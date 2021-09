Elkészült a megújult Hungexpo, ami milliókat vonzhat Budapestre! (képek és interjú)

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt számoltunk be róla, hogy nettó 55 milliárd forintból felújítják és korszerűsítik a meglévő pavilonokat a Hungexpon 2021-ig, valamint két új kiállítási csarnokot, új fogadóépületet és egy kongresszusi központot is építenek. "Gyerekkorunk BNV-je mára teljesen elavult. Rendes konferenciaközpontunk meg szégyenszemre nem is volt soha. Eddig." - kezdi rövid interjúnkat a megújult és modernizált Hungexpo átadása kapcsán Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtikár, a projekt kormányzati felelőse, akit az átadás kapcsán kérdeztünk az új komplexumról.