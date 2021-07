A csomagszállítás jövője? – Ma még többen várják inkább, pedig tud várni a csomag is

Hatalmas átalakulás előtt áll a kiscsomag-logisztikai piac, nemcsak az online rendelések száma növekedhet drasztikusan, de még a választható kiszállítási módszerekben is egyre szélesebb körű, és jobban automatizált lehetőségek terjednek el. A drága élő munkát, a futáros házhoz szállítást váltják fel a csomagautomaták, és hamarosan akár a robottechnológia teheti még kényelmesebbé és olcsóbbá a rendelések menetét. Bengyel Ádámmal a Foxpost vezérigazgatójával beszélgettünk a jövőbeli kilátásokról, az átalakuló erőviszonyokról és arról, hogy ha tovább nőnek a vezető csomagautomata-hálózatok, akkor az új belépőknek vajon marad-e még hely a terjeszkedésre.

Mit lát most a kiscsomag-logisztikai piacon? Csupán átmenetileg, vagy véglegesen megváltoztak a vásárlói szokások az elmúlt másfél év alatt?

A pandémiától függetlenül is átalakulóban van a kiscsomag-logisztikai, illetve a CEP piac (Currier-Express-Parcel, vagyis futár-expressz-csomag), melynek többek között mi vagyunk az egyik előfutára a csomagpontokkal. Már Magyarországon is érzékeljük, hogy előbb-utóbb mainstream lesz a csomagautomatába történő kiszállítás. Mintegy 1,6 millió fő próbálta ki legalább egyszer Magyarországon a szolgáltatásunkat, ebből a mintából következtetünk a magyar fogyasztók szokásainak a megváltozására. Ezen túl, a nemzetközi tapasztalatok, a Baltikumban, az északi régióban, vagy például Lengyelországban is azt mutatják, hogy ahol sűrű a csomagautomata-hálózat, ott ez az elsődleges kiszállítási csatorna, míg a klasszikus házhoz szállítás visszaszorulóban van. Egy egyszerű példa a jelenlegi helyzetre: a klasszikus futárszolgálatok a csomagpiac Nokiái, a csomagautomatások pedig az iPhone-ok, és most tartunk ott, hogy már megjelent az iPhone, de a Nokia-eladások még pörögnek. Az úgynevezett „buta telefonokra” is szükség van, de egyre kevésbé fogják azt választani az ügyfelek.

Bengyel Ádám, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

Nem túl szerény a példa, az elkötelezettség pedig rendkívül érződik. Jöhetnek a bizonyítékok. Miért jobb szolgáltatói és felhasználói oldalon a csomagautomatába történő szállítás? Azért elsőre mégiscsak kényelmesebbnek tűnik az ebédet kavargatva csak az ajtóig kilépni, mintsem automatát vadászni.

A kiscsomagokat megrendelő, webshopot használó ügyfelek többnyire a 30-60 év közötti korosztályba tartoznak, melyből a 40 éves korosztály a megrendelők felét teszi ki. Ők azok, akik kevesebbet tartózkodnak otthon, és bár még a napi egy csomag átvételét kezelni tudják, ha duplázódik a piac és egy-egy nap akár 4-5 csomag is házhoz érkezhet, akkor nem lesz számukra kényelmes minden futárral külön egyeztetni. Más kérdés, hogy valószínűleg futár sem lesz elegendő. A növekvő volumen mind a két oldalon változásigényt eredményez, egyrészt azért, mert nem tudja majd megfelelően ellátni a szolgáltató az ügyfeleket, másrészt a megrendelőnek kényelmesebb lesz egy olyan szolgáltatót választani, amelyik minden nap útba esik neki, ahol napszaktól, időponttól függetlenül megáll, felkapja a csomagját, és megy tovább.

Érthető, hogy a pandémia okozta hatások komoly optimizmust adnak a házhoz szállítással foglalkozó cégeknek, de mi van akkor, ha ez visszarendeződik majd? Arra számítanak, hogy ugyanaz a felhasználói réteg duplázza a megrendeléseit, vagy az ügyfelek köre fog szélesedni?

A prognózisunk az, hogy a piac duplázódik, de ezen belül a csomagautomatás szegmens ötszöröződni vagy hétszereződni fog, és a házhoz szállítás kevésbé nő majd. Ezt már régóta hangsúlyozzuk, de most az is igazolja a változások gyorsulását, hogy már hat csomagautomatás cég mozog az országban.

De mi az, ami az igazi hatást ki fogja váltani, mert egyelőre még nem az automata a prioritás. Az árverseny vagy a fenntarthatósági kérdések, pl. kevesebb üzemanyag égjen a belvárosban?

