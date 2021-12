Képek az építkezésről: ilyen lesz az egykori víztorony helyén épülő ingatlankomplexum

Hosszú évek munkája, mire egy több tízezer négyzetméteres irodaház eléri végső formáját, és költözhetővé válik a bérlők számára. Különösen izgalmas végig követni egy ilyen projekt létrejöttét, hiszen évekig formálódik egy olyan környezetben, ahol akár hónapok alatt történhetnek meghatározó változások. A Váci úti irodafolyosó nemsokára új taggal bővül: jelenleg a hetedik emelet magasságban tart a H2Offices irodakomplexum első fázisa, ami a Fővárosi Vízművek egykori székházának helyén épül. Számos fotót készítettünk, és háttérinfót gyűjtöttünk egy exkluzív bejárás során a három ütemből álló beruházásról.

A XIII. kerületben, a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésénél épül a Skanska tizedik magyarországi projektje, a H 2 Offices irodakomplexum. A névválasztás nem véletlen, ezen a területen állt ugyanis korábban a Fővárosi Vízművek 61 méteres székháza, amelynek bontása még 2019-ben kezdődött el.

A helyén pedig egy három épületből álló, összesen több mint 67 000 négyzetméternyi bérelhető területű irodaegyüttes jön létre, amelynek első, közvetlenül a Váci útra néző épülete lassan már a legmagasabb pontját is eléri, sőt a homlokzati elemek is felkerülnek a helyükre a közeljövőben. Az első épület nyolc emeletből, illetve három föld alatti parkolószintből áll, és közel 27 000 négyzetméter bérelhető területet foglal magába. Az építkezés jelenleg a hetedik emeleten tart, de a tervek szerint 2022 januárjában az épület már eléri a tervezett, 36 méteres magasságot.

A projekt egészét tekintve, rengeteg közösségi területet és nyitott teret tervezett a három épület közé a dán Arrow Architects a fejlesztővel együtt, a parkosított terekben akár pihenni, dolgozni is tudnak majd a munkavállalók, és a nagyközönség előtt is nyitva áll majd a középpontban lévő multifunkcionális kert. Ezen túl, az első épület tetejére panorámás futópályát, zöld tetőkerteket, valamint a második emeletre egy járható előtetőt is terveztek. Egy látványterv talán könnyebben visszaadja, hogyan is fog kinézni az épületegyüttes:

H 2 Offices látványterv, kép forrása: Skanska

Kívülről, belülről bejártuk az épületet. Jöjjenek a részletek!

A látványterv és az alapinformációk már önmagukban is sokat elárultak a projektről, egy bejárás keretében azonban Ábrahám András, a Skanska magyarországi kereskedelmi fejlesztési üzletágának projekt igazgatója még több műhelytitokba beavatott minket. Természetesen a fotók sem maradhattak el, kívül és belül végig jártuk, és megörökítettük az első ütem 2021. decemberi állapotát.

Átlagosan 230 munkavállaló dolgozik minden nap az építkezésen, és az egész projekt eddig összesen 337 ezer munkaórát igényelt

- mondta el Ábrahám András, és felvázolta, hogy az első épület a tervek szerint 2022 negyedik negyedévében kerül átadásra. A projektvezetőt arról is megkérdeztük, hogy:

Hol tart most az építkezés? A hetedik emelet szerkezetkész, a második emeleten pedig már elindult a homlokzat beépítése, ami a Váci út felől fehér, míg a befordulás után sötétebb, mogyoró árnyalatot vesz majd fel. Körülbelül egy hónap alatt egy szint homlokzat készül el, minden elemet a két szinttel feljebb rögzített pókdaruval emelnek be. A második emelet körbefedése január első-második hetében fejeződhet be.

A hetedik emelet szerkezetkész, a második emeleten pedig már elindult a homlokzat beépítése, ami a Váci út felől fehér, míg a befordulás után sötétebb, mogyoró árnyalatot vesz majd fel. Körülbelül egy hónap alatt egy szint homlokzat készül el, minden elemet a két szinttel feljebb rögzített pókdaruval emelnek be. A második emelet körbefedése január első-második hetében fejeződhet be. Kellett esetleg változtatni valamit a projekten? A fejlesztő eleinte más típusú szerkezetekben gondolkodott eleinte, de a gyorsabb építkezés változtatásokat követelt meg. Bizonyos szakágak elérhetősége jelentősen korlátozott volt, - főleg a kőműves, vagy a fémipari munkák esetén - ezeket, ahol a tervezés engedte vasbetonnal, más helyeken, ahol a tűzvédelmi előírás engedte, gipszkartonnal váltották ki.

