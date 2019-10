Bréking: végleg letett a közigazgatási különbíróságok tervéről a kormány!

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Míg az EP-választások után azt jelezte a kormány, hogy határozatlan időre félreteszi a közigazgatási különbíróságok felállításának tervét, addig ma azt jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy végleg letett erről a tervéről a kormány. Ezzel együtt azt is jelezte a tárcavezető, hogy egy most készülő törvénytervezet gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a közigazgatási bíráskodást.