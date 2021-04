Csomagautomaták ezrei lephetik el hamarosan Budapestet

Te milyen terméket rendeltél utoljára online? Házhozszállítást kértél vagy csomagponton, esetleg csomagautomatából vetted át? Ezek az elsőre jelentéktelennek tűnő vásárlói döntések óriási hatással vannak az online kiskereskedelemhez kapcsolódó csomagszolgáltatások piacának alakulására. Sokak számára az online vásárlás a házhozszállítással kapcsolódik össze, azzal, hogy a saját ajtónkban vesszük át az árut, noha a megrendelt csomag átvételére egyre több megoldási lehetőség adódik. Hogy pontosan milyen irányba halad a piac és hogyan fognak eljutni hozzánk a megrendelt csomagok a jövőben, arról a Foxpost és a GKI szakértőivel beszélgettünk.

A pandémia hatására virágzik az online kereskedelem mind a lokális piacokon, mind globálisan nézve, a tavalyi évet Magyarországon is robbanásszerű növekedés jellemezte. A megelőző évekhez képest háromszoros ütemben, több mint 45 százalékkal növekedett 2020-ban a piac, ami a csomagforgalomban is éreztette hatását. Különösen a magánszemélyek belföldi megrendelései ugrottak meg jelentősen, vagyis a B2C szegmens volt az, ahol a csomagpiacnak új kihívásokkal kellett szembenéznie.

Felértékelődő csomaglogisztika

Az évek óta működő webáruházak többségében a megrendelések száma a tavalyi évben érte el azt a szintet, amikor azok teljesítése több szereplőnél is érdemi kihívást jelentett. A GKI Digital és az Árukereső.hu kutatása szerint a belföldi online kereskedelem 2020-ban elérte a 909 milliárd forintos forgalmat, amit a járvány nemcsak egészségügyi, de az ellátási láncok bizonytalansága szempontjából is nehezített, miközben a csomagszállításban is új ügyféligények, másfajta szállítási preferenciák jelentek meg. A standard, egységes megoldások egyre kevésbé működnek, így a logisztikai szolgáltatásokban is elindult a specializálódás.

Az újfajta kiszállítási lehetőségek és a kiszállítás gyorsasága iránti igény miatt egyre összetettebb feladat a csomaglogisztika.

A webáruházak egyre több logisztikai megoldást kezelnek, aminek koordinációjához a teljes rendszerintegráció és az automatizált folyamatok elengedhetetlenné válnak. A technológiai fejlődés mellett azonban a vásárlók kézbesítéssel kapcsolatos elvárásai is változnak, legyen az a futárok közvetlen telefonos elérhetősége, a szállítási időablakok kommunikációja, a futárnál elérhető bankkártyás fizetés lehetősége, vagy maga az átvétel módja. A webshopok az utóbbi időben jellemzően több csomagszolgáltatóval is szerződést kötnek, megosztják a volumenüket, így nyitottabbá válnak az új, innovatívabb logisztikai megoldásokra és kapcsolt szolgáltatásokra.

Átvételi lehetőségek

A vírusnak is szerepe volt abban, hogy a csomagok átvételi módját illetően változtak a vásárlói preferenciák. Országonként vannak ugyan eltérések, de jellemzően erősödött a házhozszállítás és a csomagautomata szerepe, míg a személyes átvétel, a kisebb webáruházak átadópontjai és a külsős csomagpontok nem tudtak a piaccal együtt növekedni.

A főbb átvételi lehetőségek közé a házhozszállítás, a csomagautomata, a csomagpont és a személyes átvétel tartozik.

„Ha megnézzük az európai piacot, azt látjuk, hogy a csomagküldés általában a házhozszállítást jelenti. A rendszert évtizedekkel ezelőtt úgy alakították ki, hogy a posták a megfelelő helyre kivigyék az árut, így ez adta az alapot, amire ráépült az e-kereskedelem. Mivel azonban ez egy meglehetősen drága szolgáltatás, hamarosan megjelentek a pick pack pontok, amik főleg a skandináv országokban lettek népszerűek. Európa déli országaiban továbbra is jobban szeretik a házhozszállítást, így összességében Európában ma 65 százalék a házhozszállítás és 35 százalék az egyéb átvételi módok aránya.” – mondta el Bengyel Ádám, a Foxpost társalapító-vezérigazgatója.

