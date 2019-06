Mi még csak tervezzük, de 250 km-re már épül a jövő városa

Részletekért kattints ide

Lakások, irodák, éttermek, K+F központ, diákszállás, egyetemi campus, tópart, üzleti negyed, bevásárlási- és sportlehetőségek és teljesen új tömegközlekedés jön létre a Bécs északkeleti részén épülő Aspern negyedben, ahol a Seestadt nevű fejlesztés zajlik.Az osztrák főváros melletti terület 2012-ben indult átalakulásnak, amikor egyre több cég költözött a Seestadt Technology Center-be. Az új városnegyedben elkezdtek felépülni az első épületek, és 2013 októberében az U2-es metrót is meghosszabbították. Az első lakóépületek 2014-ben, az első üzletek 2015-ben készültek el. 2018-ban végére ért az úthálózat fejlesztése, 2019 elejére pedig már a terület negyedét kiépítették.Az 5 hektáros tó mellett lévő K+F központban jelenleg 2000 ember dolgozik, a meglévő 3000 lakásban pedig mintegy 7000 ember lakik, emellett egyre több diák tanul a városrészben működő campuson. A kiskereskedelem terén 3500 négyzetméternyi üzlet, kávézó, étterem áll rendelkezésre. Minden adott tehát ahhoz, hogy egy olyan városrész jöjjön létre, ami szinte egy önálló városként is megállná a helyét, különösen azután, hogy a mostani fejlesztési koncepció részekánt további 11 ezer lakóegység jöhet létre. Ennek során lakást, bérlakást, diákszállásokat és irodaházakat építenének a fejlesztők.A magyarországi fejlesztésektől eltérően azonban, itt nem egyetlen cég építi fel az egész projektet, hanem egyeztetett tervek szerint, több ingatlanfejlesztő valósítja meg az új városrészt. A teljes projekt látványtervét az alábbi videóban nézhetjük meg:Bár ekkora volumenű beruházás jelenleg nincs Budapesten, de ehhez nagyon hasonló például a Kopaszi-gátnál épülő BudaPart beruházás, azzal a különbséggel, hogy ott a megvalósítás egyetlen cégcsoporthoz köthető. Az alábbiakban megnéztük azokat a hazai beruházásokat, vagy azok terveit, amelyek egy teljes városrészt érintenek.2008-ban három projekt volt Budapesten, amelyeknek volumene egyenként is meghaladta az 1 milliárd eurót, de a tizedik legnagyobb beruházás összértéke is 160 millió euróra rúgott. Ezekből azonban az eredeti tervek és tulajdonosi kör fejlesztésében mindössze egy valósult meg, a többséget a válság szele elsodorta. Íme a tíz évvel ezelőtti tervek, az akkori beruházási értékek szerint, amik az inflációval korrigálva természetesen ma már magasabb összegek lennének.Ezek közül a Károlyi városközpont helyén a Metrodom most építi a Metrdom Panoráma nevű projektjét, az AL Holding tervei helyén szintén most épül a HB Reavis fejlesztésében megvalósuló Agora projekt, az Etele tér fejlesztésénél az Etele Pláza és a Budapest ONE a Futureal fejlesztésében valósul meg, a 360° Budapestnek a telkét jelenleg is árulják, az évekig félkészen álló Tópark pedig mostanában fejeződik be. Emellett meg kell említeni a BudaPartot, mint az egyik legnagyobb budapesti fejlesztést, ami több ütemben épül, de a következő évtized során becsléseink szerint akár az 1 milliárd eurót is megközelítheti a projekt teljes költségvetése.