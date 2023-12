Megjelent a legújabb Top50! - Ők az ingatlanpiac legfontosabb szereplői 2023-ban!

Nyolcadik alkalommal mutatjuk be a hazai ingatlanpiac legfontosabb látható szereplőit, akik nevéhez a legtöbb és legfontosabb események kötődnek. Az elmúlt 8 évben eddig 123-an szerepeltek a listán, az idei 50-ből pedig 16-an eddig minden alkalommal felkerültek. Ez 2 fővel kevesebb, mint tavaly, így tovább fogyott azok listája, akik eddig minden évben szerepeltek a Top50-ben. A tavalyi 10 után idén „mindössze” 8 új szereplőt találhatunk, a hölgyek aránya viszont sajnos még mindig 10% alatt maradt, de többek is nagyon stabilak a listán! Jó lapozgatást és olvasgatást az idei szereplők megismeréséhez.

TOP 50

A nyolcadik széria.

A tavaly debütált új formában, a print és a pdf verziók után mostantól egyedi online magazinként, könnyen linkelhető és megosztható formátumban, az egyre modernebb idők megoldásaihoz alkalmazkodva nézhető végig a Top50-es lista! De egyelőre még húsvér emberek és nem az AI, avagy MI által írva és szerkesztve.

A hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjét minden évben nagy kihívás és egyben megtiszteltetés is elkészíteni, hiszen még ilyen háborúval és megannyi gazdasági problémával terhelt időben is folyamatosak a mozgások, az új szereplők megjelenése, a cégváltások, az összeolvadások és az átszervezések miatti kinevezések. A piac látszódó és valóban az ingatlanpiacon és az ingatlanpiacért dolgozó szereplői közül idén is kiválasztottuk a Portfolio Top50 ingatlanpiaci szereplőjét, ám idén extra listák nélkül.

A TOP50 magazint ezen a linken érhetik el⇒

Számokban

Az idei listán sokan vannak olyanok, akik az előző években már többször is szerepeltek, de most már csupán 16-an vannak azok (tavaly még 18-an voltak, előtte pedig 20-an), akik az elmúlt 8 évben minden alkalommal felkerültek a Top50 közé. Érdemes megkeresni őket.

2023-ban 8-an vannak olyanok, akik először kerültek a Top50 listára,

és nagy örömünkre újra egy nő is van közöttük. A nemi arányok tekintetében továbbra sincs érdemi elmozdulás. A 2020-as rekordév után, amikor 6 nő is szerepelt a listán, tavaly 4-en voltak, 2023-ban pedig szinten 4 hölgy került az 50 közé. Továbbra is bízunk benne, hogy a tendencia megfordul és a következő években egyre több nő fog tudni elsőszámú vezetői tisztséget betölteni a hazai ingatlanpiac legfontosabb és legaktívabb cégei élén.

Az ingatlanpiaci Top50 kiadványunkat 2016 óta készítjük el, és ezalatt a 8 év alatt összesen 123-an szerepeltek a listán,

ami jól tükrözi, hogy egyfelől nagyon erős és stabil a legfontosabb ingatlancégek és azok vezetőinek névsora, de folyamatos mozgás is van, akár cégek, akár a vezető pozíciók tekintetében. Ebből a 123 szereplőből pedig 13 volt eddig nő, ami 10% feletti arányt jelent.

INNEN MÁR CSAK FELFELÉ!?

Sokan, talán a többség szeretett volna abban hinni, hogy a világunkra szakadó nehézségek úgy tűnnek el és foszlanak szét, ahogy egyik pillanatról a másikra ránk törtek. Nem így lett. Sajnos. Nemhogy enyhülés vagy csillapodás jelei lennének tapasztalhatók, hanem mintha a nagy vihart egy tartós borús időszak követte volna. De egyre több a pozitív hang. Egyre többen látják, vagy szeretnék látni azt a bizonyos fényt. A statisztikai alapokat (nem túl erős bázist hagyva) megteremtette az idei év, kiemelten a befektetési piac volumenét tekintve, de hogy 2024 a fordulat vagy a fekete leves éve lesz sokak számára, az még legalább annyira kiszámíthatatlan, mint hogy mikor érjük utol Ausztriát.

A TOP50 magazint ezen a linken érhetik el⇒

A Covid okozta sokkoló és kiszámíthatatlan nehézségekből kőkemény munkával és parádésan navigálta ki magát a hazai ingatlanpiac - élén azokkal a szereplőkkel, akiket a listán is végignézhetnek -, és mind szakmailag, mind emberileg megerősödve fordult rá 2022-re, majd 2023-ra. És ez még akkor is igaz, ha egyes alapmodellek, struktúrák, rendszerszintű működések már biztosan örökre megváltoztak, de hát úgy általában az élet és a körülmények is folyamatos változásban voltak és vannak,

így az egyetlen, ami valóban segíthet a túlélésben az továbbra is az alkalmazkodási képesség!

A feladat csupán annyi, hogy a most már konstansan változó, bizonytalan és egyre több nehézséget elénk görgető világban találjuk meg a saját, a cégünk és szakmai közösségünk/iparágunk útját. Minden helyzetben van jó stratégia, van feladat, és ki lehet jönni sikeresen és megerősödve is a válságos időszakokból. Jöjjünk ki erősebben a krízisből/válságból/recesszióból, mint ahogy beleérkeztünk! Ide nekünk 2024-et, az összes kockázatával és kihívásával!

Találkozz a legfontosabb piaci szereplőkkel 2024-ben is, a szakma kiemelt rendezvényein!

Property Warm Up 2024 Március 7-én a Property Warm Up 2024 konferenciával nyitjuk a szezont, középpontban az ingatanpiac legfontosabb kérdéseivel. Részletekért kattints!

Építőipar 2024 A hazai építőipar aktuális kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a március 21-i Építőipar 2024 konferencián. Részletekért kattints!

Property X & X-Cycling – Május 28-30.

Property Investment Forum – Szeptember 25.

Prperty Awards - December

Ditróy Gergely Portfolio Csoport, üzletfejlesztési igazgató A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közgazdász szakán diplomázott. A budapesti rozsdaövezetek ingatlanfejlesztési lehetőségeiről szóló diplomamunkáját az Ecorys Magyarországnál készítette el és Tovább … Tovább A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közgazdász szakán diplomázott. A budapesti rozsdaövezetek ingatlanfejlesztési lehetőségeiről szóló diplomamunkáját az Ecorys Magyarországnál készítette el és

Péter Futó Portfolio Csoport, ingatlanpiaci elemző A Portfolio ingatlanpiaci elemzője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankb Tovább … Tovább A Portfolio ingatlanpiaci elemzője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankb

Címlapkép forrása: Getty Images