A fejlesztő eleinte más típusú szerkezetekben gondolkodott eleinte, de a gyorsabb építkezés változtatásokat követelt meg. Bizonyos szakágak elérhetősége jelentősen korlátozott volt, - főleg a kőműves, vagy a fémipari munkák esetén - ezeket, ahol a tervezés engedte vasbetonnal, más helyeken, ahol a tűzvédelmi előírás engedte, gipszkartonnal váltották ki. Az anyagár-emelkedés mennyire befolyásolta a projekt költségvetését? A gyors áremelkedés egy fájó pont volt, ugyanakkor a kivitelezési fázisok többségénél nincs mozgástér, ha egy anyag kell, akkor azt meg kell venni. Az acél több mint 100%-os, a beton 15-20%-os drágulása nagyban befolyásolta a kivitelezési összköltséget. A Skanska fejlesztése esetében azonban az volt a szerencse, hogy a homlokzati elemeknél, az alumíniumra vonatkozó egységárakat nagyon hamar rögzítették.

Az épület egyik különlegessége, és egyben a második emeleti bérlők kiváltsága lesz, hogy egy úgynevezett "canopy" vagyis előtető kap helyet a második emeleten a belső kert felé nézve. A második emeleti bérlők teraszként használhatják majd és a későbbi ütemek elkészültekor pedig a három épület átjárhatóvá is válik. Így nemcsak a közös kerten keresztül, hanem az emeleten is össze fognak kapcsolódni az épületek. A terasz funkció mellett ez egy jó lehetőség a bővülésre is.

Milyen lesz a belső tér? Mennyire zöld az épület? Mennyi a bérleti díj?

Az irodaház dupla belmagasságú előcsarnokát a Skanska skandináv gyökereivel összhangban alakítják ki, két főbejárat lesz, az egyik a kert felől, a másik pedig a Váci útról, közel a metró feljáróhoz. Forgóajtón lehet majd bejutni, a két-két oldali nyílószárny az akadálymentesített belépést segíti. Nyolc lift biztosítja a szintek közötti mozgást, illetve két lift a mélygarázsok felől segíti a bejutást. A földszinten a recepció, a kősziklahatást keltő prizmafallal, illetve az irodaház első bejelentett bérlője, a Kantin kap helyet. A belső kert felé néző önkiszolgáló étteremmel elsődlegesen az irodaházban és a környéken dolgozókat célozzák meg, míg a Váci út felöli görög taverna is várja majd a vendégeket "à la carte" ajánlattal és munkaidőn túli nyitva tartással.

H 2 Offices lobby látványterv, kép forrása: Skanska

Ábrahám András elmondta, hogy:

Folyamatban vannak bérlői tárgyalások, a bérleti díjak az irodapiaci szintet tükrözik, de ugyanakkor sokat számít a teljes ajánlat struktúrája és tartalma, melyet befolyásolhat a kialakítási hozzájárulás, a bérleti idő hossza és a bérelt terület mérete is.

Ábrahám András, a Skanska magyarországi kereskedelmi fejlesztési üzletágának projekt igazgatója. Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

A Skanska élen jár a fenntarthatósági szempontok alkalmazásában, amik a H2Offices-ből sem maradhattak ki. Energiahatékonyság, okos vízgazdálkodás, sok természetes fény, nagyméretű, multifunkcionális kert, a felsőbb emeleteken található zöld teraszok, az egészséges étkezési lehetőségek, a tetőn található futópálya és a zuhanyzóval, öltözőszekrényekkel kiegészített kerékpártárolók mind biztosítják a környezettudatosságot és az épületek használóinak jóllétét.

Jövőbiztos épületeket fejlesztünk, és ez a legújabb innovációk alkalmazásán túl abban is megmutatkozik, hogy időtálló, minőségi és lehetőség szerint fenntartható anyagokat használnuk fel a projektekben. Ez is garantálja, hogy a bérlők, illetve a befektetők értékálló irodaházba invesztálhatnak

- mondta el Ábrahám András, aki hozzátette, hogy a korábbi fejlesztések során szerzett tapasztalatokat mindig felhasználják a következő fejlesztésekben:

Hasznosítják az esővizet és a technológiához tartozó víztelenítő kutak csurgalék vizét csökkentve az ivóvíz felhasználást.

