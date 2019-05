Nem is gondolnád, mitől lesz vonzó a jövő munkahelye

Részletekért kattints ide

BudaPart City 1117 Budapest, Dombóvári út 26 Kiadó terület: 17220m2

Korábban kevés példa volt arra, hogy egy cégnél a munkavállalókra egyéniségekként tekintsenek és úgy próbáljanak megoldásokat találni a felmerülő igényekre. Ez ma már sok helyen másképp van annak ellenére, hogy a teljes szabadság, vagyis az irodától való függetlenség a munkavállalók nagyon kis része számára elérhető csak. Ezért is fontos, hogy ha valaki 8-9 vagy még több órát az irodában tartózkodik, a lehető legjobb körülményeket kaphassa meg.Vannak cégek, ahol az iroda belső kialakításán túl különböző szolgáltatásokat nyújtanak az ott dolgozók számára. Ez lehet akár a sportolási lehetőség, de az úgynevezett concierge is ilyen, amikor a recepción bizonyos szolgáltatásokat - például ruhatisztítás, színházjegyrendelés stb. - elintéznek helyettünk.Nagyon fontos ugyanakkor a munkahely személyessége is, az Egyesült Államokban például már senki nem lepődik meg azon, ha valaki egy családtagját vagy ismerősét meghívja, hogy megnézhesse, mit, hol és hogyan dolgozik az irodában. Ugyanígy a kollégák közötti jó viszony is az egyik legfontosabb szempont a munkahelyi jóllét során, amire ma már több helyen community menedzsereket alkalmaznak. Bár a jó közösség nem feltétlenül azonos korcsoportok kérdése, a csapatépítők során figyelembe kell venni, hogy jelenleg öt generáció dolgozik együtt a munkaerőpiacon.A munkavállalók kapcsán ráadásul nemcsak irodai dolgozókra kell gondolni, hanem akár egy gyárban is felmerülhet a kérdés, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy az ott dolgozók úgy érezzék, hogy a munkájukat megbecsülik és annak amit csinálnak célja és értelme van.Hogy mindezt milyen módon lehet elérni, mik a legújabb trendek a közösségmenedzsment, a szervezetpszichológia vagy a most épülő irodaházak terén, arról a most szerdán megrendezésre kerülő FM & Office konferencián többek között az alábbi szakértők fognak beszélni: