Nincs terve a kormánynak a 175 milliárd forintos uniós behajtás elhárítására

Portfolio 2025. január 29. 08:28

A magyar kormány egyeztetéseket kezdett az uniós menekültügyi ítélet teljesítéséről, amelynek végrehajtásának elmaradása miatt az Európai Unió több mint 430 millió eurós (közel 175 milliárd forintos) bírságot hajthat be Magyarországon. Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a megoldásnak nemzeti érdekeket is figyelembe kell vennie, miközben a kormány jogi lépéseket is fontolgat a büntetéssel szemben, de még nem tudják, milyeneket.