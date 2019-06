Teljes fordulat: Magyarország is kaphat pénzt az eurózónás minibüdzséből

Bár a lap nem mondja ki, de értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy, noha belátható időn belül nem tervezi az euró bevezetését ( egy minapi magyar jogszabály arra utalt, hogy a kormány 2030 előtti bevezetéssel nem számol)., hiszen a februárban kiszivárgott német-francia paktum és maga az Európai Bizottság tavalyi javaslata is afelé mutatott, hogy szándékosan beépítettek volna egy ösztönzőt az eurót még nem használó tagállamok irányába ebbe a reformtámogató és beruházási költségvetésbe, hogy lépjenek be legalább az ERM-II árfolyamrendszerbe, mert csak így férhetnének majd hozzá ezekhez a "plusz" forrásokhoz. Mivel azonban a mini eurózónás költségvetés végül a nagy EU-s költségvetés berkein belül jön létre, ahova minden tagállam befizet, így igazságossági kérdés is, hogy ebből ne lehessen kizárni azokat a tagállamokat, amelyek nem tervezik egyelőre az euró bevezetését.Az már más kérdés, hogy ebből az egyébként is kicsire sikerülő eurózónás költségvetésből, amelyet például Magyarország a népességszáma és akár az egy főre jutó GDP-alapú allokáció alapján megszerezhetne. Az Európai Bizottság az eredeti javaslatában 2,16 milliárd eurónyi reforntámogatási összeget (+0,84 milliárd eurónyi tecnikai segítségnyújtási összeget) szánt annak a 7 tagállamnak, amely még nem használja az eurót (a svédeken kívül), de ezek közül az előrehaladott tervei miatt nagyobb összegek eleve csak a bolgárok, a horvátok és esetleg a románok számára körvonalazódott. Ezek alapján már egy éve is azt írtuk: eldőlt, hogy(0,2 milliárd eurót a technikai segítségnyújtási keretből és további 0,4 milliárd eurót a strukturális reformtámogató eszközből.