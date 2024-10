Hatmilliárd eurós uniós tervről rántották le a leplet

A Nyugat-Balkán és az Európai Unió közötti kapcsolat erősödése kulcsfontosságú. A találkozón bejelentett új akcióterv és a Növekedési Terv 6 milliárd eurós befektetése tovább segíti a régió gazdasági integrációját és közelebb hozza a nyugat-balkáni országokat az EU egységes piacához. Von der Leyen kiemelte, hogy az EU bővítése jelenleg az egyik legfontosabb stratégiai prioritás, és elkötelezett abban, hogy a régió országai az Unió teljes jogú tagjaivá váljanak – mondta el hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csúcstalálkozó, amely a Nyugat-Balkán és az Európai Unió közötti szorosabb együttműködést célozza. Kiemelte a kezdeményezés fontosságát, amely az elmúlt évtizedben a régió és az EU közötti szilárd kapcsolat szószólója volt.

Az Európai Bizottság beszédében elnöke visszatekintett az elmúlt tíz év eredményeire, hangsúlyozva, hogy a Berlin Process segített megerősíteni a kapcsolatot a Nyugat-Balkán és az EU között. Von der Leyen elismerte, hogy az elmúlt évtized konfliktusai és válságai új felismerésekhez vezettek az EU-ban: egy nagyobb Unió erősebb Unió is egyben, és felelősségünk közelebb hozni azokat az országokat, amelyek csatlakozni kívánnak. Ezt a szolidaritást a gyakorlatban is megvalósították, például az energiaügyi válság során, amikor az EU 1 milliárd eurós energetikai támogatási csomagot nyújtott a nyugat-balkáni háztartásoknak. Emellett 30 milliárd eurós befektetési terv is készült a régió energiafüggetlenségének növelése érdekében.

Von der Leyen másodjára hangsúlyozta, hogy ma a bővítés az EU egyik legfontosabb napirendi pontja.

A jövőt tekintve az EU célja, hogy mind a hat nyugat-balkáni partnerállam az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon. Ehhez azonban két alapfeltétel szükséges: az európai alapvető értékek, mint a demokrácia és a jogállamiság tisztelete, valamint a korai gazdasági integráció. A Berlin Process ebben kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen a régió gazdasági integrációjának motorja, amely közelebb hozza a nyugat-balkáni országok gazdaságait az EU egységes piacához.

Von der Leyen örömmel üdvözölte a múlt héten kötött CEFTA-megállapodást, amely feloldja a Szerbia és Koszovó közötti exportkorlátozásokat. Külön dicsérte Németország és Olaf Scholz kancellár közvetítői erőfeszítéseit, amelyek lehetővé tették ezt a politikai előrelépést.

A hétfőn aláírt új akcióterv a közös regionális piac számára tovább erősíti a régió gazdasági integrációját, és egy újabb lépést jelent az EU egységes piacához való csatlakozás felé.

A beszéd utolsó részében von der Leyen kiemelte az EU által indított Növekedési Terv jelentőségét, amely 6 milliárd eurós befektetést jelent a Nyugat-Balkán számára. Ezt a tervet az EU reformok végrehajtásához köti, amelyek biztosítják a tisztességes versenyfeltételeket a régióban.

Von der Leyen elégedettségét fejezte ki, hogy a hat nyugat-balkáni ország közül öt már a héten elfogadja saját reformtervét, lehetővé téve a pénzügyi támogatások folyósítását még az év vége előtt.

Címlapkép forrása: EU