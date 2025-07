Nem találtak irányt az amerikai tőzsdék

A helyzet mondhatni változatlan: továbbra is világverő a magyar tőzsde. A BUX sorra halmozza az újabb történelmi csúcsokat, a nagypapírok emelkedése mellett pedig idén a kisebb magyar részvényekben is bőven van fantázia. A BUX-ra és a magyar részvényekre az index 100 000 pontos mérföldköve után is ajánlott figyelni. Mutatjuk, milyen lehetőségek vannak most a hazai piacokon. Hol érdemes OTP-t venni? Melyik most a legizgalmasabb kispapír? Mi a helyzet a többi blue chippel? Többek között ezekre a kérdésekre kerestünk választ.