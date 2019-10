Súlyos csapások sorozata: csúszik az új Európai Bizottság megalakulása

Súlyos csapás volt mind Emmanuel Macron francia államfőre, mind Ursula von der Leyen leendő bizottsági elnökre az, ami csütörtökön történt az Európai Parlamentben, amikor megtorpedózták a francia uniós biztosjelöltet is, mindez pedig oda vezet, hogy legalább egy hónappal december elejére csúszik az új Európai Bizottság felállása – foglalja össze a helyzetet a Politico.

Amint beszámoltunk róla, csütörtökön hatalmas többséggel másodszorra is elutasították a francia biztosjelölt, Sylvie Goulard belső piaci és iparpolitikai biztosi jelölését az Európai Parlament illetékes szakbizottságában, ami így nagy csapás mind Macronra, mind von der Leyenre, hiszen az ítélőképességüket vonja kétségbe azzal kapcsolatban, hogy egy „rázósabb” hátterű biztosjelölttel bepróbálkoztak és végül kudarcot vallottak. A Politico ma reggeli hírlevele rámutat, hogy a tegnapi eset után kvázi nyilvánosan egymásnak esett Macron és von der Leyen, illetve a volt csúcsjelölt Manfred Weberre is a torpedó gyanújának árnyéka vetült (az ő vezetésével torpedózták meg Goulard jelölését), mindez pedig súlyos problémákat vetít előre, hiszen Európa erős emberei között látványos a feszültség.

Ehhez képest nem akkora tragédia, de a lap szerint az már most látszik, hogy az új Európai Bizottság nem tud felállni december eleje előtt, azaz legalább egy hónapos csúszás lesz az eredeti, november elsejei tervhez képest. Nemcsak Goulard tegnapi megtorpedózása magyarázza ezt, hanem az is, hogy Trócsányi László magyar biztosjelölt helyett is új jelölt van már (Orbán Viktor már múlt hétfőn megnevezte Várhelyi Olivért, de hivatalos kormánydöntés csak e hét szerdán volt a kormányülésen), illetve tegnap a román kormány is megbukott, így egyelőre nincs aki a szintén megtorpedózott román biztosjelölt helyett másik személyt tudna jelölni.

A szabályok szerint az összes uniós biztost az EP illetékes szakbizottságának külön-külön kell jóváhagynia (ez is kétlépcsős folyamat, hiszen előbb a jogi szakbizottság előszűri a jelölteket, majd ezután mennek az illetékes szakbizottság elé meghallgatásra) és ha mindez véget ér, akkor az EP plenárisának kell egyszeri szavazással jóváhagynia az új Európai Bizottság összes biztosát és elnökét.

Mivel az EP plenárisa nem folyamatos, ezért áll elő olyan helyzet, hogy legalább december elejéig várni kell Ursula von der Leyen vezetésével egy új biztosi kollégium felállására. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha november elsején mégis no-deal Brexit lesz, akkor ennek első hetekbeli következményeit még Jean-Claude Junckernek kell lemenedzselnie. A tegnapi fejlemények alapján egyébként most úgy tűnik, hogy összejöhet egy utolsó pillanatos megegyezés a Brexitben, ami rendezett kilépés felé vezet. Ma egyébként a brit Brexit-ügyi vezető az EU Brexit-ügyi főtárgyalójával egyeztet Brüsszelben, így ezek után majd talán tisztul a kép a megegyezés körvonalairól.

