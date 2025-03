Megkerülik a parlamentet? Kiderült Ursula von der Leyenék terve a fegyverkezésről

Az Európai Bizottság egy 150 milliárd eurós védelmi finanszírozási eszköz, a ReArm Europe létrehozásán dolgozik, amely kedvező hitellehetőségeket kínálna a tagállamok számára az EU költségvetésének garanciájával. Andrius Kubilius védelmi biztos az új közös hitelfelvételre eszköz kapcsán közölte, hogy olyan jogi keretben működhet, amihez nem kell majd az Európai Parlament jóváhagyása. A tervet az EU történelmi jelentőségű lépésként kezeli, miközben továbbra is számít az Egyesült Államok támogatására a védelmi képességek erősítésében.

Az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa, Andrius Kubilius védelmi biztos csütörtökön az Európai Parlament ipari, kutatási és energiaügyi bizottságában (ITRE) ismertette az Európai Bizottság által kidolgozott, ReArm Europe névre keresztelt 150 milliárd eurós finanszírozási eszközt, amely része a 800 milliárd eurós újrafegyverkezési tervének.

Az új szabályozás az EU Szerződésének 122. cikkelye alapján jönne létre, ami lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy az Európai Parlament jóváhagyása nélkül fogadják el azt.

Kubilius szerint ez az eszköz „nagyon jó” lehetőséget biztosít, mivel kedvező hitelfeltételeket kínál majd a tagállamok számára.

A javaslat értelmében az Európai Bizottság a pénzügyi piacokon teremtené elő az összeget, a hiteleket pedig az EU költségvetésében rendelkezésre álló garanciakeret biztosítaná. Kubilius hangsúlyozta, hogy a finanszírozás az EU AAA hitelminősítésével és 45 éves futamidővel érkezne, ami számos tagállam számára vonzó lehet. A biztos a tervet a koronavírus-járvány alatti hasonló pénzügyi konstrukcióhoz hasonlította, amelyet az EU a gazdasági helyreállítás támogatására alkalmazott.

Kubilius szerint a ReArm Europe terv Ursula von der Leyen bizottsági elnök keddi bejelentésével történelmi jelentőséget kapott, és az európai védelem megerősítésében kulcsszerepet játszhat.

Bár az EU egyre nagyobb hangsúlyt fektet saját védelmi kapacitásainak növelésére, a biztos hangsúlyozta, hogy az európai országok továbbra is nagyra értékelik az Egyesült Államok támogatását ezen a területen.

A litván politikus végül egy könnyedebb megjegyzést is tett: elmondása szerint a ReArm Europe kezdeményezés miatt az ő csapatának is alkalmazkodnia kell, mivel most „kihívást jelent számukra” a március 19-én bemutatandó védelmi Fehér Könyv szövegének módosítása az új pénzügyi eszköz fényében.

Az új eszközről már csütörtökön, az Európai Tanács rendkívüli csúcstalálkozóján egyeztetnek a tagállamok vezetői.

Címlapkép forrása: EU