Év végén fogadhatja látogatóit a belvárosi luxusszálloda

Tavaly jött létre a megállapodás, a Párizs Property Kft. és a Hyatt Hotels között, hogy az egykori Brudern-házból átalakított szállodát a Mellow Mood Hotels üzemelteti majd és The Unbound collection by Hyatt franchise lánc második európai tagjaként fog működni.

A Párisi Udvar Hotel Budapest rekonstruálása idén nyáron újabb mérföldkőhöz érkezett, megújult a kristálykupola és a kerámiadíszítésű homlokzat is - az épületet többek között Zsolnay kerámiák, Róth Miksa üvegablakok díszítik, amelyek most újra láthatóvá válnak.

Kép forrása: Market Építő Zrt.

A Petőfi Sándor utcai oldal után, az épület Ferenciek tere felőli részéről is - egy hat méteres szakasz kivételével - eltávolításra kerülnek az állványok. A következő építési fázis alatt a belső munkálatokon lesz a hangsúly, így a tervek szerint novemberben már a Ferenciek tere is zavartalanul működhet tovább, megfelelve közfunkciójának. A Párisi Udvar pedig - ahol a Mellow Mood Hotels legújabb, The Unbound Collection by Hyatt szállodalánchoz tartozó ötcsillagos hotele kap helyet - télen készül el, ekkor veszi kezdetét a próbaüzem.A munkálatok már két és fél éve tartanak, Tóth András a kivitelező Market Építő Zrt. műemlékvédelmi projektvezetője elmondta, hogy eddig 3000 négyzetméternyi homlokzati felületet restauráltak, a kerámia elemek felújítása pedig mintegy 70 ezer munkaórába telt. Az épület legmagasabb pontja eléri a 41 métert, ami egy 13 emeletes panelháznak felel meg.

Kép forrása: Market Építő Zrt.