emberek a jövőben is fognak ingatlanokat használni, legyen az lakó, kiskereskedelemi egység vagy munkahely. A járvány a korábbi trendeket sok esetben felgyorsította, ha például többet rendelünk online, akkor a raktárak, a városi logisztika iránt is nő az igény. Az igények a lakáspaicon is változnak felértékelődik a nagyobb tér és a rekreációs lehetőségek szerepe. A jövővel kapcsolatos várakozásairól Noah Steinberg , a WING elnök-vezérigazgatója a Property Investment Forum 2020 konferencián osztotta meg gondolatait. A cikk a szilveszteri, 18 részes ingatlan-kalendárium része, melynek eddig megjelent videói ide kattintva érhetők el.