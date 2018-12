Beszállt a BDPST Group az Appeninnbe

Érdemes felidézni azt is, hogy az Appeninn Holding irányítása a 33,2 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező Konzum-csoportnál marad, míg a BDPST Zrt. - az Appeninn Nyrt. korábbi közgyűlésén elfogadott határozatának megfelelően - a társaság igazgató tanácsába két új tagot delegál.

Még augusztusban számoltunk be arról, hogy a jövőben együttműködik a Konzum-csoport és a BDPST Group az ingatlanbefektetés, az ingatlanfejlesztés - és üzemeltetés területén: a Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Zrt. stratégiai befektetőként megvásárolja a Konzum PE Magántőkealap 20,59 százalékos részvénycsomagját az Appeninn Holdingban.A korábbi tájékoztatás szerint a lépésre azért került sor, hogy a társaság tovább növelje befolyását a közép-kelet európai és a hazai ingatlanpiacon. A felek megállapodása szerint a BDPST Group hosszú távú, stratégiai befektetésként kezeli az Appeninn Nyrt.-ben szerzett tulajdonrészét, és a nagytulajdonosok a jövőben közös befektetéseket terveznek a régiós ingatlanpiacon.Az Appeninn tulajdonosi struktúrája jelentősen átalakult a tranzakciót követően: a Konzum PE Magántőkealap a jövőben csupán 0,82 százalékot tulajdonol majd a vállalatból, az által korábban birtokolt további 20,59 százalékos részesedést pedig most megszerezte a BDPST Group. A Konzum Nyrt. és a Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap viszont megtartotta az eddig tulajdonhányadát, ezért mondhatjuk, hogy az Appeninn irányítása a Konzum-csoportnál maradt. És továbbra is jelen van az Appeninnben az OTP Ingatlanbefektetési Alap, mint intézményi befektető.Az Appeninn árfolyama idén 39,3 százalékkal került lejjebb, míg az árfolyam az elmúlt egy évben 40 százalékot esett.