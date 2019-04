Új fejlesztési programot indít a kormány: 445 település került a célkeresztbe

a gazdasági egyenlőtlenség folyamatos és érzékelhető csökkentése végett, a 2. pontban szereplő komplex mutatószámok és a helyi adottság figyelembevételével kiválasztott mintegy 445 településen célzott fejlesztések szükségesek.

egyetért azzal, hogy a fejlesztés - más településekre is kiterjedő - megszervezését elsősorban azokra a településekre kell koncentrálni - kidolgozva az állami alkalmazás kialakításának feltételrendszerét és ennek keretében történő foglalkoztatást -, amelyek a közfoglalkoztatás során biztosított forrásokat hatékonyan használták fel

felhívja a belügyminisztert, hogy településekre lebontva határozza meg, hogy a büntetés-végrehatási intézetek gazdasági társaságai a termelésük kihelyezésével mely településeken, milyen tevékenység kitelepítését vállalják, továbbá mekkora ezeknek a forrásigénye

felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztési programok támogatása érdekében alkalmazható hitelkonstrukciókat összegezzék, illetve - ha szükséges - gondoskodjanak az újak bevezetéséről

felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Északkelet-Magyarországon található melegvíz-bázis - turisztikai, ipari, mezőgazdasági - hasznosítására készítsen feladattervet, illetve készítsen javaslatot a folyamatban lévő kormányprogramok gazdasági támogatására, üzleti lehetőségeinek az elmaradt térségekben történő kihasználására

felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a belügyminiszter, az agrárminiszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a pénzügyminiszter közreműködésével - a fejlesztési program szabályozási és pénzügyi feltételrendszeréről, az állami támogatásokra vonatkozó rendeletekben foglaltakkal összhangban készítsen előterjesztést a Kormány részére

felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert az egyéb folyamatban lévő nemzeti fejlesztési programok (így különösen a Modern Városok Program, Magyar Falu Program) áttekintésére és jelen program ezekkel történő összehangolására;

felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy dolgozzon ki a kedvezményezett térségekben - a Modern Városok Programhoz és Magyar Falu Programhoz illeszkedően - a jelenlegi nagyberuházások támogatási rendszere kiegészítéseként olyan új gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja az érintett térségekben munkahelyteremtő beruházások létrehozása, és tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a program 2019. július 1-jétől elinduljon

felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával az érintett térségek vonatkozásában dolgozzon ki egy olyan széles körű mezőgazdasági integrációs programot, melynek célja a helyben előállított termékek feldolgozása és külpiacra jutásának elősegítése

felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére, az érintett települések vállalkozásainak fejlesztése érdekében pályázati felhívást dolgozzon ki

felkéri az illetékes megyei önkormányzatokat, hogy önként vállalt feladatként a kidolgozott fejlesztési programok hatékony végrehajtása érdekében az érintett településeket a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék és támogassák

felkéri a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Nemzeti Bank vezetőit a jelen határozatban kitűzött célok támogatására.

A minap jelent meg a kormány 1206/2019. számú kormányhatározata, amely "a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról" címet viseli és egy tavaly decemberi hasonló című kormányhatározatra épülve azt rögzíti, hogyA komplex mutatószámok között a települések munkaerőpiaci és demográfiai mutatói, a települések adóerő-képessége, illetve a közfoglalkoztatás során létrejött termelői kapacitások hatékony kihasználásával kapcsolatos mutatói is helyet kaptak amellett, hogy a településeknek korábbi szabályok szerint kedvezményezett településeknek kell lennie korlátozott fejlettségük miatt.Egyelőre a kiosztott feladatok alapján további részletek még nem körvonalazódnak a programról, de az látszik, hogy a kormány igyekszik kiküszöbölni a párhuzamosságokat a már egyébként is zajló Modern Városok Programmal és Magyar Falu programmal, illetve szokatlan módon még a független Magyar Nemzeti Bankot is felkéri a program támogatására - feltehetően a hitelágú segítség részleteinek kidolgozása során. Emellett az is látszik, hogy tényleg átfogó programra készül, amelyben a magyar és uniós költségvetési támogatások és hitelek mellett a nagyberuházási támogatási rendszer új elemei is helyet kapnak, illetve a büntetés-végrehajtási cégek tevékenységének áthelyezése, mezőgazdasági integrációs program is szerepel és alapvetően koncentrál a foglalkoztatás ösztönzésére a hátrányos helyzetű térségekben. A GINOP-beli források elkülönítése különösen érdekes, hiszen amint két héttel ezelőtti elemzésünkben rámutattunk: a 7 évre szóló 2554 milliárd forintos keretből 2523 milliárd forintnyit, azaz 99%-nyit már elosztott a kormány, igaz jelentősnek gondoljuk a visszahulló források arányát, amelyből tényleg nagy összegű új pályázatok is megjelenhetnek. Az új pályázatok egy részének tehát a fenti kormányhatározat szerint tényleg fokozottan kell majd szolgálni ezen elmaradt térségek gazdasági különbségeinek csökkentését, azaz a gazdasági felzárkózást.