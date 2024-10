Nem a magyar vétó lehet a legnagyobb akadály az EU-s külügyminiszteri csúcson

Konfliktusos lehet az uniós külügyminiszterek e heti csúcstalálkozója: Annalena Baerbock német külügyminiszter nem lesz jelen az eseményen, pedig pont Izrael esetében fontos témákról szavaznak. Ukrajna ügyében a Magyarország által továbbra is blokkolt támogatásokról egyeztetnek, de a magyar kormány inkább a bővítéspolitikai kérdéseket venné napirendre.

Annalena Baerbock, Németország külügyminisztere, nem vesz részt az EU külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján, amelynek napirendjén Ukrajna, a Közel-Kelet és új Irán elleni szankciók szerepelnek. Hiányzásának oka nem teljesen világos, de a német Bild napilap szerint Baerbock és Robert Habeck gazdasági miniszter hónapokig blokkolták az izraeli fegyverszállításokat. Az izraeli kormány végül hivatalos levelet küldött Berlinnek, biztosítva, hogy a fegyvereket nem használják népirtásra, így Olaf Scholz kancellár bejelenthette, hogy a szállítások hamarosan megindulnak.

A külügyminiszterek találkozóján várhatóan foglalkoznak azzal is, hogy izraeli csapatok állítólag UNIFIL békefenntartókat céloztak meg Libanonban. Az ENSZ békefenntartó erői a Hezbollah elleni izraeli földi hadműveletek közepette kerültek veszélybe, ami nemzetközi felháborodást váltott ki. Izrael követelte, hogy az ENSZ vonja vissza a csapatokat a déli veszélyzónából – írja a Politico.

A külügyminiszterek várhatóan új szankciókat fogadnak el Iránnal szemben, különösen olyan cégeket célozva, amelyek fegyverszállítással kapcsolatos tevékenységet folytatnak a régióban és Oroszországban.

Emellett az orosz szankciók kijátszásának megakadályozása is napirenden lesz.

A találkozón Ukrajna is kiemelt téma lesz, különösen az EU finanszírozása, amelyet Magyarország jelenleg blokkol. Josep Borrell, az EU legfőbb külügyi képviselője javasolta, hogy az országok önkéntes hozzájárulásokkal kerüljék meg Magyarország ellenállását.

Továbbá az EU soros elnökségét ellátó magyar kormány a korábbi bejelentések szerint az unió nyugat-balkáni bővítését is napirendre venné, mivel sürgetik, hogy Szerbia esetében is induljanak meg a csatlakozási tárgyalások. Az elmúlt hetekben Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is több látogatást tett a térség országaiban. A külügyminiszterek tanácsán viszont a határmezsgyén van a téma, vagyis a lényegi döntések itt nem születnek meg a bővítéssel kapcsolatban, de fókuszba helyezhetik a bővítési témákat.