Csomagpontok szerepe

A Baltikumban a házhozszállítást mostanra egyértelműen megverte a csomagautomatás átvétel, de a piac Magyarországon is változóban van.

Két éve még sokkal kevesebb automata üzemelt, az utóbbi időben viszont nálunk is kezd a mindennapok része lenni ez a megoldás. Mi jelenleg 160 automatát működtetünk, amibe havi szinten több száz új üzleti partnert kötünk be és összesen már több, mint 10 ezer partnerünk van, aki velünk küld csomagot.” – hangsúlyozta Lányfalvi Péter, a Foxpost társalapítója és kereskedelmi igazgatója.

„Hiába növekszik a házhozszállítás iránti igény, egy idő után nem lehet nagyobb mennyiségű embert, autót, kapacitást beállítani, ezért az lesz a cél, hogy egy pontra vigyünk minél több csomagot és a végfelhasználók menjenek el értük. Ezt a folyamatot a házhozszállítás költségeinek növekedése is ösztönözheti. Az irány a csomagautomaták felé tart:

jelenleg mintegy 400 automata van Magyarországon, de év végére ennek száma 1000 fölé fog emelkedni.

– tette hozzá Bengyel Ádám, aki szerint hamarosan az állami tulajdonban lévő logisztikai cégek nagy bajban lesznek, ha nem kezdenek el újítani.

Árazás

A csomagunk megrendelésének véglegesítésekor általában eltérést tapasztalhatunk az egyes kiszállítási módok árai között. A legszélesebb skálán a futárszolgálatos kiszállítás költsége mozog – ami általában a legdrágább is egyben – mivel ennek a költségét befolyásolja a legtöbb tényező, például a partner, a termékkategória, vagy a távolság. A csomagpontos átvételt a fix szolgáltatókból fakadóan viszonylag szűk ár-intervallum jellemzi, a csomagautomatás átvétel ára pedig az átvételi mód korlátaiból adódóan a legkisebb skálán mozog.

„Az árazás rengeteg tényezőből tevődik össze, amelyek folyamatosan mozgó költségek. Ilyen az üzemanyag, az útdíj, de akár a munkaerő költsége is. Mivel ezek folyamatosan változnak, a kereskedő az ingadozások kezelésére egy puffert tesz a kiszállítási költségekre. A személyes átvétel beárazása viszont tudatosabb, ott a vásárló, ha azt a boltot választja, ahol eleve van raktáron a termék, nem terheli a rendszert, ami az átvétel költségeiben is megmutatkozik.

A csomagrendelés nem csak az árról szól, a szolgáltatás minősége is legalább ilyen fontos.

Sokan árérzékenyek, de az internetes vásárlók többségét a magasabb vásárlóerővel rendelkező 30-50 éves korosztály adja, akik közül sokan hajlandók az aznapi kiszállításért többletköltséget is fizetni.” – mondta el Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója.

Az online vásárlások térnyerésének köszönhetően tehát egyre komolyabb üzletággá fejlődik a csomagátvétel, ahol a házhozszállítás mellett ma már számos más alternatíva elérhető. A vásárlói elvárások változása abba az irányba mutat, hogy a kisebb, könnyen szállítható csomagokat a jövőben nem feltétlenül az otthonunk küszöbénél, hanem azoknál a csomagautomatáknál vesszük majd át, amelyek egyébként is útba esnek például a bevásárlás során. A következő években Budapesten is a csomagautomaták számának jelentős növekedésére számíthatunk, amelyhez a Foxpost által eddig üzembe helyezett és az előttünk álló időszakban beüzemelésre kerülő automatái is jelentős mértékben hozzájárulnak.