Az építkezés során keletkező hulladék 98%-át újrahasznosítják.

A LEED és WELL minősítésben a Platinum fokozatot célozzák meg, valamint a WELL Health & Safety tanúsítványt is szeretnék megszerezni.

Sok nyitott teret és számos bérlőbarát szolgáltatást építenek ki, többek között elektromos töltőoszlopokat, valamint 400 biciklitárolót az első ütemben, öltözőszekrényekkel és zuhanyzókkal.

Törekszenek olyan növényeket telepíteni, melyek őshonosak és a vízigényük alacsony, illetve a vízigényüket a fent említett gyűjtött vízzel elégítik ki.

Az épület olyan innovatív megoldásokat nyújt majd, mint a QR-kódos vendégbeléptetés, az érintésmentes közlekedés az épületen belül, vagy a használaton alapuló parkolási rendszer, aminek köszönhetően a bérlők hatékonyan optimalizálhatják majd a bérelt parkolóhelyek kihasználtságát. A bérleményi területek kialakításánál igény szerint további szolgáltatások is elérhetők lesznek számukra.

A környezeti megoldások mellett az akadálymentesség is alapvető és létfontosságú eleme a projektnek. Az épületben befogadó környezetet fognak teremteni, és ezt a szándékot altámasztja a nemrég megszerzett, az akadálymentességet vizsgáló Access4you előtanúsítás.

Alacsony légsebességgel keringetik a levegőt az épületben, ami azt eredményezi, hogy sokkal alacsonyabb a ventilátorok elektromos fogyasztása. Szintén az energiamegtakarításhoz járul hozzá, hogy a befújt levegő mennyisége alkalmazkodik az aktuális szén-dioxid szinthez.

A fenntartható gondolkodás alapjaként nem csak 20 évre terveznek épületet, és nem használnak olyan anyagokat, amik kezdeti beruházásként ugyan olcsóbbak, de 15 év múlva szükség lenne a cseréjükre.

Ezeken túl, a Skanskának van egy vállalása, miszerint az idei évtől kizárólag zöld energiára szerződik. Ennek a lényege, hogy amikor egy energiaszolgáltatóval szerződnek, akkor egy fix felárért cserébe, biztosítják számukra, hogy zöld energiát használhassanak az épületekben.

Utóbbi kapcsán a projektigazgató elmondta:

Jelen pillanatban ez inkább egy befektetés a zöld energiafarmok fejlesztése érdekében. Amint ezek létrejönnek, nemcsak zöld energiára szerződünk, de zöld energiát kapunk meg. A projekt ebben a fázisában még csak távhővel tudunk dolgozni, de a következő ütemeknél már kizárólag zöld energiával működtethető hőszivattyús rendszert építünk ki. Ez egy olyan előny, amitől jobbak lehetünk egy átlagos irodaháznál, ráadásul az üzemeltetési költségünk is jóval alacsonyabb lesz. A gépészet sosem egy látszó rendszer, mégis hatalmas a területigénye, szintenként közel 100 négyzetmétert foglal el a friss levegő, illetve a hűtés-fűtés ellátása.

A szakértő arról is beszámolt, hogy zárt rendszerű BIM modellben tervezték az épületet, ami rengeteg pozitívummal járt. Mivel minden szakág egy tervkörnyezetben dolgozott, nem kellett egymásra várniuk a tervezés során, élőben követhették, hogy mit csinálnak a többiek, a későbbiekben pedig nem kellett a saját, és mások szakterületeit összeilleszteni.

A bejárás a nyolcemeletes épület jelenlegi legfelső emeletével zárult. Itt lesz a helye a futópályának, valamint egy kiülős, beszélgetésre, pihenésre, munkára alkalmas tetőkertnek. A gépészet nagy részét is ide vezetik ki, egy elzárt területen belül.

Az eddig elkészült szerkezet és a tervek alapján, egy fenntartható, átgondolt és az itt dolgozók, valamint a bérlők igényeit is szem előtt tartó projekttel fog a Váci úti irodafolyosó, illetve Budapest gazdagodni.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio