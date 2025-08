Tízszerezhetné bevételeit az EU, ha a magángépeket is megvámolnák

Portfolio 2025. augusztus 04. 09:59

Nem áll meg az elmélkedés arról, hogyan juthatna még több forráshoz az Európai Unió a következő ciklusára, amely bár a Bizottság szerint ambiciózus, sokan úgy vélik, hogy a Covid-hitelek elviszik majd azt a pici növelést is, ami az inflációkövető számok felett hozzáadódhat. Egy friss tanulmány szerint akár tízszer annyi pénzt szedhetnek be a légiforgalom zöldvámjaival, ha azok nem csak az unió légterére, hanem a nemzetközi járatokra és a magángépekre is ki lennének terjesztve.