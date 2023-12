Ezek voltak a Property Awards 2023 díjátadó legjobb pillanatai (képek)

December 5-én rendeztük meg a Portfolio Property Awards eseményünket, ahol a szakmai program mellett a díjátadó és a networking volt a főszerepben. Az ingatlanpiacról, a makrogazdasági és geopolitikai kilátásokról, valamint az EU-s forrásokról szóló beszélgetések, és előadások után összesen 17 kategóriában díjaztuk a 2023-as év legkülönlegesebb és legmeghatározóbb ingatlanpiaci projektjeit, tranzakcióit, cégeit. A közös ünneplésnek az esti állófogadás, a gin bár, valamint a champagne és whisky kóstoló adott keretet. Gratulálunk a győzteseknek, az összes hosszabb és rövidebb listára felkerült indulónak és köszönjük mindenkinek, aki eljött őket megünnepelni és a kapcsolatait építeni! Jövőre összesen négy ingatlanpiaci, és két építőipari konferenciával hozzuk össze a szakmát!

A legaktuálisabb témákat körbejáró panelbeszélgetés és előadásokkal kezdődő Portfolio Property Awardson a szakmai program mellett a díjátadó és a networking kapta a főszerepet. A 17 kategóriában díjazott nyertesek az este folyamán együtt ünnepelhették meg az elismeréseket, a többi résztvevőnek pedig lehetősége volt, hogy kötetlen hangulatban beszéljék ki az ingatlanpiac - vagy más területek - legfontosabb történéseit, akár a kollégáikkal, üzlettársaikkal, vagy éppen a versenytársakkal. Az este minden pillanatát igyekeztünk fotókkal megörökíteni:

A díjazottakról a 7 tagból álló szakmai zsűri döntött, így hirdettük ki 2023-ban is az év PM és FM cégét, az év finanszírozóját, az év lakóprojektjét(100 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakcióját, valamint hotelprojektjét, az év ipariingatlan-fejlesztését, illetve irodafejlesztését, az év befektetési tranzakcióját (belföldön és külföldön), az év ingatlanpiaci M&A üzletét és az év ingatlanpiaci tehetségét. Díjaztuk továbbá az év legjobb koncepcióját is, amelyről a Property Awards résztvevői szavazhattak ott a helyszínen. Kiosztottunk egy emlékdíjat, valamint egy Portfolio különdíjat is. A nyertesekről bővebben:

A Property Awardson mutattuk be a Top50-es listánkat, vagyis a hazai ingatlanpiac idei legfontosabb szereplőit!

Az évzáró ingatlanpiaci esemény után máris készülünk a 2024-es évre

Négy ingatlanpiaci és két építőipari szakmai rendezvénnyel várjuk az ingatlanpiaci és építőipari szereplőket, vállalatokat, szakértőket. 2024 márciusában ismét együtt lesz a szakma!

Property Warm Up 2024 Március 7-én Property Warm Up - azaz elindítjuk a 2024-es évet, megbeszéljük az első negyedév tanulságait a hazai ingatlanpiacon.

Építőipar 2024 Hatodik alkalommal rendezzük meg az építőipar és ingatlanpiac egészének szóló Építőipar 2024 konferenciát, március 21-én tartjuk, ahol körbejárjuk a legaktuálisabb pénzügyi, üzleti, szabályozási, hatékonysági kérdéseket az iparág véleményvezéreivel. Az „Építőipar 2024” nem csupán egy egész napos szakmai fórum, hanem az egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhely a szektor szereplői számára.

Portfolio Property X 2024 Az élmény idén is folytatódik. Egy hagyomány, amit a hazai ingatlanpiac számára közösen teremtettünk. Immáron harmadik alkalommal találkozunk a balatonfüredi Property X rendezvényünkön, 2024 május 29-én!

Címlapkép forrása: Mónus Márton/Portfolio