Ezek együttesen. A növekvő igény felfelé hajtja az árakat, illetve a munkaerő- és minden egyéb költség is nő, ami további áremelkedést eredményezhet. Egy házhoz szállításnak jóval nagyobb a változó költsége, nálunk az automatás szállítás teljes költségéből kevesebb, mint 50 százalékot tesz ki az üzemanyag- és a munkaerőköltség. Ugyanakkor, árnövekedés nélkül is változnak a fogyasztói szokások, sokan egyszerűen jobban kedvelik a csomagautomatát és nem tartják kényelmesebbnek a házhoz szállítást. Másrészt, a nagy webáruházak nem elégedettek a piacon elérhető logisztikai kiszolgálással, nincs számukra megfelelő árú, azonnali, vagy például hétvégi kiszállítás. Ezért inkább már a saját rendszerükön belül oldják meg.

A nagy webáruházak mennyire fogják uralni a piacot a saját szolgáltatásukkal? Komoly versenytársak lehetnek?

Nagyon szerencsés ügyfélportfólióval rendelkezünk, egyik webáruháznak sincs nálunk 3 százaléknál nagyobb részesedése a teljes kiszállítási mennyiségben. Tehát nincs nagy ügyfélkitettségünk. Azt gondolom, hogy 3-5 év múlva olyan márkák lesznek a piacvezetők a csomagszállításban, akik most még egyáltalán nem erősek.

Nem tart attól, hogy néhány év múlva ott lesz egymás mellett nyolc cég automatája és mindegyik majd csak 20-60 százalékos kihasználtsággal működik?

Nem, szerintem csupán négy-öt szolgáltató fog megmaradni, a Foxpost mellett az eMAG, a Magyar Posta és még egy-két szereplő a piacon. A helyhiány fog dönteni. Egy új belépő hiába szeretne 100 automatát letenni egy olyan piacon, ahol másoknak már több száz van. A csomagautomata szegmens egy olyan üzletág, amelynek a kiépítése rendkívül tőkeigényes, de még a havi fenntartásához is több tízmillió forint szükséges. Ehhez nincsenek hozzászokva a logisztikai cégek.

Rendíthetetlenül hisz a csomagautomaták és a Foxpost térnyerésében, még úgy is, hogy látványosan törnek előre más szereplők, ott vannak a hatalmas tőkével rendelkező nemzetközi csomagküldő cégek, akik bármikor léphetnek. Nincs semmi, ami miatt aggódna?

Egy évvel ezelőtt megkérdezte valaki, hogy számítunk-e bármilyen konkurencia megjelenésére, és azt válaszoltam, hogy abszolút nem. Ebből a szempontból az eMAG belépése erre a piacra váratlan volt, de az automaták helyszínének a kiválasztásában más üzletpolitikát folytatnak, mint mi.

Az automaták ugye nem csupán az áruk átvételére és feladására használhatók, hanem millió dolgot is lehet belőlük venni (italt, csokit, virágot mindenki ismeri, tankolni is lehet sok helyen, legutóbb maszk automaták jelentek meg és nyitnak nemsokára „automata” boltok, vagyis személyzet nélküliek). Mondhatjuk, hogy a dráguló munkaerő, rövidebb nyitvatartások hozzánk is az automaták világát fogják elhozni 10-15 év múlva?

A robotizáció és az automatizáció világát éljük, munkaerőhiány van nagyon sok területen, emiatt az ételkiszállításban és a házhoz szállításban a robotok térnyerése lehet majd érdekes. Viszont a jelenlegi futárvilágban rengeteg torzító tényező van, nem Magyarországon fog ez elindulni. Nagy trenddé válhatnak a gurulós robotok, ezek akár a futárokat is felválthatják majd és valós alternatívái lehetnek a csomagautomatáknak, valamint a házhoz szállításnak. Azt gondolom, hogy a logisztikai piac rendkívüli átalakuláson megy majd keresztül, a klasszikus házhoz szállítás biztos, hogy meg fog változni, és a kézi, élőmunkás átadópontoknak teljes megszűnést jósolok.

A globális kereskedelemben tapasztalt fennakadások, az alapanyagok áremelkedése, egyéb szabályozói újdonságok hogyan érintik önöket?

Az árak drasztikus emelkedése az újonnan automatát telepítőkre hatással van, mert nincs elegendő alkatrész, fém ezekhez. Az acél ára 50 százalékot emelkedett, ezen túl chip hiány is van, ami ebbe az iparágba is begyűrűzik. Ránk szerencsére nincs hatással, mert nem most indítunk beszerzéseket. Ami még befolyásolja a piacot, az a Kínából beérkező, kisértékű termékek vámkötelezettségének bevezetése. Tonnaszámra fognak állni a vámkezelés előtti termékek a posta raktáraiban, amit majd senki nem vesz át, így nagy költségeken vissza kell küldeniük, vagy megsemmisíteni a több milliárd forint értékű árukészletet.

Ez mit jelent a gyakorlatban? Rendelhetők lesznek ezek a termékek akár a Foxpost automatáiba?

Számunkra nagy lehetőség, hogy végre mindenkire egységesen vonatkoznak a vám- és áfaszabályok. Reményeim szerint nemsokára ezek a termékek is rendelhetők lesznek akár a Foxpost automatáiba.

A cikk megjelenését a Foxpost támogatta.

Címlapkép forrása: Foxpost